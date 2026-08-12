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Παπούτσια Air Jordan Sixty Plus Low για μεγάλα παιδιά - University Blue/Obsidian/Λευκό

Air Jordan Sixty Plus Low

Παπούτσια για μεγάλα παιδιά

Έκπτωση 30
University Blue/Obsidian/Λευκό
Sail/Μαύρο/Reflect Silver/Fire Red
Λευκό/Μαύρο/Pure Platinum
Μαύρο/Dark Smoke Grey
Λευκό/True Blue/Varsity Red
Phantom/Palomino/Μαύρο/University Red
Λευκό/Tour Yellow/Μαύρο
Μαύρο/Λευκό/Gym Red
Επιλογή μεγέθουςΟδηγός μεγεθών

Το Sixty Plus επιστρέφει σε χαμηλή μορφή, συνδυάζοντας τα πέντε κλασικά Jordan που φορούσε ο MJ κατά τη διάρκεια των πέντε παιχνιδιών στα οποία σκόραρε πάνω από 60 πόντους. Το αποτέλεσμα είναι ένα sneaker που διοχετεύει μεγαλείο μέσα από εμβληματικές λεπτομέρειες, προς τιμήν της κληρονομιάς του GOAT.


  • Εμφανιζόμενο χρώμα: University Blue/Obsidian/Λευκό
  • Στυλ: IO1866-400

Air Jordan Sixty Plus Low

Έκπτωση 30

Το Sixty Plus επιστρέφει σε χαμηλή μορφή, συνδυάζοντας τα πέντε κλασικά Jordan που φορούσε ο MJ κατά τη διάρκεια των πέντε παιχνιδιών στα οποία σκόραρε πάνω από 60 πόντους. Το αποτέλεσμα είναι ένα sneaker που διοχετεύει μεγαλείο μέσα από εμβληματικές λεπτομέρειες, προς τιμήν της κληρονομιάς του GOAT.

Πλεονεκτήματα

  • Οι επικαλύψεις από γνήσιο και συνθετικό δέρμα στο επάνω μέρος είναι εκεί για μεγαλύτερη ανθεκτικότητα και σταθερή δομή.
  • Η μαλακή και άνετη αντικραδασμική προστασία Max Air δίνει ακριβώς την κατάλληλη στήριξη.
  • Το καουτσούκ στην εξωτερική σόλα εξασφαλίζει ανθεκτική πρόσφυση.

Λεπτομέρειες προϊόντος

  • Κλασικά κορδόνια
  • Εμφανιζόμενο χρώμα: University Blue/Obsidian/Λευκό
  • Στυλ: IO1866-400

Αποστολή και επιστροφές

Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.

Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.

Κριτικές (20)

4.7 αστέρια

  • Great shoes from the GOAT

    Sonny300123547

    I love these shoes, they make me feel someway I can’t explain. MJ is the GOAT 🐐.

  • Great job Nike.

    DanielG840640659

    My son loves them and he says they feel great!

  • Style meets comfort

    L. Bo

    The university blue is a great stand out color! Mix it with style and comfort, that’s a win. They are very comfortable; I love it. I think the quality of the shoe is excellent. Great craftsmanship. I would get these in other colors.

    Το προϊόν παρελήφθη δωρεάν ή η κριτική υποβλήθηκε στο πλαίσιο συμμετοχής σε κλήρωση / προσφοράς δωρεάν προϊόντων ή για απόκτηση έκπτωσης.
    #productsprovidedbynike

Παπούτσια Air Jordan Sixty Plus Low για μεγάλα παιδιά

Air Jordan Sixty Plus Low

Έκπτωση 30

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