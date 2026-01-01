Παπούτσια Nike Air Max Moto 2K για μεγάλα παιδιά

Nike Air Max Moto 2K
Παπούτσια για μεγάλα παιδιά
Ρετρό. Με στιλ. Και πάνω απ' όλα: Άνεση. Air Max Moto 2K. Εμπνευσμένο από τα αθλητικά παπούτσια της δεκαετίας του 2000, διαθέτει ευάερο διχτυωτό υλικό και αντικραδασμική προστασία σε κάθε σημείο, από τον αφρό στο πέλμα μέχρι την επένδυση στη γλώσσα και στους αστραγάλους.
- Εμφανιζόμενο χρώμα: College Grey/Dark Violet Ore/Taupe Haze/Light Iron Ore
- Στυλ: IR0587-001
Nike Air Max Moto 2K
Ρετρό. Με στιλ. Και πάνω απ' όλα: Άνεση. Air Max Moto 2K. Εμπνευσμένο από τα αθλητικά παπούτσια της δεκαετίας του 2000, διαθέτει ευάερο διχτυωτό υλικό και αντικραδασμική προστασία σε κάθε σημείο, από τον αφρό στο πέλμα μέχρι την επένδυση στη γλώσσα και στους αστραγάλους.
Πλεονεκτήματα
- Η μαλακή και άνετη αντικραδασμική προστασία Max Air προσφέρει ακριβώς την κατάλληλη στήριξη.
- Φάσες από διχτυωτό υλικό και συνθετικό δέρμα για ανάλαφρη αίσθηση και αεριζόμενη εφαρμογή.
- Η ενδιάμεση σόλα από αφρό, εμπνευσμένη από τη δεκαετία του 2000, χαρίζει ρετρό στιλ με μοντέρνα άνεση.
- Σουέντ στο επάνω μέρος για κορυφαία εμφάνιση και αίσθηση.
Λεπτομέρειες προϊόντος
- Κολάρο χαμηλού προφίλ
- Λεπτομέρειες ανακλαστικού σχεδίου
- Δεν προορίζεται για χρήση ως μέσο ατομικής προστασίας (ΜΑΠ)
- Ελαστικά κορδόνια
- Λαβή στη φτέρνα
- Εμφανιζόμενο χρώμα: College Grey/Dark Violet Ore/Taupe Haze/Light Iron Ore
- Στυλ: IR0587-001
Αποστολή και επιστροφές
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
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Nike Air Max Moto 2K