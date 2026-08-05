Παπούτσια Nike Air Max 90 LTR για μεγάλα παιδιά

Vaͣnnaͣhͪ45023052
Love them! Love them! Love them! Love them!
Το Nike Air Max 90 LTR επιστρέφει προσφέροντας ακόμα καλύτερη αίσθηση. Η αντικραδασμική προστασία είναι πιο μαλακή και πιο εύκαμπτη, η μονάδα Max Air έχει δημιουργηθεί ειδικά για τα ποδαράκια που αναπτύσσονται και το σχήμα του εξασφαλίζει περισσότερο χώρο στα δάχτυλα για ελευθερία κινήσεων. Με σχεδίαση και εμφάνιση που παραμένουν ίδιες, φέρνει ένα αγαπημένο μοντέλο της δεκαετίας του '90 στη νέα γενιά.
Nike Air Max 90 LTR
ΕΜΒΛΗΜΑΤΙΚΟ ΣΤΙΛ AIR ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ.
Το Nike Air Max 90 LTR επιστρέφει προσφέροντας ακόμα καλύτερη αίσθηση. Η αντικραδασμική προστασία είναι πιο μαλακή και πιο εύκαμπτη, η μονάδα Max Air έχει δημιουργηθεί ειδικά για τα ποδαράκια που αναπτύσσονται και το σχήμα του εξασφαλίζει περισσότερο χώρο στα δάχτυλα για ελευθερία κινήσεων. Με σχεδίαση και εμφάνιση που παραμένουν ίδιες, φέρνει ένα αγαπημένο μοντέλο της δεκαετίας του '90 στη νέα γενιά.
Τα παπούτσια διαθέτουν χαμηλό προφίλ και είναι φτιαγμένα από γνήσιο και συνθετικό δέρμα για ανθεκτικότητα και κλασική αίσθηση. Το σχήμα προσφέρει περισσότερο χώρο στα δάχτυλα για ελευθερία κινήσεων, ενώ η εφαρμογή εξασφαλίζει άνετη αίσθηση στα ποδαράκια που αναπτύσσονται.
Η μονάδα Max Air έχει πιο απαλή αίσθηση που είναι σχεδιασμένη ειδικά για παιδιά. Επιπλέον, ο μαλακός και εύκαμπτος αφρός διευκολύνει την κίνηση.
Η πρόσθετη επένδυση γύρω από τον αστράγαλο προσφέρει απαλή αίσθηση για απόλυτα άνετη εφαρμογή.
Η σόλα από καουτσούκ σε όλο το μήκος διαθέτει αυλακώσεις για ευελιξία και φυσική αίσθηση σε κάθε βήμα.
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
4.6 αστέρια
Vaͣnnaͣhͪ45023052
Love them! Love them! Love them! Love them!
Allisonk397280649
Very comfortable, stylish. I purchase these all the time.
Shoes
alex250353355
The laces didn’t go with the shoe
Nike Air Max 90 LTR
Εξερεύνησε τα παπούτσια Nike Air Max 90 LTR για μεγάλα παιδιά
Τα παπούτσια χαμηλού προφίλ είναι φτιαγμένα από γνήσιο και συνθετικό δέρμα για ανθεκτικότητα και κλασική αίσθηση. Το σχήμα προσφέρει περισσότερο χώρο στα δάχτυλα για ελευθερία κινήσεων, ενώ η εφαρμογή εξασφαλίζει άνετη αίσθηση στα ποδαράκια που αναπτύσσονται.
Η μονάδα Max Air έχει πιο απαλή αίσθηση και είναι σχεδιασμένη ειδικά για παιδιά. Επιπλέον, ο μαλακός και εύκαμπτος αφρός διευκολύνει την κίνηση.
Η πρόσθετη επένδυση γύρω από τον αστράγαλο προσφέρει απαλή αίσθηση για απόλυτα άνετη εφαρμογή.