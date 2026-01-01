Ποδοσφαιρικές κάλτσες μέχρι το γόνατο τερματοφύλακα Παρί Σεν Ζερμέν VaporFast Nike Dri-FIT ADV

Απόκτησε την ίδια εμφάνιση με την ομάδα σου με αυτήν την κάλτσα VaporFast Παρί Σεν Ζερμέν. Ολόκληρο το πόδι έχει σχεδιαστεί για να μειώνει την πίεση στη γάμπα, πράγμα που σημαίνει ότι δεν χρειάζεται πλέον να κάνεις τρύπες στις κάλτσες σου. Διαθέτουν προηγμένη τεχνολογία απομάκρυνσης του ιδρώτα και αντικραδασμική προστασία στα κατάλληλα σημεία, για να σε βοηθήσουν να παραμένεις συγκεντρωμένος στο γήπεδο.

Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Λευκό

Στυλ: IQ6934-010