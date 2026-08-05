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Παπούτσια Nike Air Max 90 LTR για μεγάλα παιδιά - Platinum Tint/Blue Lightning/Wolf Grey/Iron Grey

Nike Air Max 90 LTR

Παπούτσι για μεγάλα παιδιά

119,99 €
Platinum Tint/Blue Lightning/Wolf Grey/Iron Grey
Μαύρο/Μαύρο/Λευκό/Μαύρο
Λευκό/Μαύρο/Anthracite/Playful Pink
Μαύρο/Dark Smoke Grey/Racer Blue
Phantom/Cream II/Safety Orange/Light Orewood Brown
Λευκό/Phantom/Light Orewood Brown
Μαύρο/Gamma Blue/Ice/Chrome
Επιλογή μεγέθουςΟδηγός μεγεθών

Το Nike Air Max 90 LTR επιστρέφει προσφέροντας ακόμα καλύτερη αίσθηση. Η αντικραδασμική προστασία είναι πιο μαλακή και πιο εύκαμπτη, η μονάδα Max Air έχει δημιουργηθεί ειδικά για τα ποδαράκια που αναπτύσσονται και το σχήμα του εξασφαλίζει περισσότερο χώρο στα δάχτυλα για ελευθερία κινήσεων. Με σχεδίαση και εμφάνιση που παραμένουν ίδιες, φέρνει ένα αγαπημένο μοντέλο της δεκαετίας του '90 στη νέα γενιά.


  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Platinum Tint/Blue Lightning/Wolf Grey/Iron Grey
  • Στυλ: CD6864-034

Nike Air Max 90 LTR

119,99 €

ΕΜΒΛΗΜΑΤΙΚΟ ΣΤΙΛ AIR ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ.

Το Nike Air Max 90 LTR επιστρέφει προσφέροντας ακόμα καλύτερη αίσθηση. Η αντικραδασμική προστασία είναι πιο μαλακή και πιο εύκαμπτη, η μονάδα Max Air έχει δημιουργηθεί ειδικά για τα ποδαράκια που αναπτύσσονται και το σχήμα του εξασφαλίζει περισσότερο χώρο στα δάχτυλα για ελευθερία κινήσεων. Με σχεδίαση και εμφάνιση που παραμένουν ίδιες, φέρνει ένα αγαπημένο μοντέλο της δεκαετίας του '90 στη νέα γενιά.

Ένα κλασικό μοντέλο σε ανανεωμένη εκδοχή

Τα παπούτσια διαθέτουν χαμηλό προφίλ και είναι φτιαγμένα από γνήσιο και συνθετικό δέρμα για ανθεκτικότητα και κλασική αίσθηση. Το σχήμα προσφέρει περισσότερο χώρο στα δάχτυλα για ελευθερία κινήσεων, ενώ η εφαρμογή εξασφαλίζει άνετη αίσθηση στα ποδαράκια που αναπτύσσονται.

Άνεση και αντικραδασμική προστασία

Η μονάδα Max Air έχει πιο απαλή αίσθηση που είναι σχεδιασμένη ειδικά για παιδιά. Επιπλέον, ο μαλακός και εύκαμπτος αφρός διευκολύνει την κίνηση.

Σχεδίαση με επένδυση

Η πρόσθετη επένδυση γύρω από τον αστράγαλο προσφέρει απαλή αίσθηση για απόλυτα άνετη εφαρμογή.

Φυσικές κινήσεις

Η σόλα από καουτσούκ σε όλο το μήκος διαθέτει αυλακώσεις για ευελιξία και φυσική αίσθηση σε κάθε βήμα.

Λεπτομέρειες προϊόντος

  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Platinum Tint/Blue Lightning/Wolf Grey/Iron Grey
  • Στυλ: CD6864-034

Αποστολή και επιστροφές

Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.

Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.

Κριτικές (304)

4.6 αστέρια

  • Vaͣnnaͣhͪ45023052

    Love them! Love them! Love them! Love them!

  • Allisonk397280649

    Very comfortable, stylish. I purchase these all the time.

  • Shoes

    alex250353355

    The laces didn’t go with the shoe

Παπούτσια Nike Air Max 90 LTR για μεγάλα παιδιά

Nike Air Max 90 LTR

119,99 €

Ολοκλήρωσε το look

Item 3 of 3

Εξερεύνησε τα παπούτσια Nike Air Max 90 LTR για μεγάλα παιδιά

Ένα κλασικό μοντέλο σε ανανεωμένη εκδοχή

Τα παπούτσια χαμηλού προφίλ είναι φτιαγμένα από γνήσιο και συνθετικό δέρμα για ανθεκτικότητα και κλασική αίσθηση. Το σχήμα προσφέρει περισσότερο χώρο στα δάχτυλα για ελευθερία κινήσεων, ενώ η εφαρμογή εξασφαλίζει άνετη αίσθηση στα ποδαράκια που αναπτύσσονται.

Άνεση και αντικραδασμική προστασία

Η μονάδα Max Air έχει πιο απαλή αίσθηση και είναι σχεδιασμένη ειδικά για παιδιά. Επιπλέον, ο μαλακός και εύκαμπτος αφρός διευκολύνει την κίνηση.

Σχεδίαση με επένδυση

Η πρόσθετη επένδυση γύρω από τον αστράγαλο προσφέρει απαλή αίσθηση για απόλυτα άνετη εφαρμογή.