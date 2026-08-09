Παπούτσια Nike Air Max Plus Premium για μικρά παιδιά

Μεγάλη αντικραδασμική προστασία. Μεγάλη προσωπικότητα. Το αέρινο διχτυωτό υλικό και το υποστηρικτικό πλαστικό κέλυφος αποκτούν ρευστή όψη σε αυτήν την πολυτελή έκδοση του κλασικού AM. Οι ορατές μονάδες Air στη φτέρνα και στο μπροστινό μέρος προσφέρουν περισσότερη αναπήδηση και αντικραδασμική προστασία και σε συνοδεύουν από την παιδική χαρά μέχρι την αυλή του σπιτιού και οπουδήποτε αλλού.

Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Πολύχρωμο/Anthracite/Μαύρο

Στυλ: IR4690-001