Παπούτσια Air Jordan Sixty Plus Low για μεγάλα παιδιά

Great shoes from the GOAT
Sonny300123547
I love these shoes, they make me feel someway I can’t explain. MJ is the GOAT 🐐.
Το Sixty Plus επιστρέφει σε χαμηλή μορφή, συνδυάζοντας τα πέντε κλασικά Jordan που φορούσε ο MJ κατά τη διάρκεια των πέντε παιχνιδιών στα οποία σκόραρε πάνω από 60 πόντους. Το αποτέλεσμα είναι ένα sneaker που διοχετεύει μεγαλείο μέσα από εμβληματικές λεπτομέρειες, προς τιμήν της κληρονομιάς του GOAT.
Air Jordan Sixty Plus Low
Το Sixty Plus επιστρέφει σε χαμηλή μορφή, συνδυάζοντας τα πέντε κλασικά Jordan που φορούσε ο MJ κατά τη διάρκεια των πέντε παιχνιδιών στα οποία σκόραρε πάνω από 60 πόντους. Το αποτέλεσμα είναι ένα sneaker που διοχετεύει μεγαλείο μέσα από εμβληματικές λεπτομέρειες, προς τιμήν της κληρονομιάς του GOAT.
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
4.7 αστέρια
Great shoes from the GOAT
Sonny300123547
I love these shoes, they make me feel someway I can’t explain. MJ is the GOAT 🐐.
Great job Nike.
DanielG840640659
My son loves them and he says they feel great!
Style meets comfort
L. Bo
The university blue is a great stand out color! Mix it with style and comfort, that’s a win. They are very comfortable; I love it. I think the quality of the shoe is excellent. Great craftsmanship. I would get these in other colors.
Το προϊόν παρελήφθη δωρεάν ή η κριτική υποβλήθηκε στο πλαίσιο συμμετοχής σε κλήρωση / προσφοράς δωρεάν προϊόντων ή για απόκτηση έκπτωσης.
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Air Jordan Sixty Plus Low