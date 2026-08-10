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Παπούτσια Nike Court Borough Mid 2 για βρέφη και νήπια - Μαύρο/Μαύρο/Μαύρο

Nike Court Borough Mid 2

Παπούτσια για βρέφη και νήπια

49,99 €
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  • Στενή εφαρμογή. Προτίμησε ένα μέγεθος μεγαλύτερο

Το Nike Court Borough Mid 2 προσφέρει εντυπωσιακό στιλ στους μικρούς αθλητές για εμφανίσεις εκτός γηπέδου. Η κλασική σχεδίαση μεσαίου ύψους διαθέτει ανθεκτικό δέρμα για κορυφαία εμφάνιση και αίσθηση. Λουράκι με αυτοκόλλητο υλικό για εύκολη εφαρμογή και αφαίρεση του παπουτσιού.


  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Μαύρο/Μαύρο
  • Στυλ: CD7784-001

Nike Court Borough Mid 2

49,99 €

ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΑΝΕΣΗ.

Το Nike Court Borough Mid 2 προσφέρει εντυπωσιακό στιλ στους μικρούς αθλητές για εμφανίσεις εκτός γηπέδου. Η κλασική σχεδίαση μεσαίου ύψους διαθέτει ανθεκτικό δέρμα για κορυφαία εμφάνιση και αίσθηση. Λουράκι με αυτοκόλλητο υλικό για εύκολη εφαρμογή και αφαίρεση του παπουτσιού.

Πλεονεκτήματα

  • Δέρμα για ανθεκτικότητα και εύκολο καθάρισμα.
  • Ελαστικά κορδόνια και λουράκι με αυτοκόλλητο υλικό για εύκολη εφαρμογή και αφαίρεση του παπουτσιού.
  • Επένδυση στη γλώσσα και τον αστράγαλο για μεγαλύτερη άνεση.
  • Αυλακώσεις στη σόλα για ευελιξία.

Λεπτομέρειες προϊόντος

  • Κατασκευή με σόλα μεγάλου πάχους για κλασική εμφάνιση και αίσθηση
  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Μαύρο/Μαύρο
  • Στυλ: CD7784-001

Μέγεθος και εφαρμογή

Αποστολή και επιστροφές

Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.

Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.

Κριτικές (384)

4.8 αστέρια

  • Great Store

    AaronH778789036

    They’re great and my grandson love dem boss on his foot too

  • Love it

    QuintazW656454241

    Perfect shoe for a toddler Fits great and very versatile with many of her clothes

  • RhondaK191434807

    They run bigger than what is said, but other than being a little too big OK

Παπούτσια Nike Court Borough Mid 2 για βρέφη και νήπια

Nike Court Borough Mid 2

49,99 €

Ολοκλήρωσε το look

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Εξερεύνησε τα παπούτσια Nike Court Borough Mid 2 για βρέφη και νήπια

Ανθεκτικότητα και ευκολία

Αυτό το κλασικό σχέδιο ψηλού προφίλ έχει ανθεκτικό δέρμα που καθαρίζεται εύκολα, καθώς και δύο λουράκια με αυτοκόλλητο υλικό για σταθερή, εύκολη εφαρμογή.

Περισσότερη άνεση

Η μαλακή επένδυση γύρω από τον αστράγαλο και τη γλώσσα εξασφαλίζει περισσότερη άνεση στα μικρά ποδαράκια.