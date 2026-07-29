Παπούτσια Air Jordan MVP 92 για μεγάλα παιδιά

Worth the purchase
New balance Ci Ci
Brand New as described, great value for the price.
Πώς μπορείς να κάνεις το AJ7 ακόμα καλύτερο; Το ανανεώνεις με σχεδίαση χαμηλού προφίλ. Ξεκινήσαμε με το επάνω μέρος σε στρώσεις και την εμβληματική ενδιάμεση σόλα που μετέτρεψαν αμέσως το αρχικό μοντέλο σε κλασικό παπούτσι. Στη συνέχεια, προσθέσαμε υφασμάτινες πινελιές και κολάρο χαμηλού προφίλ με επένδυση για ανανεωμένη, μοντέρνα εμφάνιση.
Air Jordan MVP 92
Πώς μπορείς να κάνεις το AJ7 ακόμα καλύτερο; Το ανανεώνεις με σχεδίαση χαμηλού προφίλ. Ξεκινήσαμε με το επάνω μέρος σε στρώσεις και την εμβληματική ενδιάμεση σόλα που μετέτρεψαν αμέσως το αρχικό μοντέλο σε κλασικό παπούτσι. Στη συνέχεια, προσθέσαμε υφασμάτινες πινελιές και κολάρο χαμηλού προφίλ με επένδυση για ανανεωμένη, μοντέρνα εμφάνιση.
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
2 αστέρια
Worth the purchase
New balance Ci Ci
Brand New as described, great value for the price.
Completely misleading photo
James407838635
The picture is completely misleading. These are all the same colour. The Jordan logo on the bottom is grey as is everything else.
PaolaC927526676
Excelente *********************************************************************************
Air Jordan MVP 92