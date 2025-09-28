Ποδοσφαιρικές κάλτσες μέχρι το γόνατο Nike Dri-FIT Strike

Χάρισε άνετη αίσθηση στα πόδια σου από την αφετηρία μέχρι τον τερματισμό. Είτε εξασκείς τις ποδοσφαιρικές σου δεξιότητες με ασκήσεις είτε παίζεις σε έναν σημαντικό αγώνα, αυτές οι κάλτσες θα καλύψουν τις ανάγκες σου. Διαθέτουν τεχνολογία απομάκρυνσης του ιδρώτα, για να σου προσφέρουν άνετη και στεγνή αίσθηση.

Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Λευκό

Στυλ: DH6622-010