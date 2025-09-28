Ποδοσφαιρικές κάλτσες μέχρι το γόνατο Nike Dri-FIT Strike

Holes at toes
EdwarH431951111
At the beginning the quality is fine, but after a few months (3), of only wearing the socks once a week, holes form at the toes or at the ankle
Ανακυκλωμένα υλικά
Αυτό το προϊόν είναι φτιαγμένο από τουλάχιστον 65% ίνες από ανακυκλωμένο πολυέστερ
Χάρισε άνετη αίσθηση στα πόδια σου από την αφετηρία μέχρι τον τερματισμό. Είτε εξασκείς τις ποδοσφαιρικές σου δεξιότητες με ασκήσεις είτε παίζεις σε έναν σημαντικό αγώνα, αυτές οι κάλτσες θα καλύψουν τις ανάγκες σου. Διαθέτουν τεχνολογία απομάκρυνσης του ιδρώτα, για να σου προσφέρουν άνετη και στεγνή αίσθηση.
Nike Dri-FIT Strike
Χάρισε άνετη αίσθηση στα πόδια σου από την αφετηρία μέχρι τον τερματισμό. Είτε εξασκείς τις ποδοσφαιρικές σου δεξιότητες με ασκήσεις είτε παίζεις σε έναν σημαντικό αγώνα, αυτές οι κάλτσες θα καλύψουν τις ανάγκες σου. Διαθέτουν τεχνολογία απομάκρυνσης του ιδρώτα, για να σου προσφέρουν άνετη και στεγνή αίσθηση.
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
4.4 αστέρια
Holes at toes
EdwarH431951111
At the beginning the quality is fine, but after a few months (3), of only wearing the socks once a week, holes form at the toes or at the ankle
Very nice socks but not durable.
AprilR67509476
Very nice socks but not durable. Unfortunately, didn't last long. Quickly developed holes in the toes of both socks.
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KathaWi
Sitzen sehr gut, nur etwas zu lang
Nike Dri-FIT Strike