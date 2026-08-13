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Παπούτσια skateboarding Nike Air Max Ishod - Μαύρο/Μαύρο/Μαύρο/Μαύρο

Nike Air Max Ishod

Παπούτσια skateboarding

109,99 €
Μαύρο/Μαύρο/Μαύρο/Μαύρο
Blue Void/Radiant Blue/Bright Blue/Metallic Silver
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Το Air Max Ishod διαθέτει στοιχεία εμπνευσμένα από τα εμβληματικά παπούτσια μπάσκετ της δεκαετίας του '90 και κατασκευή που προσφέρει την ανθεκτικότητα που χρειάζεσαι για δυναμικές επιδόσεις στο σκέιτ. Αυτή η δημιουργική παραλλαγή του αρχικού σχεδίου Ishod περιλαμβάνει ανανεωμένο διχτυωτό υλικό, εκτεθειμένη αντικραδασμική προστασία Nike Air και σόλα μεγάλου πάχους που προσαρμόζεται εύκολα στο σχήμα του ποδιού.


  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Μαύρο/Μαύρο/Μαύρο
  • Στυλ: IR1887-001

Nike Air Max Ishod

109,99 €

Το Air Max Ishod διαθέτει στοιχεία εμπνευσμένα από τα εμβληματικά παπούτσια μπάσκετ της δεκαετίας του '90 και κατασκευή που προσφέρει την ανθεκτικότητα που χρειάζεσαι για δυναμικές επιδόσεις στο σκέιτ. Αυτή η δημιουργική παραλλαγή του αρχικού σχεδίου Ishod περιλαμβάνει ανανεωμένο διχτυωτό υλικό, εκτεθειμένη αντικραδασμική προστασία Nike Air και σόλα μεγάλου πάχους που προσαρμόζεται εύκολα στο σχήμα του ποδιού.

Πλεονεκτήματα

  • Έχει εσώγλυφο σχέδιο "Ishod" στις κρυφές καψουλιέρες και κεντημένο σχέδιο με τη λέξη "Wair" στο επάνω μέρος.
  • Η σόλα μεγάλου πάχους έχει ευέλικτη σχεδίαση που συμβάλλει στην ελαχιστοποίηση του χρόνου που απαιτείται για την προσαρμογή του παπουτσιού στο πόδι.
  • Το μοτίβο ψαροκόκαλο στην εξωτερική σόλα εξασφαλίζει τέλεια πρόσφυση στο σκέιτ.
  • Η μαλακή και άνετη αντικραδασμική προστασία Max Air προσφέρει ακριβώς την κατάλληλη στήριξη.

Λεπτομέρειες προϊόντος

  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Μαύρο/Μαύρο/Μαύρο
  • Στυλ: IR1887-001

Αποστολή και επιστροφές

Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.

Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.

Κριτικές (12)

4.5 αστέρια

  • Sneaks on fire 🔥 🔥🔥🔥

    williamd377391379

    I am satisfied with these kicks. They are definitely an attention grabber. You can never go wrong with SB Nike's. Too bad I got them towards the end of the summer.

  • AntoneD46001928

    They fit great 👍🏾 I love them I really wanted the purple ones they didn’t have my size or the black ones they would great with a pair of white shoe laces

  • Freshness

    Michael46396409

    I love the shoes the only thing I would change is the pink because its hard finding something to match these shoes but over all there a good pair of sneakers

Παπούτσια skateboarding Nike Air Max Ishod

Nike Air Max Ishod

109,99 €

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