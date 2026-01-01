Ποδοσφαιρική κοντομάνικη μπλούζα προθέρμανσης Nike Dri-FIT Κροατία 2026 για μεγάλα παιδιά

Κροατία 2026 Προθέρμανση

64,99 €

Αφού τελειοποιήσεις τα βασικά, απογείωσε τις δεξιότητές σου. Η στενή, άψογη γραμμή συνδυάζεται με την τεχνολογία που απομακρύνει την υγρασία, για να σου προσφέρει δροσερή αίσθηση όταν η ένταση της προπόνησης ανεβαίνει.

Πλεονεκτήματα Η τεχνολογία Nike Dri-FIT απομακρύνει τον ιδρώτα από το δέρμα για πιο γρήγορη εξάτμιση, στεγνή αίσθηση και άνετη εφαρμογή.