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Ποδοσφαιρικές κάλτσες μέχρι το γόνατο Nike Dri-FIT Strike - Μαύρο/Λευκό

Ανακυκλωμένα υλικά

Nike Dri-FIT Strike

Ποδοσφαιρικές κάλτσες μέχρι το γόνατο

Έκπτωση 30
Μαύρο/Λευκό
Λευκό/Μαύρο
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Αυτό το προϊόν είναι φτιαγμένο από τουλάχιστον 65% ίνες από ανακυκλωμένο πολυέστερ

Χάρισε άνετη αίσθηση στα πόδια σου από την αφετηρία μέχρι τον τερματισμό. Είτε εξασκείς τις ποδοσφαιρικές σου δεξιότητες με ασκήσεις είτε παίζεις σε έναν σημαντικό αγώνα, αυτές οι κάλτσες θα καλύψουν τις ανάγκες σου. Διαθέτουν τεχνολογία απομάκρυνσης του ιδρώτα, για να σου προσφέρουν άνετη και στεγνή αίσθηση.


  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Λευκό
  • Στυλ: DH6622-010

Nike Dri-FIT Strike

Έκπτωση 30

Χάρισε άνετη αίσθηση στα πόδια σου από την αφετηρία μέχρι τον τερματισμό. Είτε εξασκείς τις ποδοσφαιρικές σου δεξιότητες με ασκήσεις είτε παίζεις σε έναν σημαντικό αγώνα, αυτές οι κάλτσες θα καλύψουν τις ανάγκες σου. Διαθέτουν τεχνολογία απομάκρυνσης του ιδρώτα, για να σου προσφέρουν άνετη και στεγνή αίσθηση.

Πλεονεκτήματα

  • Τεχνολογία Nike Dri-FIT που απομακρύνει τον ιδρώτα από το δέρμα για πιο γρήγορη εξάτμιση, εξασφαλίζοντας στεγνή αίσθηση και άνετη εφαρμογή.
  • Λωρίδα γύρω από την καμάρα που χαρίζει σφιχτή αίσθηση και στήριξη.

Λεπτομέρειες προϊόντος

  • 88% ανακυκλωμένο πολυέστερ/6% σπάντεξ/6% βαμβάκι
  • Πλύσιμο στο πλυντήριο
  • Εισαγόμενο προϊόν
  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Λευκό
  • Στυλ: DH6622-010

Μέγεθος και εφαρμογή

Αποστολή και επιστροφές

Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.

Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.

Πώς κατασκευάστηκε

    • Το ανακυκλωμένο πολυέστερ που χρησιμοποιείται στα προϊόντα Nike ξεκινά ως ανακυκλωμένα πλαστικά μπουκάλια, τα οποία καθαρίζονται, τεμαχίζονται σε νιφάδες και μετατρέπονται σε σφαιρίδια. Στη συνέχεια, τα σφαιρίδια μετατρέπονται σε νέο νήμα υψηλής ποιότητας που χρησιμοποιείται στα προϊόντα μας, προσφέροντας κορυφαίες επιδόσεις με μικρότερο αντίκτυπο στο περιβάλλον.
    • Εκτός από τη μείωση των αποβλήτων, το ανακυκλωμένο πολυέστερ μειώνει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα έως 30% συγκριτικά με τη διαδικασία κατασκευής νέου πολυέστερ από την αρχή. Η Nike συλλέγει κατά μέσο όρο ένα δισεκατομμύριο πλαστικά μπουκάλια από χωματερές και πλωτές οδούς.

Κριτικές (16)

4.4 αστέρια

  • Holes at toes

    EdwarH431951111

    At the beginning the quality is fine, but after a few months (3), of only wearing the socks once a week, holes form at the toes or at the ankle

  • Very nice socks but not durable.

    AprilR67509476

    Very nice socks but not durable. Unfortunately, didn't last long. Quickly developed holes in the toes of both socks.

  • Top

    KathaWi

    Sitzen sehr gut, nur etwas zu lang

Ποδοσφαιρικές κάλτσες μέχρι το γόνατο Nike Dri-FIT Strike

Nike Dri-FIT Strike

Έκπτωση 30

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