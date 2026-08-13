Παπούτσια Nike Dunk Low για μεγάλα παιδιά

Αυτό το παπούτσι αντλεί έμπνευση από το μπάσκετ και πρωταγωνιστεί στη συλλογή σου από sneaker. Διαθέτει κλασική επένδυση, αντικραδασμική προστασία και ρετρό πέλμα, για να παραμένει πιστό στο κλασικό στιλ της Nike.

Εμφανιζόμενο χρώμα: Λευκό/Shimmer/Λευκό/Shimmer

Στυλ: IU7766-134