Παπούτσια Nike Air Max Fire για μικρά παιδιά

Excellent
Shirley203975606
My grandson loved them they are comfortable on him
Το κομψό και υποστηρικτικό Fire είναι το νέο hot μέλος της οικογένειας Air Max. Με επιρροές από τα αθλήματα του στίβου και τον ψηφιακό κόσμο, χαρίζει προσεγμένη εμφάνιση που έχει φτιαχτεί για το μέλλον. Το συνθετικό δέρμα προσθέτει μεγαλύτερη ανθεκτικότητα, ενώ η μονάδα Max Air δίνει άνετη αντικραδασμική προστασία που μπορείς να νιώθεις όλη μέρα.
Nike Air Max Fire
Το κομψό και υποστηρικτικό Fire είναι το νέο hot μέλος της οικογένειας Air Max. Με επιρροές από τα αθλήματα του στίβου και τον ψηφιακό κόσμο, χαρίζει προσεγμένη εμφάνιση που έχει φτιαχτεί για το μέλλον. Το συνθετικό δέρμα προσθέτει μεγαλύτερη ανθεκτικότητα, ενώ η μονάδα Max Air δίνει άνετη αντικραδασμική προστασία που μπορείς να νιώθεις όλη μέρα.
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
5 αστέρια
Excellent
Shirley203975606
My grandson loved them they are comfortable on him
DiegoZ837664646
Scarpetta bellissima e bimbo felicissimo.
Kanon
Fredric813261618
Rätt storlek och super näjd
Nike Air Max Fire