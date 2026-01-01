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Ποδοσφαιρική βερμούδα Nike Erling Haaland Club Fleece για μεγάλα παιδιά - Phantom/Hot Punch

Erling Haaland Club Fleece

Ποδοσφαιρικό σορτς Nike για μεγάλα παιδιά

Έκπτωση 30

Εξαντλήθηκε:

Αυτό το προϊόν είναι προσωρινά μη διαθέσιμο

Με σχέδιο εμπνευσμένο από τη μαγνητική επίδραση του Erling στο γήπεδο, αυτό το σορτς από φλις είναι φτιαγμένο για να σου προσφέρει ζεστή αίσθηση όσο δείχνεις τη στήριξή σου για τον αγαπημένο σου παίκτη.


  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Phantom/Hot Punch
  • Στυλ: IO5901-027

Erling Haaland Club Fleece

Έκπτωση 30

Με σχέδιο εμπνευσμένο από τη μαγνητική επίδραση του Erling στο γήπεδο, αυτό το σορτς από φλις είναι φτιαγμένο για να σου προσφέρει ζεστή αίσθηση όσο δείχνεις τη στήριξή σου για τον αγαπημένο σου παίκτη.

Λεπτομέρειες προϊόντος

  • Σώμα: 80% βαμβάκι / 20% πολυέστερ. Επένδυση στις τσέπες: 100% βαμβάκι.
  • Πλύσιμο στο πλυντήριο
  • Εισαγόμενο προϊόν
  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Phantom/Hot Punch
  • Στυλ: IO5901-027

Μέγεθος και εφαρμογή

    • Το μοντέλο φοράει μέγεθος M και έχει ύψος 1,47 m
    • Κανονική εφαρμογή: πρακτική, κλασική επιλογή
  • Οδηγός μεγεθών

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    Ποδοσφαιρική βερμούδα Nike Erling Haaland Club Fleece για μεγάλα παιδιά

    Erling Haaland Club Fleece

    Έκπτωση 30

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