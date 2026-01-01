Ποδοσφαιρικά παπούτσια Nike United Phantom 6 High Elite για φυσικές σκληρές επιφάνειες

Nike United Phantom 6 High Elite

202,99 € 289,99 € Έκπτωση 30

Ξεπέρασε τα όρια στο γήπεδο με το Nike United Phantom 6 Elite. Σχεδιασμένο για παίκτριες που παίζουν με σαρωτική ακρίβεια στο γήπεδο, όπως η Sophia Wilson και η Deyna Castellanos, ενισχύει την ακρίβεια του παιχνιδιού σου με επαναστατικό Gripknit για στοχευμένα σουτ και προσεγμένη επιφάνεια Cyclone 360 για δυναμικά κοψίματα.

Behind the Design

Η συλλογή Nike United τιμά αθλήτριες που παίζουν με σαρωτική ακρίβεια όπως η Sophia Wilson και η Deyna Castellanos. Συνδυάσαμε πλούσιες αποχρώσεις Burgundy με σχέδια εμπνευσμένα από animal print για να αναπαραστήσουμε τον τρόπο που επιτίθενται στο γήπεδο και που ξεπερνούν τα όρια του εαυτού τους.

Επαφή με την μπάλα για εντυπωσιακά χτυπήματα

Η κολλώδης υφή του Nike Gripknit δίνει κράτημα στα κατάλληλα σημεία, ώστε να έχεις τον έλεγχο που χρειάζεσαι για απόλυτη ακρίβεια. Παρέχει το ίδιο κράτημα σε βρεγμένο ή στεγνό έδαφος.

Πρόσφυση για το γήπεδο

Το κυκλικό μοτίβο πρόσφυσης Cyclone 360 είναι στρατηγικά τοποθετημένο στο μπροστινό μέρος για να πατάς σταθερά στο έδαφος και να κάνεις πίβοτ με ταχύτητα.

Φυσική εφαρμογή

Το πλαίσιο του παπουτσιού έχει πιο φυσική εφαρμογή, ιδιαίτερα στην περιοχή των δαχτύλων. Προσαρμόζεται στο σχήμα του ποδιού και σε φέρνει πιο κοντά στην μπάλα, για ακόμα καλύτερα χτυπήματα. Το κολάρο Dynamic Fit αγκαλιάζει τον αστράγαλο με μαλακό, ελαστικό υλικό Flyknit για αίσθηση σταθερότητας. Το σύστημα δεσίματος Ghost Lace καλύπτει τα κορδόνια μόλις τα δέσεις για περιορισμό των ενοχλήσεων.