Παπούτσια Nike Air Max Moto 2K για μεγάλα παιδιά

Ρετρό. Με στιλ. Και πάνω απ' όλα: Άνεση. Air Max Moto 2K. Εμπνευσμένο από τα αθλητικά παπούτσια της δεκαετίας του 2000, διαθέτει ευάερο διχτυωτό υλικό και αντικραδασμική προστασία σε κάθε σημείο, από τον αφρό στο πέλμα μέχρι την επένδυση στη γλώσσα και στους αστραγάλους.

Εμφανιζόμενο χρώμα: College Grey/Dark Violet Ore/Taupe Haze/Light Iron Ore

Στυλ: IR0587-001