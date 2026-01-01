Ποδοσφαιρικές κάλτσες μέχρι το γόνατο τερματοφύλακα Παρί Σεν Ζερμέν VaporFast Nike Dri-FIT ADV

Τερματοφύλακα Παρί Σεν Ζερμέν VaporFast
Ποδοσφαιρικές κάλτσες μέχρι το γόνατο Nike Dri-FIT ADV
Απόκτησε την ίδια εμφάνιση με την ομάδα σου με αυτήν την κάλτσα VaporFast Παρί Σεν Ζερμέν. Ολόκληρο το πόδι έχει σχεδιαστεί για να μειώνει την πίεση στη γάμπα, πράγμα που σημαίνει ότι δεν χρειάζεται πλέον να κάνεις τρύπες στις κάλτσες σου. Διαθέτουν προηγμένη τεχνολογία απομάκρυνσης του ιδρώτα και αντικραδασμική προστασία στα κατάλληλα σημεία, για να σε βοηθήσουν να παραμένεις συγκεντρωμένος στο γήπεδο.
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Λευκό
- Στυλ: IQ6934-010
Τερματοφύλακα Παρί Σεν Ζερμέν VaporFast
Απόκτησε την ίδια εμφάνιση με την ομάδα σου με αυτήν την κάλτσα VaporFast Παρί Σεν Ζερμέν. Ολόκληρο το πόδι έχει σχεδιαστεί για να μειώνει την πίεση στη γάμπα, πράγμα που σημαίνει ότι δεν χρειάζεται πλέον να κάνεις τρύπες στις κάλτσες σου. Διαθέτουν προηγμένη τεχνολογία απομάκρυνσης του ιδρώτα και αντικραδασμική προστασία στα κατάλληλα σημεία, για να σε βοηθήσουν να παραμένεις συγκεντρωμένος στο γήπεδο.
Πλεονεκτήματα
- Η τεχνολογία Nike Dri-FIT ADV συνδυάζει ύφασμα που απομακρύνει την υγρασία με εξελιγμένη σχεδίαση και χαρακτηριστικά για στεγνή και άνετη αίσθηση.
- Το εκτεταμένο ρέλι διατηρεί την κάλτσα στη θέση της και μειώνει το μάζεμα.
Λεπτομέρειες προϊόντος
- 95% πολυέστερ / 5% σπάντεξ
- Πλύσιμο στο πλυντήριο
- Εισαγόμενο προϊόν
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Λευκό
- Στυλ: IQ6934-010
Αποστολή και επιστροφές
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
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Τερματοφύλακα Παρί Σεν Ζερμέν VaporFast