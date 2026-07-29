Παπούτσια Air Jordan MVP 92 για μεγάλα παιδιά

Πώς μπορείς να κάνεις το AJ7 ακόμα καλύτερο; Το ανανεώνεις με σχεδίαση χαμηλού προφίλ. Ξεκινήσαμε με το επάνω μέρος σε στρώσεις και την εμβληματική ενδιάμεση σόλα που μετέτρεψαν αμέσως το αρχικό μοντέλο σε κλασικό παπούτσι. Στη συνέχεια, προσθέσαμε υφασμάτινες πινελιές και κολάρο χαμηλού προφίλ με επένδυση για ανανεωμένη, μοντέρνα εμφάνιση.

Εμφανιζόμενο χρώμα: Wolf Grey/Varsity Red/Cool Grey

Στυλ: IO3384-012