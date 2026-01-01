Παπούτσια Nike Air Max Moto 2K για βρέφη και νήπια

Nike Air Max Moto 2K
Παπούτσια για βρέφη και νήπια
Ρετρό. Με στιλ. Και πάνω απ' όλα: Άνεση. Air Max Moto 2K. Εμπνευσμένο από τα αθλητικά παπούτσια της δεκαετίας του 2000, διαθέτει αέρινο διχτυωτό υλικό και αντικραδασμική προστασία σε κάθε σημείο. Βοήθησέ τα να κάνουν τα πρώτα τους βήματα με στιλ.
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Cream II/Sail/Fauna Brown
- Στυλ: IQ9432-200
Nike Air Max Moto 2K
Ρετρό. Με στιλ. Και πάνω απ' όλα: Άνεση. Air Max Moto 2K. Εμπνευσμένο από τα αθλητικά παπούτσια της δεκαετίας του 2000, διαθέτει αέρινο διχτυωτό υλικό και αντικραδασμική προστασία σε κάθε σημείο. Βοήθησέ τα να κάνουν τα πρώτα τους βήματα με στιλ.
Πλεονεκτήματα
- Η μαλακή και άνετη αντικραδασμική προστασία Max Air προσφέρει ακριβώς την κατάλληλη στήριξη.
- Φάσες από διχτυωτό υλικό και συνθετικό δέρμα για ανάλαφρη αίσθηση και αεριζόμενη εφαρμογή.
- Η ενδιάμεση σόλα από αφρό, εμπνευσμένη από τη δεκαετία του 2000, χαρίζει ρετρό στιλ με μοντέρνα άνεση.
- Εμπνευσμένα από την κλασική αισθητική της Nike, σχεδιασμένα ειδικά για τα πόδια του μικρού σου.
Λεπτομέρειες προϊόντος
- Κολάρο χαμηλού προφίλ
- Λεπτομέρειες ανακλαστικού σχεδίου
- Δεν προορίζεται για χρήση ως μέσο ατομικής προστασίας (ΜΑΠ)
- Ελαστικά κορδόνια
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Cream II/Sail/Fauna Brown
- Στυλ: IQ9432-200
Αποστολή και επιστροφές
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
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Nike Air Max Moto 2K