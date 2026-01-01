Ποδοσφαιρικά παπούτσια χαμηλού προφίλ για φυσικές σκληρές επιφάνειες Nike United Tiempo Maestro Elite

Nike United Tiempo Maestro Elite
Ποδοσφαιρικά παπούτσια χαμηλού προφίλ για φυσικές σκληρές επιφάνειες
Ξεπέρασε τα όρια στο γήπεδο με το Nike United Tiempo Maestro Elite. Σχεδιασμένο για παίκτες που έχουν ασυναγώνιστο έλεγχο, όπως η Naomi Girma και η Patricia Guijarro, σου δίνει τον απόλυτο έλεγχο σε κάθε επαφή με την μπάλα. Το υλικό TECHLEATHER, πιο μαλακό από το φυσικό δέρμα, συνδυάζεται με μια εύκαμπτη επιφάνεια Maestro360 για να σου προσφέρει άψογη εφαρμογή, όπου κι αν χτυπά η μπάλα.
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Fossil/Burgundy Crush/Metallic Silver
- Στυλ: IO8457-201
Nike United Tiempo Maestro Elite
Ξεπέρασε τα όρια στο γήπεδο με το Nike United Tiempo Maestro Elite. Σχεδιασμένο για παίκτες που έχουν ασυναγώνιστο έλεγχο, όπως η Naomi Girma και η Patricia Guijarro, σου δίνει τον απόλυτο έλεγχο σε κάθε επαφή με την μπάλα. Το υλικό TECHLEATHER, πιο μαλακό από το φυσικό δέρμα, συνδυάζεται με μια εύκαμπτη επιφάνεια Maestro360 για να σου προσφέρει άψογη εφαρμογή, όπου κι αν χτυπά η μπάλα.
Behind the Design
Η συλλογή Nike United τιμά αθλήτριες με ασυναγώνιστο έλεγχο, όπως τη Naomi Girma και την Patricia Guijarro. Συνδυάσαμε πλούσιες αποχρώσεις Burgundy με σχέδια εμπνευσμένα από animal print για να αναπαραστήσουμε τον τρόπο που επιτίθενται στο γήπεδο και που ξεπερνούν τα όρια του εαυτού τους.
Εξαιρετικά απαλή αίσθηση
Το TECHLEATHER στο επάνω μέρος, που βρίσκεται εκεί που το χρειάζεσαι για δημιουργικό ντριμπλάρισμα, είναι ένα εξαιρετικά μαλακό υλικό. Παρέχει πιο σταθερή επαφή με την μπάλα σε βρεγμένο ή στεγνό γήπεδο από ό,τι το φυσικό δέρμα. Οι διαμορφωμένες γραμμές του ενισχύουν την εμπειρία της επαφής με την μπάλα.
Τέλεια εφαρμογή
Στο επάνω μέρος, το TECHLEATHER προσαρμόζεται στο σχήμα του πέλματος για άνετη εφαρμογή. Στο κάτω μέρος, η διαχωρισμένη επιφάνεια Maestro360, που βρίσκεται στο μπροστινό μέρος και στη φτέρνα, επιτρέπει στο συνθετικό δέρμα του επάνω μέρους να τυλίξει την καμάρα του ποδιού σας για να ενισχύσει περαιτέρω την αίσθηση μιας εφαρμογής σαν γάντι.
Πρόσφυση για το γήπεδο
Οι μακρόστενες τάπες στην εξωτερική σόλα στη φτέρνα και στο μπροστινό μέρος παρέχουν πρόσφυση για κράτημα στο γήπεδο. Οι συστραμμένες κωνικές τάπες σε βοηθούν να πατάς σταθερά στο έδαφος και να κάνεις πίβοτ με ευκολία.
Λεπτομέρειες προϊόντος
- Για χρήση σε στεγνά γήπεδα με φυσικό γρασίδι
- Επένδυση πάτου με αντικραδασμική προστασία
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Fossil/Burgundy Crush/Metallic Silver
- Στυλ: IO8457-201
Αποστολή και επιστροφές
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
Κριτικές (0)
Κριτικές (0)
Καμία αξιολόγηση
Πες μας τη γνώμη σου. Αξιολόγησε πρώτος το προϊόν Nike United Tiempo Maestro Elite.
Nike United Tiempo Maestro Elite
ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (9)
Για ποιους είναι πιο κατάλληλα αυτά τα ποδοσφαιρικά παπούτσια;
Για παίκτες που δίνουν προτεραιότητα στην επαφή, τον απόλυτο έλεγχο και το δημιουργικό ντριμπλάρισμα για να ελέγξουν το παιχνίδι, αντί να βασίζονται στον ρυθμό.
Τι είναι το Nike TECHLEATHER και σε τι διαφέρει από το πραγματικό δέρμα;
Το TECHLEATHER είναι ένα ειδικά κατασκευασμένο υλικό υψηλών επιδόσεων που έχει σχεδιαστεί για απαλή αίσθηση και προσαρμοστικότητα, όπως το δέρμα υψηλής ποιότητας, ενώ παράλληλα έχει πιο σταθερή επαφή με την μπάλα σε βρεγμένες και στεγνές επιφάνειες σε σχέση με το φυσικό δέρμα.
