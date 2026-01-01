Περιλαίμιο Nike Dri-FIT

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Nike Dri-FIT
Περιλαίμιο
24,99 €
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Αυτό το περιλαίμιο έχει τεχνολογία απομάκρυνσης του ιδρώτα που εξασφαλίζει στεγνή και άνετη αίσθηση στο τρέξιμο, το περπάτημα ή το παιχνίδι.
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Silver
- Στυλ: DX7946-042
Nike Dri-FIT
24,99 €
Αυτό το περιλαίμιο έχει τεχνολογία απομάκρυνσης του ιδρώτα που εξασφαλίζει στεγνή και άνετη αίσθηση στο τρέξιμο, το περπάτημα ή το παιχνίδι.
Πλεονεκτήματα
- Τεχνολογία Nike Dri-FIT που απομακρύνει τον ιδρώτα από το δέρμα για πιο γρήγορη εξάτμιση, εξασφαλίζοντας στεγνή αίσθηση και άνετη εφαρμογή.
- Ευέλικτη σχεδίαση για να φοριέται εύκολα παντού.
Λεπτομέρειες προϊόντος
- 88% πολυέστερ/12% σπάντεξ
- Πλύσιμο στο χέρι
- Εισαγόμενο προϊόν
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Silver
- Στυλ: DX7946-042
Αποστολή και επιστροφές
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
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Nike Dri-FIT
24,99 €