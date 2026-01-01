Ποδοσφαιρική κοντομάνικη μπλούζα Τουρκία 2026 Academy Pro Nike Dri-FIT για μεγάλα παιδιά

Κοντομάνικη μπλούζα Τουρκία 2026 Academy Pro

27,99 €

Σχεδιασμένη για την προπόνηση του ποδοσφαίρου, αυτή η μπλούζα Academy έχει εξαιρετικά ανάλαφρη και δροσερή αίσθηση, με φάσες από διχτυωτό υλικό στα πλάγια για καλύτερη κυκλοφορία του αέρα. Η στενή γραμμή εξαλείφει τις ενοχλήσεις ενώ εσύ ανεβάζεις ρυθμό σε κάθε άσκηση και φιλικό.

Πλεονεκτήματα Η τεχνολογία Nike Dri-FIT απομακρύνει τον ιδρώτα από το δέρμα για πιο γρήγορη εξάτμιση, στεγνή αίσθηση και άνετη εφαρμογή.