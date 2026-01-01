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Ποδοσφαιρική κοντομάνικη μπλούζα Τουρκία 2026 Academy Pro Nike Dri-FIT για μεγάλα παιδιά - Sport Red/Μαύρο/Λευκό

Κοντομάνικη μπλούζα Τουρκία 2026 Academy Pro

Ποδοσφαιρική κοντομάνικη μπλούζα Nike Dri-FIT για μεγάλα παιδιά

27,99 €
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Σχεδιασμένη για την προπόνηση του ποδοσφαίρου, αυτή η μπλούζα Academy έχει εξαιρετικά ανάλαφρη και δροσερή αίσθηση, με φάσες από διχτυωτό υλικό στα πλάγια για καλύτερη κυκλοφορία του αέρα. Η στενή γραμμή εξαλείφει τις ενοχλήσεις ενώ εσύ ανεβάζεις ρυθμό σε κάθε άσκηση και φιλικό.


  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Sport Red/Μαύρο/Λευκό
  • Στυλ: IR0471-614

Κοντομάνικη μπλούζα Τουρκία 2026 Academy Pro

27,99 €

Σχεδιασμένη για την προπόνηση του ποδοσφαίρου, αυτή η μπλούζα Academy έχει εξαιρετικά ανάλαφρη και δροσερή αίσθηση, με φάσες από διχτυωτό υλικό στα πλάγια για καλύτερη κυκλοφορία του αέρα. Η στενή γραμμή εξαλείφει τις ενοχλήσεις ενώ εσύ ανεβάζεις ρυθμό σε κάθε άσκηση και φιλικό.

Πλεονεκτήματα

Η τεχνολογία Nike Dri-FIT απομακρύνει τον ιδρώτα από το δέρμα για πιο γρήγορη εξάτμιση, στεγνή αίσθηση και άνετη εφαρμογή.

Λεπτομέρειες προϊόντος

  • 100% πολυέστερ
  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Sport Red/Μαύρο/Λευκό
  • Στυλ: IR0471-614

Μέγεθος και εφαρμογή

    • Το μοντέλο φοράει μέγεθος M και έχει ύψος 1,40 m
    • Κανονική εφαρμογή: πρακτική, κλασική επιλογή
  • Οδηγός μεγεθών

Αποστολή και επιστροφές

Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.

Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.

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    Ποδοσφαιρική κοντομάνικη μπλούζα Τουρκία 2026 Academy Pro Nike Dri-FIT για μεγάλα παιδιά

    Κοντομάνικη μπλούζα Τουρκία 2026 Academy Pro

    27,99 €

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