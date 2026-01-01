Πλεκτό κασκόλ Nike City

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Nike City
Πλεκτό κασκόλ
44,99 €
Αυτό το άνετο πλεκτό κασκόλ σε προστατεύει από τον κρύο καιρό.
- Εμφανιζόμενο χρώμα: College Grey/Sail
- Στυλ: II5187-043
Nike City
44,99 €
Αυτό το άνετο πλεκτό κασκόλ σε προστατεύει από τον κρύο καιρό.
Λεπτομέρειες προϊόντος
- 41% πολυέστερ / 33% βισκόζη / 14% νάιλον / 12% ακρυλικό
- Πλύσιμο στο χέρι
- Εισαγόμενο προϊόν
- Εμφανιζόμενο χρώμα: College Grey/Sail
- Στυλ: II5187-043
Αποστολή και επιστροφές
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
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Nike City
44,99 €