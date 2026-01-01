 
εικόνα 1 από 1
Πλεκτό κασκόλ Nike City - College Grey/Sail

Nike City

Πλεκτό κασκόλ

44,99 €
College Grey/Sail
Μαύρο/Μαύρο
ΕΝΑ ΜΕΓΕΘΟΣ

Αυτό το άνετο πλεκτό κασκόλ σε προστατεύει από τον κρύο καιρό.


  • Εμφανιζόμενο χρώμα: College Grey/Sail
  • Στυλ: II5187-043

Nike City

44,99 €

Αυτό το άνετο πλεκτό κασκόλ σε προστατεύει από τον κρύο καιρό.

Λεπτομέρειες προϊόντος

  • 41% πολυέστερ / 33% βισκόζη / 14% νάιλον / 12% ακρυλικό
  • Πλύσιμο στο χέρι
  • Εισαγόμενο προϊόν
  • Εμφανιζόμενο χρώμα: College Grey/Sail
  • Στυλ: II5187-043

Αποστολή και επιστροφές

Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.

Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.

Κριτικές (0)

Καμία αξιολόγηση

Πες μας τη γνώμη σου. Αξιολόγησε πρώτος το προϊόν Nike City.

    Πλεκτό κασκόλ Nike City

    Nike City

    44,99 €

    Ολοκλήρωσε το look

    Item 3 of 4