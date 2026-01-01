Ποδοσφαιρική κοντομάνικη μπλούζα προθέρμανσης Nike Dri-FIT Κροατία 2026 για μεγάλα παιδιά

Ανακυκλωμένα υλικά
Κροατία 2026 Προθέρμανση
Ποδοσφαιρική κοντομάνικη μπλούζα προθέρμανσης Nike Dri-FIT για μεγάλα παιδιά
Αφού τελειοποιήσεις τα βασικά, απογείωσε τις δεξιότητές σου. Η στενή, άψογη γραμμή συνδυάζεται με την τεχνολογία που απομακρύνει την υγρασία, για να σου προσφέρει δροσερή αίσθηση όταν η ένταση της προπόνησης ανεβαίνει.
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Chlorine Blue/Hyper Royal/Λευκό
- Στυλ: IO8705-447
Κροατία 2026 Προθέρμανση
Αφού τελειοποιήσεις τα βασικά, απογείωσε τις δεξιότητές σου. Η στενή, άψογη γραμμή συνδυάζεται με την τεχνολογία που απομακρύνει την υγρασία, για να σου προσφέρει δροσερή αίσθηση όταν η ένταση της προπόνησης ανεβαίνει.
Πλεονεκτήματα
Η τεχνολογία Nike Dri-FIT απομακρύνει τον ιδρώτα από το δέρμα για πιο γρήγορη εξάτμιση, στεγνή αίσθηση και άνετη εφαρμογή.
Λεπτομέρειες προϊόντος
- 100% πολυέστερ
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Chlorine Blue/Hyper Royal/Λευκό
- Στυλ: IO8705-447
Μέγεθος και εφαρμογή
- Το μοντέλο φοράει μέγεθος M και έχει ύψος 1,47 m
- Κανονική εφαρμογή: πρακτική, κλασική επιλογή
- Οδηγός μεγεθών
Αποστολή και επιστροφές
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
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Κροατία 2026 Προθέρμανση