Παπούτσι Nike Air Max 270 για βρέφη και νήπια

Nike Air Max 270

79,99 €

ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ AIR.

Το Nike Air Max 270 διαθέτει μεγάλη μονάδα για τα μικρά ποδαράκια. Οι μικροί αθλητές μπορούν να βλέπουν την αντικραδασμική προστασία με τεχνολογία Air σε εύρος 270 μοιρών από τα πλάγια μέχρι πίσω. Επιπλέον, αυτά τα καθημερινά παπούτσια είναι άνετα για να τα ακολουθούν σε όλες τις καθημερινές τους περιπέτειες.

Ανάλαφρη και αεριζόμενη αίσθηση

Ύφασμα που εξασφαλίζει αεριζόμενη, δομημένη εφαρμογή στο επάνω μέρος του ποδιού.

Η δύναμη της σειράς Air

Μονάδα 270 Max Air που σημαίνει ότι η τεχνολογία Air είναι ορατή σε εύρος 270 μοιρών. Ο μαλακός αφρός που έχει προστεθεί εξασφαλίζει αντικραδασμική προστασία σε κάθε βήμα.

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΙΝΗΣΕΩΝ

Οι αυλακώσεις στη σόλα από καουτσούκ δημιουργούν ένα ευέλικτο παπούτσι με φυσική αίσθηση σε κάθε βήμα για τα ποδαράκια που αναπτύσσονται.