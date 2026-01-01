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Ποδοσφαιρική κοντομάνικη μπλούζα προθέρμανσης Nike Dri-FIT Κροατία 2026 για μεγάλα παιδιά - Chlorine Blue/Hyper Royal/Λευκό

Ανακυκλωμένα υλικά

Κροατία 2026 Προθέρμανση

Ποδοσφαιρική κοντομάνικη μπλούζα προθέρμανσης Nike Dri-FIT για μεγάλα παιδιά

64,99 €
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Αφού τελειοποιήσεις τα βασικά, απογείωσε τις δεξιότητές σου. Η στενή, άψογη γραμμή συνδυάζεται με την τεχνολογία που απομακρύνει την υγρασία, για να σου προσφέρει δροσερή αίσθηση όταν η ένταση της προπόνησης ανεβαίνει.


  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Chlorine Blue/Hyper Royal/Λευκό
  • Στυλ: IO8705-447

Κροατία 2026 Προθέρμανση

64,99 €

Αφού τελειοποιήσεις τα βασικά, απογείωσε τις δεξιότητές σου. Η στενή, άψογη γραμμή συνδυάζεται με την τεχνολογία που απομακρύνει την υγρασία, για να σου προσφέρει δροσερή αίσθηση όταν η ένταση της προπόνησης ανεβαίνει.

Πλεονεκτήματα

Η τεχνολογία Nike Dri-FIT απομακρύνει τον ιδρώτα από το δέρμα για πιο γρήγορη εξάτμιση, στεγνή αίσθηση και άνετη εφαρμογή.

Λεπτομέρειες προϊόντος

  • 100% πολυέστερ
  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Chlorine Blue/Hyper Royal/Λευκό
  • Στυλ: IO8705-447

Μέγεθος και εφαρμογή

    • Το μοντέλο φοράει μέγεθος M και έχει ύψος 1,47 m
    • Κανονική εφαρμογή: πρακτική, κλασική επιλογή
  • Οδηγός μεγεθών

Αποστολή και επιστροφές

Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.

Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.

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    Ποδοσφαιρική κοντομάνικη μπλούζα προθέρμανσης Nike Dri-FIT Κροατία 2026 για μεγάλα παιδιά

    Κροατία 2026 Προθέρμανση

    64,99 €

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