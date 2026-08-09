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Παπούτσια Nike Air Max Plus Premium για μικρά παιδιά - Μαύρο/Πολύχρωμο/Anthracite/Μαύρο

Nike Air Max Plus Premium

Παπούτσια για μικρά παιδιά

104,99 €
Μαύρο/Πολύχρωμο/Anthracite/Μαύρο
Μαύρο/Μαύρο/Μαύρο
Μαύρο/Blue Crystal/Μαύρο
Μαύρο/Illusion Green/Μαύρο
Tough Red/Μαύρο/Mystic Dates/Grey Fog
Επιλογή μεγέθουςΟδηγός μεγεθών

Μεγάλη αντικραδασμική προστασία. Μεγάλη προσωπικότητα. Το αέρινο διχτυωτό υλικό και το υποστηρικτικό πλαστικό κέλυφος αποκτούν ρευστή όψη σε αυτήν την πολυτελή έκδοση του κλασικού AM. Οι ορατές μονάδες Air στη φτέρνα και στο μπροστινό μέρος προσφέρουν περισσότερη αναπήδηση και αντικραδασμική προστασία και σε συνοδεύουν από την παιδική χαρά μέχρι την αυλή του σπιτιού και οπουδήποτε αλλού.


  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Πολύχρωμο/Anthracite/Μαύρο
  • Στυλ: IR4690-001

Nike Air Max Plus Premium

104,99 €

Μεγάλη αντικραδασμική προστασία. Μεγάλη προσωπικότητα. Το αέρινο διχτυωτό υλικό και το υποστηρικτικό πλαστικό κέλυφος αποκτούν ρευστή όψη σε αυτήν την πολυτελή έκδοση του κλασικού AM. Οι ορατές μονάδες Air στη φτέρνα και στο μπροστινό μέρος προσφέρουν περισσότερη αναπήδηση και αντικραδασμική προστασία και σε συνοδεύουν από την παιδική χαρά μέχρι την αυλή του σπιτιού και οπουδήποτε αλλού.

Πλεονεκτήματα

  • Οι κυματιστές γραμμές στο εμβληματικό πλαστικό κέλυφος έχουν ιδιαίτερα ρευστή όψη, αλλά σου προσφέρουν την ίδια συγκράτηση. Επιπλέον, η υποστηρικτική καμάρα στο μέσο του πέλματος παραπέμπει στην ουρά μιας φάλαινας.
  • Η μονάδα Max Air, που σχεδιάστηκε αρχικά για το τρέξιμο υψηλών επιδόσεων, προσφέρει ανάλαφρη αντικραδασμική προστασία που διαρκεί.
  • Το πλαστικό στο άκρο των δαχτύλων προσφέρει μεγαλύτερη ανθεκτικότητα και λάμψη, ενώ οι εύκαμπτες αυλακώσεις χαρίζουν φυσική αίσθηση σε κάθε βήμα.

Λεπτομέρειες προϊόντος

  • Κλασικά κορδόνια
  • Κολάρο χαμηλού προφίλ
  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Πολύχρωμο/Anthracite/Μαύρο
  • Στυλ: IR4690-001

Αποστολή και επιστροφές

Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.

Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.

Κριτικές (1)

5 αστέρια

  • Annita2544b303f46e418ab7e727055fdd6c4b

    Mon petits fils est ravi. La livraison a été très rapide.parfait. merci

Παπούτσια Nike Air Max Plus Premium για μικρά παιδιά

Nike Air Max Plus Premium

104,99 €

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