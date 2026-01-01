Ποδοσφαιρική κοντομάνικη μπλούζα Τουρκία 2026 Academy Pro Nike Dri-FIT για μεγάλα παιδιά

Κοντομάνικη μπλούζα Τουρκία 2026 Academy Pro
Ποδοσφαιρική κοντομάνικη μπλούζα Nike Dri-FIT για μεγάλα παιδιά
Σχεδιασμένη για την προπόνηση του ποδοσφαίρου, αυτή η μπλούζα Academy έχει εξαιρετικά ανάλαφρη και δροσερή αίσθηση, με φάσες από διχτυωτό υλικό στα πλάγια για καλύτερη κυκλοφορία του αέρα. Η στενή γραμμή εξαλείφει τις ενοχλήσεις ενώ εσύ ανεβάζεις ρυθμό σε κάθε άσκηση και φιλικό.
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Sport Red/Μαύρο/Λευκό
- Στυλ: IR0471-614
Κοντομάνικη μπλούζα Τουρκία 2026 Academy Pro
Σχεδιασμένη για την προπόνηση του ποδοσφαίρου, αυτή η μπλούζα Academy έχει εξαιρετικά ανάλαφρη και δροσερή αίσθηση, με φάσες από διχτυωτό υλικό στα πλάγια για καλύτερη κυκλοφορία του αέρα. Η στενή γραμμή εξαλείφει τις ενοχλήσεις ενώ εσύ ανεβάζεις ρυθμό σε κάθε άσκηση και φιλικό.
Πλεονεκτήματα
Η τεχνολογία Nike Dri-FIT απομακρύνει τον ιδρώτα από το δέρμα για πιο γρήγορη εξάτμιση, στεγνή αίσθηση και άνετη εφαρμογή.
Λεπτομέρειες προϊόντος
- 100% πολυέστερ
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Sport Red/Μαύρο/Λευκό
- Στυλ: IR0471-614
Μέγεθος και εφαρμογή
- Το μοντέλο φοράει μέγεθος M και έχει ύψος 1,40 m
- Κανονική εφαρμογή: πρακτική, κλασική επιλογή
- Οδηγός μεγεθών
Αποστολή και επιστροφές
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
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Κοντομάνικη μπλούζα Τουρκία 2026 Academy Pro