Πώς προσαρμόζεται το TECHLEATHER στο πόδι με την πάροδο του χρόνου;
Το TECHLEATHER που χρησιμοποιείται στο Tiempo Maestro Elite έχει σχεδιαστεί για να προσαρμόζεται φυσικά στο σχήμα του ποδιού. Επιτρέπει εξατομίκευση για μια τέλεια εφαρμογή, ενώ παράλληλα διατηρεί τη δομή και σταθερότητα στην επαφή με την μπάλα καθ' όλη τη διάρκεια ζωής του παπουτσιού.
Τι κάνει η διαχωρισμένη επιφάνεια Maestro360;
Η διαχωρισμένη επιφάνεια τοποθετείται στο μπροστινό μέρος και τη φτέρνα στην εξωτερική σόλα, ώστε το επάνω μέρος να τυλίγεται φυσικά γύρω από την καμάρα. Αυτό δημιουργεί άψογη εφαρμογή με ευαίσθητη κίνηση κάτω από το πόδι και στενότερη σύνδεση μεταξύ ποδιού και γηπέδου.
Σε τι διαφέρει το Tiempo Maestro Elite από το προηγούμενο Tiempo;
Το Tiempo Maestro Elite παρουσιάζει ένα ολοκαίνουργιο άνω μέρος TECHLEATHER και μια διαχωρισμένη επιφάνεια Maestro 360, που έχουν πιο απαλή επαφή με την μπάλα, πιο προσαρμοστική εφαρμογή και βελτιωμένη σύνδεση μεταξύ ποδιού και παπουτσιού σε σύγκριση με προηγούμενες εκδόσεις.
Ποια είναι η διαφορά μεταξύ των σειρών ποδοσφαιρικών παπουτσιών Tiempo, Phantom και Mercurial;
Το Tiempo είναι φτιαγμένο για επαφή και έλεγχο της μπάλας, το Phantom επικεντρώνεται στην ακρίβεια για στοχευμένες πάσες και σουτ, ενώ το Mercurial έχει σχεδιαστεί για εκρηκτική ταχύτητα και γρήγορες επιθετικές κινήσεις.
Για ποιες επιφάνειες είναι σχεδιασμένα αυτά τα ποδοσφαιρικά παπούτσια;
Σκληρό έδαφος (στεγνά γήπεδα με φυσικό γρασίδι) και τεχνητό γρασίδι (γήπεδα με πιο μακρύ τεχνητό γρασίδι).
Πώς εφαρμόζει το Tiempo Maestro Elite και τι μέγεθος πρέπει να επιλέξουν οι παίκτες;
Τα ποδοσφαιρικά παπούτσια Tiempo έχουν κατασκευαστεί για άψογη εφαρμογή που προσαρμόζεται στενά στο σχήμα του ποδιού. Για τους περισσότερους παίκτες, το συνηθισμένο μέγεθός τους είναι κατάλληλο, αν και η προτίμηση εφαρμογής ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με το πόσο σφιχτά θέλουν οι παίκτες να είναι τα παπούτσια στα πόδια τους.
Πώς πρέπει να καθαρίζω και να διατηρώ σε καλή κατάσταση αυτά τα αθλητικά παπούτσια;
Σκούπισε τυχόν χώματα μετά το παιχνίδι, αφαίρεσε τα σκουπιδάκια από τις τάπες και άφησε το παπούτσι να στεγνώσει φυσικά στον αέρα. Η αποφυγή της άμεσης επαφής με πηγές θερμότητας και ο τακτικός καθαρισμός βοηθούν στη διατήρηση της καλής επαφής με την μπάλα, της εφαρμογής και της μακροπρόθεσμης απόδοσης.
Το εξαιρετικά μαλακό υλικό και η άψογη εφαρμογή σού δίνουν τον έλεγχο σε κάθε επαφή με την μπάλα.
Πλεονέκτημα
Επαφή με την μπάλα
Εφαρμογή
Φυσική
Σχεδίαση για
Φυσικές σκληρές επιφάνειες
Επίπεδο
Elite
Τι νέο υπάρχει;
- Το TECHLEATHER, το πιο μαλακό υλικό της Nike Football μέχρι σήμερα, χαρίζει σταθερά φυσική επαφή με την μπάλα σε βρεγμένο και στεγνό γήπεδο.
- Οι διαμορφωμένες γραμμές στο επάνω μέρος ρυθμίζουν τον όγκο για εξαιρετικά απαλή αίσθηση και επαφή με την μπάλα.
- Η διαχωρισμένη επιφάνεια Maestro360 επιτρέπει στο TECHLEATHER να τυλίγει την καμάρα του ποδιού σου για άψογη εφαρμογή και καλύτερη αίσθηση επαφής με την μπάλα.
“Το Nike United Tiempo είναι φτιαγμένο για συχνή επαφή με την μπάλα, καλές πάσες και σκληρή δουλειά στο γήπεδο”.
Patri Guijarro
Μέσος, Μπαρτσελόνα γυναικών / Ισπανία
Αγόρασε περισσότερα