Περιλαίμιο Nike Dri-FIT

exercise, fitness, training, activity Λίγα κομμάτια είναι ακόμη διαθέσιμα. Παράγγειλε σύντομα.

Αυτό το περιλαίμιο έχει τεχνολογία απομάκρυνσης του ιδρώτα που εξασφαλίζει στεγνή και άνετη αίσθηση στο τρέξιμο, το περπάτημα ή το παιχνίδι.