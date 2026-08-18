Παπούτσια Nike Air Max Fire για μικρά παιδιά

Το κομψό και υποστηρικτικό Fire είναι το νέο hot μέλος της οικογένειας Air Max. Με επιρροές από τα αθλήματα του στίβου και τον ψηφιακό κόσμο, χαρίζει προσεγμένη εμφάνιση που έχει φτιαχτεί για το μέλλον. Το συνθετικό δέρμα προσθέτει μεγαλύτερη ανθεκτικότητα, ενώ η μονάδα Max Air δίνει άνετη αντικραδασμική προστασία που μπορείς να νιώθεις όλη μέρα.

Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Metallic Silver/Gamma Blue

Στυλ: II6557-013