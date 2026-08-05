Παπούτσια Nike Air Max 90 LTR για μεγάλα παιδιά

Nike Air Max 90 LTR

119,99 €

ΕΜΒΛΗΜΑΤΙΚΟ ΣΤΙΛ AIR ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ.

Το Nike Air Max 90 LTR επιστρέφει προσφέροντας ακόμα καλύτερη αίσθηση. Η αντικραδασμική προστασία είναι πιο μαλακή και πιο εύκαμπτη, η μονάδα Max Air έχει δημιουργηθεί ειδικά για τα ποδαράκια που αναπτύσσονται και το σχήμα του εξασφαλίζει περισσότερο χώρο στα δάχτυλα για ελευθερία κινήσεων. Με σχεδίαση και εμφάνιση που παραμένουν ίδιες, φέρνει ένα αγαπημένο μοντέλο της δεκαετίας του '90 στη νέα γενιά.

Ένα κλασικό μοντέλο σε ανανεωμένη εκδοχή

Τα παπούτσια διαθέτουν χαμηλό προφίλ και είναι φτιαγμένα από γνήσιο και συνθετικό δέρμα για ανθεκτικότητα και κλασική αίσθηση. Το σχήμα προσφέρει περισσότερο χώρο στα δάχτυλα για ελευθερία κινήσεων, ενώ η εφαρμογή εξασφαλίζει άνετη αίσθηση στα ποδαράκια που αναπτύσσονται.

Άνεση και αντικραδασμική προστασία

Η μονάδα Max Air έχει πιο απαλή αίσθηση που είναι σχεδιασμένη ειδικά για παιδιά. Επιπλέον, ο μαλακός και εύκαμπτος αφρός διευκολύνει την κίνηση.

Σχεδίαση με επένδυση

Η πρόσθετη επένδυση γύρω από τον αστράγαλο προσφέρει απαλή αίσθηση για απόλυτα άνετη εφαρμογή.

Φυσικές κινήσεις

Η σόλα από καουτσούκ σε όλο το μήκος διαθέτει αυλακώσεις για ευελιξία και φυσική αίσθηση σε κάθε βήμα.