Ποδοσφαιρική κοντομάνικη μπλούζα Erling Haaland Dri-FIT Academy για μεγάλα παιδιά

Στο γήπεδο, ο Erling Haaland είναι αμείλικτος και ατρόμητος. Χρειάζεται, λοιπόν, μια εμφάνιση που να μπορεί να συμβαδίσει μαζί του. Αυτή η ανάλαφρη πλεκτή μπλούζα συνδυάζει τεχνολογία Dri-FIT που απομακρύνει τον ιδρώτα και πλαϊνές φάσες από διχτυωτό υλικό, ώστε να απολαμβάνει δροσερή αίσθηση ενώ βάζει φωτιά στο γήπεδο με τις επιδόσεις του.

Εμφανιζόμενο χρώμα: University Gold/University Gold/Blackened Blue/Blackened Blue

Στυλ: HV0229-739