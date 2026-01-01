Πετσέτα πισίνας Nike Club

Κανείς δεν θέλει να χρησιμοποιεί μια πετσέτα που δεν είναι μαλακή. Αυτή η μαλακή και απορροφητική πετσέτα από βαμβακερό ύφασμα είναι η τέλεια επιλογή μετά από μια βουτιά στην πισίνα.

Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Λευκό

Στυλ: HF9405-010