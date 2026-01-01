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Περιλαίμιο Nike Dri-FIT - Μαύρο/Silver

Nike Dri-FIT

Περιλαίμιο

24,99 €
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Αυτό το περιλαίμιο έχει τεχνολογία απομάκρυνσης του ιδρώτα που εξασφαλίζει στεγνή και άνετη αίσθηση στο τρέξιμο, το περπάτημα ή το παιχνίδι.


  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Silver
  • Στυλ: DX7946-042

Nike Dri-FIT

24,99 €

Αυτό το περιλαίμιο έχει τεχνολογία απομάκρυνσης του ιδρώτα που εξασφαλίζει στεγνή και άνετη αίσθηση στο τρέξιμο, το περπάτημα ή το παιχνίδι.

Πλεονεκτήματα

  • Τεχνολογία Nike Dri-FIT που απομακρύνει τον ιδρώτα από το δέρμα για πιο γρήγορη εξάτμιση, εξασφαλίζοντας στεγνή αίσθηση και άνετη εφαρμογή.
  • Ευέλικτη σχεδίαση για να φοριέται εύκολα παντού.

Λεπτομέρειες προϊόντος

  • 88% πολυέστερ/12% σπάντεξ
  • Πλύσιμο στο χέρι
  • Εισαγόμενο προϊόν
  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Silver
  • Στυλ: DX7946-042

Αποστολή και επιστροφές

Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.

Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.

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    Περιλαίμιο Nike Dri-FIT

    Nike Dri-FIT

    24,99 €

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    Item 3 of 3