Sneakers for my 4 year old son
MiguelC824164954
Fun love the colors looks great on my son
Το Nike Air Max 270 διαθέτει μεγάλη μονάδα για τα μικρά ποδαράκια. Οι μικροί αθλητές μπορούν να βλέπουν την αντικραδασμική προστασία με τεχνολογία Air σε εύρος 270 μοιρών από τα πλάγια μέχρι πίσω. Επιπλέον, αυτά τα καθημερινά παπούτσια είναι άνετα για να τα ακολουθούν σε όλες τις καθημερινές τους περιπέτειες.
Nike Air Max 270
ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ AIR.
Το Nike Air Max 270 διαθέτει μεγάλη μονάδα για τα μικρά ποδαράκια. Οι μικροί αθλητές μπορούν να βλέπουν την αντικραδασμική προστασία με τεχνολογία Air σε εύρος 270 μοιρών από τα πλάγια μέχρι πίσω. Επιπλέον, αυτά τα καθημερινά παπούτσια είναι άνετα για να τα ακολουθούν σε όλες τις καθημερινές τους περιπέτειες.
Ύφασμα που εξασφαλίζει αεριζόμενη, δομημένη εφαρμογή στο επάνω μέρος του ποδιού.
Μονάδα 270 Max Air που σημαίνει ότι η τεχνολογία Air είναι ορατή σε εύρος 270 μοιρών. Ο μαλακός αφρός που έχει προστεθεί εξασφαλίζει αντικραδασμική προστασία σε κάθε βήμα.
Οι αυλακώσεις στη σόλα από καουτσούκ δημιουργούν ένα ευέλικτο παπούτσι με φυσική αίσθηση σε κάθε βήμα για τα ποδαράκια που αναπτύσσονται.
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
4.5 αστέρια
Sneakers for my 4 year old son
MiguelC824164954
Fun love the colors looks great on my son
Top
bianca690386634
Echt supper snele levering . En zo leuke schoentjes en lekker licht In vindt dat Nike altijd goede produkte verkoopen. Ben erg tevreden en dan ook nog een leuke prijs 👍 ik heb nog een paar besteld voor mijn andere nevie
The perfect fit
Troy12515518
Perfect fit for my son. He picked out the shoe. He loves Nike
Nike Air Max 270
Εξερεύνησε το παπούτσι Nike Air Max 270 για βρέφη και νήπια
Το ύφασμα εξασφαλίζει αεριζόμενη, δομημένη εφαρμογή στο επάνω μέρος του ποδιού.
Η μονάδα 270 Max Air σημαίνει ότι η τεχνολογία Air είναι ορατή σε εύρος 270 μοιρών. Ο μαλακός αφρός που έχει προστεθεί εξασφαλίζει αντικραδασμική προστασία σε κάθε βήμα.
Οι αυλακώσεις στη σόλα από καουτσούκ δημιουργούν ένα ευέλικτο παπούτσι με φυσική αίσθηση σε κάθε βήμα για τα ποδαράκια που αναπτύσσονται.