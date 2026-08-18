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Παπούτσια Nike Air Max Fire για μικρά παιδιά - Μαύρο/Metallic Silver/Gamma Blue

Nike Air Max Fire

Παπούτσια για μικρά παιδιά

74,99 €
Μαύρο/Metallic Silver/Gamma Blue
Μαύρο/Λευκό
Μαύρο/Playful Pink/Λευκό
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Το κομψό και υποστηρικτικό Fire είναι το νέο hot μέλος της οικογένειας Air Max. Με επιρροές από τα αθλήματα του στίβου και τον ψηφιακό κόσμο, χαρίζει προσεγμένη εμφάνιση που έχει φτιαχτεί για το μέλλον. Το συνθετικό δέρμα προσθέτει μεγαλύτερη ανθεκτικότητα, ενώ η μονάδα Max Air δίνει άνετη αντικραδασμική προστασία που μπορείς να νιώθεις όλη μέρα.


  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Metallic Silver/Gamma Blue
  • Στυλ: II6557-013

Nike Air Max Fire

74,99 €

Το κομψό και υποστηρικτικό Fire είναι το νέο hot μέλος της οικογένειας Air Max. Με επιρροές από τα αθλήματα του στίβου και τον ψηφιακό κόσμο, χαρίζει προσεγμένη εμφάνιση που έχει φτιαχτεί για το μέλλον. Το συνθετικό δέρμα προσθέτει μεγαλύτερη ανθεκτικότητα, ενώ η μονάδα Max Air δίνει άνετη αντικραδασμική προστασία που μπορείς να νιώθεις όλη μέρα.

Λεπτομέρειες προϊόντος

  • Επάνω μέρος από συνθετικό δέρμα
  • Ενδιάμεση σόλα με αφρό
  • Λαβή στη γλώσσα και στη φτέρνα
  • Χαμηλό κολάρο
  • Ελαστικά κορδόνια
  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Metallic Silver/Gamma Blue
  • Στυλ: II6557-013

Αποστολή και επιστροφές

Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.

Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.

Κριτικές (5)

5 αστέρια

  • Excellent

    Shirley203975606

    My grandson loved them they are comfortable on him

  • DiegoZ837664646

    Scarpetta bellissima e bimbo felicissimo.

  • Kanon

    Fredric813261618

    Rätt storlek och super näjd

Παπούτσια Nike Air Max Fire για μικρά παιδιά

Nike Air Max Fire

74,99 €

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