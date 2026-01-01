Ποδοσφαιρική βερμούδα Nike Erling Haaland Club Fleece για μεγάλα παιδιά

Με σχέδιο εμπνευσμένο από τη μαγνητική επίδραση του Erling στο γήπεδο, αυτό το σορτς από φλις είναι φτιαγμένο για να σου προσφέρει ζεστή αίσθηση όσο δείχνεις τη στήριξή σου για τον αγαπημένο σου παίκτη.

Εμφανιζόμενο χρώμα: Phantom/Hot Punch

Στυλ: IO5901-027