Ποδοσφαιρική κοντομάνικη μπλούζα Τσέλσι Nike Dri-FIT Academy Pro για μικρά παιδιά

Ανακυκλωμένα υλικά
Τσέλσι Academy Pro
Ποδοσφαιρική κοντομάνικη μπλούζα Nike Dri-FIT για μικρά παιδιά
Αυτό το προϊόν είναι φτιαγμένο από 100% ίνες από ανακυκλωμένο πολυέστερ
Δείξε τις βασικές κινήσεις στους μικρούς αθλητές και δες τους να απογειώνουν το παιχνίδι τους φορώντας την μπλούζα Τσέλσι Academy Pro. Η κλασική, άνετη γραμμή συνδυάζεται με το ύφασμα που απομακρύνει την υγρασία, για προστασία από τον ιδρώτα όταν η ένταση του παιχνιδιού ανεβαίνει.
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Bright Blue/Midwest Gold
- Στυλ: IR2092-452
Τσέλσι Academy Pro
Δείξε τις βασικές κινήσεις στους μικρούς αθλητές και δες τους να απογειώνουν το παιχνίδι τους φορώντας την μπλούζα Τσέλσι Academy Pro. Η κλασική, άνετη γραμμή συνδυάζεται με το ύφασμα που απομακρύνει την υγρασία, για προστασία από τον ιδρώτα όταν η ένταση του παιχνιδιού ανεβαίνει.
Λεπτομέρειες προϊόντος
- 100% πολυέστερ
- Πλύσιμο στο πλυντήριο
- Εισαγόμενο προϊόν
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Bright Blue/Midwest Gold
- Στυλ: IR2092-452
Μέγεθος και εφαρμογή
- Το μοντέλο φοράει μέγεθος M και έχει ύψος 1,30 m
- Κανονική εφαρμογή: πρακτική, κλασική επιλογή
- Οδηγός μεγεθών
Αποστολή και επιστροφές
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
Πώς κατασκευάστηκε
- Το ανακυκλωμένο πολυέστερ που χρησιμοποιείται στα προϊόντα Nike ξεκινά ως ανακυκλωμένα πλαστικά μπουκάλια, τα οποία καθαρίζονται, τεμαχίζονται σε νιφάδες και μετατρέπονται σε σφαιρίδια. Στη συνέχεια, τα σφαιρίδια μετατρέπονται σε νέο νήμα υψηλής ποιότητας που χρησιμοποιείται στα προϊόντα μας, προσφέροντας κορυφαίες επιδόσεις με μικρότερο αντίκτυπο στο περιβάλλον.
- Εκτός από τη μείωση των αποβλήτων, το ανακυκλωμένο πολυέστερ μειώνει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα έως 30% συγκριτικά με τη διαδικασία κατασκευής νέου πολυέστερ από την αρχή. Η Nike συλλέγει κατά μέσο όρο ένα δισεκατομμύριο πλαστικά μπουκάλια από χωματερές και πλωτές οδούς.
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Τσέλσι Academy Pro