Παπούτσια Nike Jr. Streetgato x LEGO® Collection για μεγάλα παιδιά

Συλλογή Nike Jr. Streetgato x LEGO®

64,99 €

Θες να παίξεις σε εσωτερικό χώρο, σε εξωτερικό χώρο ή στην άκρη του δρόμου για ένα γρήγορο πέντε επί πέντε; Σε κάθε περίπτωση, το Tiempo Streetgato είναι αυτό που χρειάζεσαι. Το συνθετικό επάνω μέρος και η επίπεδη εξωτερική σόλα εξασφαλίζουν άριστη επαφή με την μπάλα, ώστε να διατηρείς τον έλεγχο σε διάφορες επιφάνειες. Το ζωηρό σχέδιο με τουβλάκια LEGO® και το λαμπερό μεταλλικό τελείωμα σου χαρίζουν μια εμφάνιση με εντυπωσιακό στιλ.

Συλλογή Nike Football x LEGO

Παίξε με ένστικτο, με μια μεγάλη γκάμα από ξέφρενα σχέδια επηρεασμένα από τα τουβλάκια LEGO.

Σχεδίαση ειδικά για το ποδόσφαιρο

Το ανθεκτικό επάνω μέρος από συνθετικό υλικό προσφέρει απαλή αίσθηση για τις ντρίμπλες, τις πάσες και τα σουτ σου. Το ειδικά σχεδιασμένο μοτίβο πρόσφυσης στην εξωτερική σόλα εξασφαλίζει σταθερό κράτημα στην παιδική χαρά και στο γήπεδο.

Ανάδειξε το δυναμικό στιλ σου

Το πολύχρωμο σχέδιο με βούλες στο επάνω μέρος είναι εμπνευσμένο από δύο από τα πιο άγρια πλάσματα της ζούγκλας: τους δηλητηριώδεις βατράχους και τους ιαγουάρους.