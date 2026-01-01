Ποδοσφαιρικά παπούτσια για διαφορετικές επιφάνειες Nike Jr. Phantom 6 High Academy για μεγάλα παιδιά

Nike Jr. Phantom 6 High Academy

74,99 €

Ο κόσμος δεν γνωρίζει το όνομά σου… ακόμη. Φρόντισε να μην το ξεχάσουν ποτέ με το Phantom 6 Academy. Ενισχύει την ακρίβεια του παιχνιδιού σου χάρη στη ζώνη επαφής NikeSkin, η οποία έχει τοποθετηθεί στα κατάλληλα σημεία για εντυπωσιακά χτυπήματα της μπάλας. Χάρη στην υφή του, μπορείς να αξιοποιείς τις ευκαιρίες για γκολ, φέρνοντας το πόδι πιο κοντά στην μπάλα.

Επαφή με την μπάλα για εντυπωσιακά χτυπήματα

Η μεγαλύτερη ζώνη επαφής, που έχει ενισχυθεί με ειδική διχτυωτή ύφανση, φέρνει το πόδι πιο κοντά στην μπάλα. Αυτό σημαίνει ότι έχεις καλύτερο έλεγχο στις ντρίμπλες και τις πάσες, ακόμα και σε βρεγμένο ή στεγνό γήπεδο.

Υψηλές ταχύτητες και πρόσφυση

Το κυκλικό μοτίβο πρόσφυσης Cyclone 360 είναι στρατηγικά τοποθετημένο στο μπροστινό μέρος για να πατάς σταθερά στο έδαφος και να κάνεις πίβοτ με ταχύτητα.

Φυσική εφαρμογή

Το πλαίσιο του παπουτσιού έχει πιο φυσική εφαρμογή, ιδιαίτερα στην περιοχή των δαχτύλων. Προσαρμόζεται στο σχήμα του ποδιού και σε φέρνει πιο κοντά στην μπάλα, για ακόμα καλύτερα χτυπήματα. Το κολάρο Dynamic Fit αγκαλιάζει τον αστράγαλο με μαλακό, ελαστικό υλικό για αίσθηση σταθερότητας.