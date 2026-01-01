Ποδοσφαιρικά παπούτσια χαμηλού προφίλ για φυσικές σκληρές επιφάνειες Nike United Tiempo Maestro Elite

Nike United Tiempo Maestro Elite

181,99 € 259,99 € Έκπτωση 30

Ξεπέρασε τα όρια στο γήπεδο με το Nike United Tiempo Maestro Elite. Σχεδιασμένο για παίκτες που έχουν ασυναγώνιστο έλεγχο, όπως η Naomi Girma και η Patricia Guijarro, σου δίνει τον απόλυτο έλεγχο σε κάθε επαφή με την μπάλα. Το υλικό TECHLEATHER, πιο μαλακό από το φυσικό δέρμα, συνδυάζεται με μια εύκαμπτη επιφάνεια Maestro360 για να σου προσφέρει άψογη εφαρμογή, όπου κι αν χτυπά η μπάλα.

Behind the Design

Η συλλογή Nike United τιμά αθλήτριες με ασυναγώνιστο έλεγχο, όπως τη Naomi Girma και την Patricia Guijarro. Συνδυάσαμε πλούσιες αποχρώσεις Burgundy με σχέδια εμπνευσμένα από animal print για να αναπαραστήσουμε τον τρόπο που επιτίθενται στο γήπεδο και που ξεπερνούν τα όρια του εαυτού τους.

Εξαιρετικά απαλή αίσθηση

Το TECHLEATHER στο επάνω μέρος, που βρίσκεται εκεί που το χρειάζεσαι για δημιουργικό ντριμπλάρισμα, είναι ένα εξαιρετικά μαλακό υλικό. Παρέχει πιο σταθερή επαφή με την μπάλα σε βρεγμένο ή στεγνό γήπεδο από ό,τι το φυσικό δέρμα. Οι διαμορφωμένες γραμμές του ενισχύουν την εμπειρία της επαφής με την μπάλα.

Τέλεια εφαρμογή

Στο επάνω μέρος, το TECHLEATHER προσαρμόζεται στο σχήμα του πέλματος για άνετη εφαρμογή. Στο κάτω μέρος, η διαχωρισμένη επιφάνεια Maestro360, που βρίσκεται στο μπροστινό μέρος και στη φτέρνα, επιτρέπει στο συνθετικό δέρμα του επάνω μέρους να τυλίξει την καμάρα του ποδιού σας για να ενισχύσει περαιτέρω την αίσθηση μιας εφαρμογής σαν γάντι.

Πρόσφυση για το γήπεδο

Οι μακρόστενες τάπες στην εξωτερική σόλα στη φτέρνα και στο μπροστινό μέρος παρέχουν πρόσφυση για κράτημα στο γήπεδο. Οι συστραμμένες κωνικές τάπες σε βοηθούν να πατάς σταθερά στο έδαφος και να κάνεις πίβοτ με ευκολία.