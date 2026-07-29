 
εικόνα 1 από 8
Παπούτσια Air Jordan MVP 92 για μεγάλα παιδιά - Wolf Grey/Varsity Red/Cool Grey

Air Jordan MVP 92

Παπούτσια για μεγάλα παιδιά

Έκπτωση 30
Επιλογή μεγέθουςΟδηγός μεγεθών

Πώς μπορείς να κάνεις το AJ7 ακόμα καλύτερο; Το ανανεώνεις με σχεδίαση χαμηλού προφίλ. Ξεκινήσαμε με το επάνω μέρος σε στρώσεις και την εμβληματική ενδιάμεση σόλα που μετέτρεψαν αμέσως το αρχικό μοντέλο σε κλασικό παπούτσι. Στη συνέχεια, προσθέσαμε υφασμάτινες πινελιές και κολάρο χαμηλού προφίλ με επένδυση για ανανεωμένη, μοντέρνα εμφάνιση.


  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Wolf Grey/Varsity Red/Cool Grey
  • Στυλ: IO3384-012

Air Jordan MVP 92

Έκπτωση 30

Πώς μπορείς να κάνεις το AJ7 ακόμα καλύτερο; Το ανανεώνεις με σχεδίαση χαμηλού προφίλ. Ξεκινήσαμε με το επάνω μέρος σε στρώσεις και την εμβληματική ενδιάμεση σόλα που μετέτρεψαν αμέσως το αρχικό μοντέλο σε κλασικό παπούτσι. Στη συνέχεια, προσθέσαμε υφασμάτινες πινελιές και κολάρο χαμηλού προφίλ με επένδυση για ανανεωμένη, μοντέρνα εμφάνιση.

Πλεονεκτήματα

  • Το γνήσιο και το συνθετικό δέρμα προσφέρουν μεγαλύτερη ανθεκτικότητα και σταθερότητα στο επάνω μέρος.
  • Η τεχνολογία Nike Air απορροφά τις δυνάμεις πρόσκρουσης για αντικραδασμική προστασία σε κάθε βήμα.
  • Η ενδιάμεση σόλα από αφρό εξασφαλίζει ανάλαφρη αντικραδασμική προστασία.
  • Η εξωτερική σόλα από καουτσούκ εξασφαλίζει πρόσφυση και ανθεκτικότητα.

Λεπτομέρειες προϊόντος

  • Κλασικά κορδόνια
  • Λαβή στη φτέρνα
  • Ενδιάμεση σόλα με αφρό
  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Wolf Grey/Varsity Red/Cool Grey
  • Στυλ: IO3384-012

Αποστολή και επιστροφές

Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.

Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.

Κριτικές (4)

2 αστέρια

  • Worth the purchase

    New balance Ci Ci

    Brand New as described, great value for the price.

  • Completely misleading photo

    James407838635

    The picture is completely misleading. These are all the same colour. The Jordan logo on the bottom is grey as is everything else.

  • PaolaC927526676

    Excelente *********************************************************************************

Παπούτσια Air Jordan MVP 92 για μεγάλα παιδιά

Air Jordan MVP 92

Έκπτωση 30

Ολοκλήρωσε το look