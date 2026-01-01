Παπούτσια Nike Air Max Moto 2K για βρέφη και νήπια

Ρετρό. Με στιλ. Και πάνω απ' όλα: Άνεση. Air Max Moto 2K. Εμπνευσμένο από τα αθλητικά παπούτσια της δεκαετίας του 2000, διαθέτει αέρινο διχτυωτό υλικό και αντικραδασμική προστασία σε κάθε σημείο. Βοήθησέ τα να κάνουν τα πρώτα τους βήματα με στιλ.

Εμφανιζόμενο χρώμα: Cream II/Sail/Fauna Brown

Στυλ: IQ9432-200