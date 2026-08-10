Παπούτσια Nike Court Borough Mid 2 για βρέφη και νήπια

Great Store
AaronH778789036
They’re great and my grandson love dem boss on his foot too
Το Nike Court Borough Mid 2 προσφέρει εντυπωσιακό στιλ στους μικρούς αθλητές για εμφανίσεις εκτός γηπέδου. Η κλασική σχεδίαση μεσαίου ύψους διαθέτει ανθεκτικό δέρμα για κορυφαία εμφάνιση και αίσθηση. Λουράκι με αυτοκόλλητο υλικό για εύκολη εφαρμογή και αφαίρεση του παπουτσιού.
Nike Court Borough Mid 2
ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΑΝΕΣΗ.
Το Nike Court Borough Mid 2 προσφέρει εντυπωσιακό στιλ στους μικρούς αθλητές για εμφανίσεις εκτός γηπέδου. Η κλασική σχεδίαση μεσαίου ύψους διαθέτει ανθεκτικό δέρμα για κορυφαία εμφάνιση και αίσθηση. Λουράκι με αυτοκόλλητο υλικό για εύκολη εφαρμογή και αφαίρεση του παπουτσιού.
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
4.8 αστέρια
Great Store
AaronH778789036
They’re great and my grandson love dem boss on his foot too
Love it
QuintazW656454241
Perfect shoe for a toddler Fits great and very versatile with many of her clothes
RhondaK191434807
They run bigger than what is said, but other than being a little too big OK
Nike Court Borough Mid 2
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Αυτό το κλασικό σχέδιο ψηλού προφίλ έχει ανθεκτικό δέρμα που καθαρίζεται εύκολα, καθώς και δύο λουράκια με αυτοκόλλητο υλικό για σταθερή, εύκολη εφαρμογή.
Η μαλακή επένδυση γύρω από τον αστράγαλο και τη γλώσσα εξασφαλίζει περισσότερη άνεση στα μικρά ποδαράκια.