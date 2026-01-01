Παπούτσια Nike Jr. Streetgato x LEGO® Collection για μεγάλα παιδιά

Συλλογή Nike Jr. Streetgato x LEGO®
Παπούτσια για μεγάλα παιδιά
Θες να παίξεις σε εσωτερικό χώρο, σε εξωτερικό χώρο ή στην άκρη του δρόμου για ένα γρήγορο πέντε επί πέντε; Σε κάθε περίπτωση, το Tiempo Streetgato είναι αυτό που χρειάζεσαι. Το συνθετικό επάνω μέρος και η επίπεδη εξωτερική σόλα εξασφαλίζουν άριστη επαφή με την μπάλα, ώστε να διατηρείς τον έλεγχο σε διάφορες επιφάνειες. Το ζωηρό σχέδιο με τουβλάκια LEGO® και το λαμπερό μεταλλικό τελείωμα σου χαρίζουν μια εμφάνιση με εντυπωσιακό στιλ.
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Metallic Silver/Green Strike/Μαύρο/Λευκό
- Στυλ: IO2390-001
Συλλογή Nike Jr. Streetgato x LEGO®
Θες να παίξεις σε εσωτερικό χώρο, σε εξωτερικό χώρο ή στην άκρη του δρόμου για ένα γρήγορο πέντε επί πέντε; Σε κάθε περίπτωση, το Tiempo Streetgato είναι αυτό που χρειάζεσαι. Το συνθετικό επάνω μέρος και η επίπεδη εξωτερική σόλα εξασφαλίζουν άριστη επαφή με την μπάλα, ώστε να διατηρείς τον έλεγχο σε διάφορες επιφάνειες. Το ζωηρό σχέδιο με τουβλάκια LEGO® και το λαμπερό μεταλλικό τελείωμα σου χαρίζουν μια εμφάνιση με εντυπωσιακό στιλ.
Συλλογή Nike Football x LEGO
Παίξε με ένστικτο, με μια μεγάλη γκάμα από ξέφρενα σχέδια επηρεασμένα από τα τουβλάκια LEGO.
Σχεδίαση ειδικά για το ποδόσφαιρο
Το ανθεκτικό επάνω μέρος από συνθετικό υλικό προσφέρει απαλή αίσθηση για τις ντρίμπλες, τις πάσες και τα σουτ σου. Το ειδικά σχεδιασμένο μοτίβο πρόσφυσης στην εξωτερική σόλα εξασφαλίζει σταθερό κράτημα στην παιδική χαρά και στο γήπεδο.
Ανάδειξε το δυναμικό στιλ σου
Το πολύχρωμο σχέδιο με βούλες στο επάνω μέρος είναι εμπνευσμένο από δύο από τα πιο άγρια πλάσματα της ζούγκλας: τους δηλητηριώδεις βατράχους και τους ιαγουάρους.
Λεπτομέρειες προϊόντος
- Κολάρο χαμηλού προφίλ
- Κλασικά κορδόνια
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Metallic Silver/Green Strike/Μαύρο/Λευκό
- Στυλ: IO2390-001
Αποστολή και επιστροφές
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
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Συλλογή Nike Jr. Streetgato x LEGO®
Παίξε με τον δικό σου τρόπο
Μέσα, έξω ή στον δρόμο. Αυτό το Jr. Tiempo Streetgato διαθέτει ζωηρό σχέδιο με τουβλάκια LEGO και λαμπερό μεταλλικό τελείωμα, ενώ είναι έτοιμο για παιχνίδι όπου επιλέξεις, με εντυπωσιακό στιλ.
Ανάδειξε το δυναμικό στιλ σου
Κλασικά σχέδια με νέα διάσταση. Και πολλά τουβλάκια.
Συλλογή Nike Football x LEGO®
Παίξε με ένστικτο, με μια μεγάλη γκάμα από ξέφρενα σχέδια επηρεασμένα από τα τουβλάκια LEGO.
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