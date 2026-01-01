Ποδοσφαιρικά παπούτσια Nike United Phantom 6 High Elite για φυσικές σκληρές επιφάνειες

Nike United Phantom 6 High Elite
Ποδοσφαιρικά παπούτσια για φυσικές σκληρές επιφάνειες
Ξεπέρασε τα όρια στο γήπεδο με το Nike United Phantom 6 Elite. Σχεδιασμένο για παίκτριες που παίζουν με σαρωτική ακρίβεια στο γήπεδο, όπως η Sophia Wilson και η Deyna Castellanos, ενισχύει την ακρίβεια του παιχνιδιού σου με επαναστατικό Gripknit για στοχευμένα σουτ και προσεγμένη επιφάνεια Cyclone 360 για δυναμικά κοψίματα.
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Burgundy Crush/Fossil/University Red
- Στυλ: IO8445-661
Nike United Phantom 6 High Elite
Ξεπέρασε τα όρια στο γήπεδο με το Nike United Phantom 6 Elite. Σχεδιασμένο για παίκτριες που παίζουν με σαρωτική ακρίβεια στο γήπεδο, όπως η Sophia Wilson και η Deyna Castellanos, ενισχύει την ακρίβεια του παιχνιδιού σου με επαναστατικό Gripknit για στοχευμένα σουτ και προσεγμένη επιφάνεια Cyclone 360 για δυναμικά κοψίματα.
Behind the Design
Η συλλογή Nike United τιμά αθλήτριες που παίζουν με σαρωτική ακρίβεια όπως η Sophia Wilson και η Deyna Castellanos. Συνδυάσαμε πλούσιες αποχρώσεις Burgundy με σχέδια εμπνευσμένα από animal print για να αναπαραστήσουμε τον τρόπο που επιτίθενται στο γήπεδο και που ξεπερνούν τα όρια του εαυτού τους.
Επαφή με την μπάλα για εντυπωσιακά χτυπήματα
Η κολλώδης υφή του Nike Gripknit δίνει κράτημα στα κατάλληλα σημεία, ώστε να έχεις τον έλεγχο που χρειάζεσαι για απόλυτη ακρίβεια. Παρέχει το ίδιο κράτημα σε βρεγμένο ή στεγνό έδαφος.
Πρόσφυση για το γήπεδο
Το κυκλικό μοτίβο πρόσφυσης Cyclone 360 είναι στρατηγικά τοποθετημένο στο μπροστινό μέρος για να πατάς σταθερά στο έδαφος και να κάνεις πίβοτ με ταχύτητα.
Φυσική εφαρμογή
Το πλαίσιο του παπουτσιού έχει πιο φυσική εφαρμογή, ιδιαίτερα στην περιοχή των δαχτύλων. Προσαρμόζεται στο σχήμα του ποδιού και σε φέρνει πιο κοντά στην μπάλα, για ακόμα καλύτερα χτυπήματα. Το κολάρο Dynamic Fit αγκαλιάζει τον αστράγαλο με μαλακό, ελαστικό υλικό Flyknit για αίσθηση σταθερότητας. Το σύστημα δεσίματος Ghost Lace καλύπτει τα κορδόνια μόλις τα δέσεις για περιορισμό των ενοχλήσεων.
Λεπτομέρειες προϊόντος
- Για χρήση σε στεγνά γήπεδα με φυσικό γρασίδι
- Επένδυση πάτου με αντικραδασμική προστασία
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Burgundy Crush/Fossil/University Red
- Στυλ: IO8445-661
Αποστολή και επιστροφές
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
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Nike United Phantom 6 High Elite
Η ειδική υφή συγκράτησης σε βοηθάει να πετύχεις φοβερή ακρίβεια.
Πλεονέκτημα
Ακρίβεια
Εφαρμογή
Φυσική
Σχεδίαση για
Φυσικές σκληρές επιφάνειες
Επίπεδο
Elite
Τι νέο υπάρχει;
- Ανανεωμένο επάνω μέρος Tuned Gripknit που προσαρμόζεται στο πόδι. Με τη μικροανάγλυφη υφή που διαθέτει διατηρεί την πρόσφυση για επιπλέον έλεγχο της μπάλας.
- Ανανεωμένο πλαίσιο με πιο φυσική περιοχή των δαχτύλων, 3 mm πιο κοντό και 1 mm πιο ψηλό από τα προηγούμενα μοντέλα Phantom.
- Βελτιωμένη επιφάνεια Cyclone 360 για μεγαλύτερη άνεση χωρίς συμβιβασμούς στην ευκινησία.
"Το Phantom μου είναι μοναδικό και προσαρμόζεται πάνω μου."
Deyna Castellanos: Απίστευτη ακρίβεια
Επιθετικός, Portland Thorns FC / ΗΠΑ
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