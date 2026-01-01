Πετσέτα πισίνας Nike Club

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Nike Club
Πετσέτα πισίνας
44,99 €
Κανείς δεν θέλει να χρησιμοποιεί μια πετσέτα που δεν είναι μαλακή. Αυτή η μαλακή και απορροφητική πετσέτα από βαμβακερό ύφασμα είναι η τέλεια επιλογή μετά από μια βουτιά στην πισίνα.
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Λευκό
- Στυλ: HF9405-010
Nike Club
44,99 €
Κανείς δεν θέλει να χρησιμοποιεί μια πετσέτα που δεν είναι μαλακή. Αυτή η μαλακή και απορροφητική πετσέτα από βαμβακερό ύφασμα είναι η τέλεια επιλογή μετά από μια βουτιά στην πισίνα.
Λεπτομέρειες προϊόντος
- 71 cm x 173 cm
- 100% βαμβάκι
- Πλύσιμο στο πλυντήριο
- Εισαγόμενο προϊόν
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Λευκό
- Στυλ: HF9405-010
Αποστολή και επιστροφές
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
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Nike Club
44,99 €