Παπούτσια Nike Dunk Low για μεγάλα παιδιά

JasmineW223231254
My Daughter love them they was for school match her uniforms
Αυτό το παπούτσι αντλεί έμπνευση από το μπάσκετ και πρωταγωνιστεί στη συλλογή σου από sneaker. Διαθέτει κλασική επένδυση, αντικραδασμική προστασία και ρετρό πέλμα, για να παραμένει πιστό στο κλασικό στιλ της Nike.
Nike Dunk Low
Αυτό το παπούτσι αντλεί έμπνευση από το μπάσκετ και πρωταγωνιστεί στη συλλογή σου από sneaker. Διαθέτει κλασική επένδυση, αντικραδασμική προστασία και ρετρό πέλμα, για να παραμένει πιστό στο κλασικό στιλ της Nike.
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
4.8 αστέρια
JasmineW223231254
My Daughter love them they was for school match her uniforms
Legoooo!
AmandaM261010329
Love the look and feel of these shoes! Very unique and received lots of compliments while wearing them!
Good looking shoes
Twocats
[This review was collected as part of a promotion.] Kid is happy with her new dunk shoes. She wears them everyday.
Το προϊόν παρελήφθη δωρεάν ή η κριτική υποβλήθηκε στο πλαίσιο συμμετοχής σε κλήρωση / προσφοράς δωρεάν προϊόντων ή για απόκτηση έκπτωσης.
#productsprovidedbynike
Nike Dunk Low