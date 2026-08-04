 
εικόνα 1 από 7
Υψηλή βαθμολογία
Παπούτσι Nike Air Max 270 για βρέφη και νήπια - Λευκό/Light Smoke Grey/Pink Foam

Nike Air Max 270

Παπούτσι για βρέφη και νήπια

79,99 €
Λευκό/Light Smoke Grey/Pink Foam
Μαύρο/Anthracite/Λευκό
Μαύρο/Μαύρο
Επιλογή μεγέθουςΟδηγός μεγεθών
  • Στενή εφαρμογή. Προτίμησε μισό μέγεθος μεγαλύτερο

Το Nike Air Max 270 διαθέτει μεγάλη μονάδα για τα μικρά ποδαράκια. Οι μικροί αθλητές μπορούν να βλέπουν την αντικραδασμική προστασία με τεχνολογία Air σε εύρος 270 μοιρών από τα πλάγια μέχρι πίσω. Επιπλέον, αυτά τα καθημερινά παπούτσια είναι άνετα για να τα ακολουθούν σε όλες τις καθημερινές τους περιπέτειες.


  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Λευκό/Light Smoke Grey/Pink Foam
  • Στυλ: DD1646-122

Nike Air Max 270

79,99 €

ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ AIR.

Το Nike Air Max 270 διαθέτει μεγάλη μονάδα για τα μικρά ποδαράκια. Οι μικροί αθλητές μπορούν να βλέπουν την αντικραδασμική προστασία με τεχνολογία Air σε εύρος 270 μοιρών από τα πλάγια μέχρι πίσω. Επιπλέον, αυτά τα καθημερινά παπούτσια είναι άνετα για να τα ακολουθούν σε όλες τις καθημερινές τους περιπέτειες.

Ανάλαφρη και αεριζόμενη αίσθηση

Ύφασμα που εξασφαλίζει αεριζόμενη, δομημένη εφαρμογή στο επάνω μέρος του ποδιού.

Η δύναμη της σειράς Air

Μονάδα 270 Max Air που σημαίνει ότι η τεχνολογία Air είναι ορατή σε εύρος 270 μοιρών. Ο μαλακός αφρός που έχει προστεθεί εξασφαλίζει αντικραδασμική προστασία σε κάθε βήμα.

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΙΝΗΣΕΩΝ

Οι αυλακώσεις στη σόλα από καουτσούκ δημιουργούν ένα ευέλικτο παπούτσι με φυσική αίσθηση σε κάθε βήμα για τα ποδαράκια που αναπτύσσονται.

Λεπτομέρειες προϊόντος

  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Λευκό/Light Smoke Grey/Pink Foam
  • Στυλ: DD1646-122

Μέγεθος και εφαρμογή

Αποστολή και επιστροφές

Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.

Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.

Κριτικές (42)

4.5 αστέρια

  • Sneakers for my 4 year old son

    MiguelC824164954

    Fun love the colors looks great on my son

  • Top

    bianca690386634

    Echt supper snele levering . En zo leuke schoentjes en lekker licht In vindt dat Nike altijd goede produkte verkoopen. Ben erg tevreden en dan ook nog een leuke prijs 👍 ik heb nog een paar besteld voor mijn andere nevie

  • The perfect fit

    Troy12515518

    Perfect fit for my son. He picked out the shoe. He loves Nike

Παπούτσι Nike Air Max 270 για βρέφη και νήπια

Nike Air Max 270

79,99 €

Ολοκλήρωσε το look

Item 3 of 7

Εξερεύνησε το παπούτσι Nike Air Max 270 για βρέφη και νήπια

Ανάλαφρη και αεριζόμενη αίσθηση

Το ύφασμα εξασφαλίζει αεριζόμενη, δομημένη εφαρμογή στο επάνω μέρος του ποδιού.

Η δύναμη της σειράς Air

Η μονάδα 270 Max Air σημαίνει ότι η τεχνολογία Air είναι ορατή σε εύρος 270 μοιρών. Ο μαλακός αφρός που έχει προστεθεί εξασφαλίζει αντικραδασμική προστασία σε κάθε βήμα.

Φυσική κίνηση

Οι αυλακώσεις στη σόλα από καουτσούκ δημιουργούν ένα ευέλικτο παπούτσι με φυσική αίσθηση σε κάθε βήμα για τα ποδαράκια που αναπτύσσονται.