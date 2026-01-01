Παπούτσια Air Jordan 4 RM για μεγάλα παιδιά

Όταν παίζεις όλη μέρα χρειάζεσαι ένα παπούτσι που μπορεί να σε ακολουθήσει παντού. Με ειδική σχεδίαση για τη γεμάτη κίνηση καθημερινότητα των μικρών πρωταθλητών, αυτά τα παπούτσια επαναπροσδιορίζουν τα καλύτερα στοιχεία του AJ4 για απόλυτη άνεση και ανθεκτικότητα. Η μονάδα Max Air εξασφαλίζει αντικραδασμική προστασία σε κάθε βήμα. Επιπλέον, ορισμένα τμήματα του επάνω μέρους συνδυάζονται με το ανθεκτικό, εύκαμπτο κέλυφος που αγκαλιάζει το παπούτσι, για μεγαλύτερη ανθεκτικότητα στο καθημερινό σου παιχνίδι.

Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Sail/Team Gold/Metallic Gold

Στυλ: IM6033-010