Ποδοσφαιρική κοντομάνικη μπλούζα Τσέλσι Nike Dri-FIT Academy Pro για μικρά παιδιά

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Δείξε τις βασικές κινήσεις στους μικρούς αθλητές και δες τους να απογειώνουν το παιχνίδι τους φορώντας την μπλούζα Τσέλσι Academy Pro. Η κλασική, άνετη γραμμή συνδυάζεται με το ύφασμα που απομακρύνει την υγρασία, για προστασία από τον ιδρώτα όταν η ένταση του παιχνιδιού ανεβαίνει.