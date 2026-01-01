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Παπούτσια Nike Air Max Moto 2K για μεγάλα παιδιά - College Grey/Dark Violet Ore/Taupe Haze/Light Iron Ore

Nike Air Max Moto 2K

Παπούτσια για μεγάλα παιδιά

109,99 €
College Grey/Dark Violet Ore/Taupe Haze/Light Iron Ore
Μαύρο/Metallic Dark Grey/Dark Smoke Grey
Summit White/Purple Dynasty/Metallic Silver/Light Violet Ore
Wolf Grey/Vast Grey/Cool Grey/Wolf Grey
Bright Spruce/Dusty Cactus/Green Strike/Λευκό
Cream II/Sail/Fauna Brown
Λευκό/Pure Platinum/Metallic Silver/Λευκό
Λευκό/Pure Platinum/Metallic Silver/Pink Foam
Platinum Tint/Cave Stone/Anthracite/Metallic Silver
Sail/Old Royal/Wolf Grey/Aurora Blue
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Ρετρό. Με στιλ. Και πάνω απ' όλα: Άνεση. Air Max Moto 2K. Εμπνευσμένο από τα αθλητικά παπούτσια της δεκαετίας του 2000, διαθέτει ευάερο διχτυωτό υλικό και αντικραδασμική προστασία σε κάθε σημείο, από τον αφρό στο πέλμα μέχρι την επένδυση στη γλώσσα και στους αστραγάλους.


  • Εμφανιζόμενο χρώμα: College Grey/Dark Violet Ore/Taupe Haze/Light Iron Ore
  • Στυλ: IR0587-001

Nike Air Max Moto 2K

109,99 €

Ρετρό. Με στιλ. Και πάνω απ' όλα: Άνεση. Air Max Moto 2K. Εμπνευσμένο από τα αθλητικά παπούτσια της δεκαετίας του 2000, διαθέτει ευάερο διχτυωτό υλικό και αντικραδασμική προστασία σε κάθε σημείο, από τον αφρό στο πέλμα μέχρι την επένδυση στη γλώσσα και στους αστραγάλους.

Πλεονεκτήματα

  • Η μαλακή και άνετη αντικραδασμική προστασία Max Air προσφέρει ακριβώς την κατάλληλη στήριξη.
  • Φάσες από διχτυωτό υλικό και συνθετικό δέρμα για ανάλαφρη αίσθηση και αεριζόμενη εφαρμογή.
  • Η ενδιάμεση σόλα από αφρό, εμπνευσμένη από τη δεκαετία του 2000, χαρίζει ρετρό στιλ με μοντέρνα άνεση.
  • Σουέντ στο επάνω μέρος για κορυφαία εμφάνιση και αίσθηση.

Λεπτομέρειες προϊόντος

  • Κολάρο χαμηλού προφίλ
  • Λεπτομέρειες ανακλαστικού σχεδίου
  • Δεν προορίζεται για χρήση ως μέσο ατομικής προστασίας (ΜΑΠ)
  • Ελαστικά κορδόνια
  • Λαβή στη φτέρνα
  • Εμφανιζόμενο χρώμα: College Grey/Dark Violet Ore/Taupe Haze/Light Iron Ore
  • Στυλ: IR0587-001

Αποστολή και επιστροφές

Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.

Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.

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    Παπούτσια Nike Air Max Moto 2K για μεγάλα παιδιά

    Nike Air Max Moto 2K

    109,99 €

    Ολοκλήρωσε το look