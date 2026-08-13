Παπούτσια skateboarding Nike Air Max Ishod

Sneaks on fire 🔥 🔥🔥🔥
williamd377391379
I am satisfied with these kicks. They are definitely an attention grabber. You can never go wrong with SB Nike's. Too bad I got them towards the end of the summer.
Το Air Max Ishod διαθέτει στοιχεία εμπνευσμένα από τα εμβληματικά παπούτσια μπάσκετ της δεκαετίας του '90 και κατασκευή που προσφέρει την ανθεκτικότητα που χρειάζεσαι για δυναμικές επιδόσεις στο σκέιτ. Αυτή η δημιουργική παραλλαγή του αρχικού σχεδίου Ishod περιλαμβάνει ανανεωμένο διχτυωτό υλικό, εκτεθειμένη αντικραδασμική προστασία Nike Air και σόλα μεγάλου πάχους που προσαρμόζεται εύκολα στο σχήμα του ποδιού.
Nike Air Max Ishod
Το Air Max Ishod διαθέτει στοιχεία εμπνευσμένα από τα εμβληματικά παπούτσια μπάσκετ της δεκαετίας του '90 και κατασκευή που προσφέρει την ανθεκτικότητα που χρειάζεσαι για δυναμικές επιδόσεις στο σκέιτ. Αυτή η δημιουργική παραλλαγή του αρχικού σχεδίου Ishod περιλαμβάνει ανανεωμένο διχτυωτό υλικό, εκτεθειμένη αντικραδασμική προστασία Nike Air και σόλα μεγάλου πάχους που προσαρμόζεται εύκολα στο σχήμα του ποδιού.
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
4.5 αστέρια
Sneaks on fire 🔥 🔥🔥🔥
williamd377391379
I am satisfied with these kicks. They are definitely an attention grabber. You can never go wrong with SB Nike's. Too bad I got them towards the end of the summer.
AntoneD46001928
They fit great 👍🏾 I love them I really wanted the purple ones they didn’t have my size or the black ones they would great with a pair of white shoe laces
Freshness
Michael46396409
I love the shoes the only thing I would change is the pink because its hard finding something to match these shoes but over all there a good pair of sneakers
Nike Air Max Ishod