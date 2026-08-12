Παπούτσια Air Jordan Sixty Plus Low για μεγάλα παιδιά

Το Sixty Plus επιστρέφει σε χαμηλή μορφή, συνδυάζοντας τα πέντε κλασικά Jordan που φορούσε ο MJ κατά τη διάρκεια των πέντε παιχνιδιών στα οποία σκόραρε πάνω από 60 πόντους. Το αποτέλεσμα είναι ένα sneaker που διοχετεύει μεγαλείο μέσα από εμβληματικές λεπτομέρειες, προς τιμήν της κληρονομιάς του GOAT.

Εμφανιζόμενο χρώμα: University Blue/Obsidian/Λευκό

Στυλ: IO1866-400