Παπούτσια Nike Court Borough Mid 2 για βρέφη και νήπια

Το Nike Court Borough Mid 2 προσφέρει εντυπωσιακό στιλ στους μικρούς αθλητές για εμφανίσεις εκτός γηπέδου. Η κλασική σχεδίαση μεσαίου ύψους διαθέτει ανθεκτικό δέρμα για κορυφαία εμφάνιση και αίσθηση. Λουράκι με αυτοκόλλητο υλικό για εύκολη εφαρμογή και αφαίρεση του παπουτσιού.

Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Μαύρο/Μαύρο

Στυλ: CD7784-001