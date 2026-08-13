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Παπούτσια Nike Dunk Low για μεγάλα παιδιά - Λευκό/Shimmer/Λευκό/Shimmer

Nike Dunk Low

Παπούτσια για μεγάλα παιδιά

Έκπτωση 30
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Αυτό το παπούτσι αντλεί έμπνευση από το μπάσκετ και πρωταγωνιστεί στη συλλογή σου από sneaker. Διαθέτει κλασική επένδυση, αντικραδασμική προστασία και ρετρό πέλμα, για να παραμένει πιστό στο κλασικό στιλ της Nike.


  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Λευκό/Shimmer/Λευκό/Shimmer
  • Στυλ: IU7766-134

Nike Dunk Low

Έκπτωση 30

Αυτό το παπούτσι αντλεί έμπνευση από το μπάσκετ και πρωταγωνιστεί στη συλλογή σου από sneaker. Διαθέτει κλασική επένδυση, αντικραδασμική προστασία και ρετρό πέλμα, για να παραμένει πιστό στο κλασικό στιλ της Nike.

Πλεονεκτήματα

  • Το συνθετικό δέρμα στο επάνω μέρος χαρίζει ανθεκτικότητα και άνετη αίσθηση.
  • Οι διατρήσεις στα δάχτυλα ενισχύουν την κυκλοφορία του αέρα.
  • Η εξωτερική σόλα από καουτσούκ σε όλο το μήκος εξασφαλίζει ανθεκτική πρόσφυση και διαθέτει μοτίβο πρόσφυσης παρόμοιο με το αρχικό μοντέλο.

Λεπτομέρειες προϊόντος

  • Χαμηλό κολάρο
  • Επάνω μέρος από συνθετικό δέρμα
  • Κλασικά κορδόνια
  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Λευκό/Shimmer/Λευκό/Shimmer
  • Στυλ: IU7766-134

Αποστολή και επιστροφές

Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.

Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.

Κριτικές (1137)

4.8 αστέρια

  • JasmineW223231254

    My Daughter love them they was for school match her uniforms

  • Legoooo!

    AmandaM261010329

    Love the look and feel of these shoes! Very unique and received lots of compliments while wearing them!

  • Good looking shoes

    Twocats

    [This review was collected as part of a promotion.] Kid is happy with her new dunk shoes. She wears them everyday.

    Το προϊόν παρελήφθη δωρεάν ή η κριτική υποβλήθηκε στο πλαίσιο συμμετοχής σε κλήρωση / προσφοράς δωρεάν προϊόντων ή για απόκτηση έκπτωσης.
    #productsprovidedbynike

Παπούτσια Nike Dunk Low για μεγάλα παιδιά

Nike Dunk Low

Έκπτωση 30

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