Παπούτσια skateboarding Nike Air Max Ishod

Το Air Max Ishod διαθέτει στοιχεία εμπνευσμένα από τα εμβληματικά παπούτσια μπάσκετ της δεκαετίας του '90 και κατασκευή που προσφέρει την ανθεκτικότητα που χρειάζεσαι για δυναμικές επιδόσεις στο σκέιτ. Αυτή η δημιουργική παραλλαγή του αρχικού σχεδίου Ishod περιλαμβάνει ανανεωμένο διχτυωτό υλικό, εκτεθειμένη αντικραδασμική προστασία Nike Air και σόλα μεγάλου πάχους που προσαρμόζεται εύκολα στο σχήμα του ποδιού.

Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Μαύρο/Μαύρο/Μαύρο

Στυλ: IR1887-001