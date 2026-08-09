Παπούτσια Nike Air Max Plus Premium για μικρά παιδιά

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Mon petits fils est ravi. La livraison a été très rapide.parfait. merci
Μεγάλη αντικραδασμική προστασία. Μεγάλη προσωπικότητα. Το αέρινο διχτυωτό υλικό και το υποστηρικτικό πλαστικό κέλυφος αποκτούν ρευστή όψη σε αυτήν την πολυτελή έκδοση του κλασικού AM. Οι ορατές μονάδες Air στη φτέρνα και στο μπροστινό μέρος προσφέρουν περισσότερη αναπήδηση και αντικραδασμική προστασία και σε συνοδεύουν από την παιδική χαρά μέχρι την αυλή του σπιτιού και οπουδήποτε αλλού.
Nike Air Max Plus Premium
Μεγάλη αντικραδασμική προστασία. Μεγάλη προσωπικότητα. Το αέρινο διχτυωτό υλικό και το υποστηρικτικό πλαστικό κέλυφος αποκτούν ρευστή όψη σε αυτήν την πολυτελή έκδοση του κλασικού AM. Οι ορατές μονάδες Air στη φτέρνα και στο μπροστινό μέρος προσφέρουν περισσότερη αναπήδηση και αντικραδασμική προστασία και σε συνοδεύουν από την παιδική χαρά μέχρι την αυλή του σπιτιού και οπουδήποτε αλλού.
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
5 αστέρια
Annita2544b303f46e418ab7e727055fdd6c4b
Mon petits fils est ravi. La livraison a été très rapide.parfait. merci
Nike Air Max Plus Premium