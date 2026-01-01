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Πετσέτα πισίνας Nike Club - Μαύρο/Λευκό

Nike Club

Πετσέτα πισίνας

44,99 €
ΕΝΑ ΜΕΓΕΘΟΣ

Κανείς δεν θέλει να χρησιμοποιεί μια πετσέτα που δεν είναι μαλακή. Αυτή η μαλακή και απορροφητική πετσέτα από βαμβακερό ύφασμα είναι η τέλεια επιλογή μετά από μια βουτιά στην πισίνα.


  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Λευκό
  • Στυλ: HF9405-010

Nike Club

44,99 €

Κανείς δεν θέλει να χρησιμοποιεί μια πετσέτα που δεν είναι μαλακή. Αυτή η μαλακή και απορροφητική πετσέτα από βαμβακερό ύφασμα είναι η τέλεια επιλογή μετά από μια βουτιά στην πισίνα.

Λεπτομέρειες προϊόντος

  • 71 cm x 173 cm
  • 100% βαμβάκι
  • Πλύσιμο στο πλυντήριο
  • Εισαγόμενο προϊόν
  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Λευκό
  • Στυλ: HF9405-010

Αποστολή και επιστροφές

Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.

Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.

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    Πετσέτα πισίνας Nike Club

    Nike Club

    44,99 €

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