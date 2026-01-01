Ποδοσφαιρική βερμούδα Nike Erling Haaland Club Fleece για μεγάλα παιδιά

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Erling Haaland Club Fleece
Ποδοσφαιρικό σορτς Nike για μεγάλα παιδιά
Έκπτωση 30
Εξαντλήθηκε:
Αυτό το προϊόν είναι προσωρινά μη διαθέσιμο
Με σχέδιο εμπνευσμένο από τη μαγνητική επίδραση του Erling στο γήπεδο, αυτό το σορτς από φλις είναι φτιαγμένο για να σου προσφέρει ζεστή αίσθηση όσο δείχνεις τη στήριξή σου για τον αγαπημένο σου παίκτη.
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Phantom/Hot Punch
- Στυλ: IO5901-027
Erling Haaland Club Fleece
Έκπτωση 30
Με σχέδιο εμπνευσμένο από τη μαγνητική επίδραση του Erling στο γήπεδο, αυτό το σορτς από φλις είναι φτιαγμένο για να σου προσφέρει ζεστή αίσθηση όσο δείχνεις τη στήριξή σου για τον αγαπημένο σου παίκτη.
Λεπτομέρειες προϊόντος
- Σώμα: 80% βαμβάκι / 20% πολυέστερ. Επένδυση στις τσέπες: 100% βαμβάκι.
- Πλύσιμο στο πλυντήριο
- Εισαγόμενο προϊόν
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Phantom/Hot Punch
- Στυλ: IO5901-027
Μέγεθος και εφαρμογή
- Το μοντέλο φοράει μέγεθος M και έχει ύψος 1,47 m
- Κανονική εφαρμογή: πρακτική, κλασική επιλογή
- Οδηγός μεγεθών
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Erling Haaland Club Fleece
Έκπτωση 30