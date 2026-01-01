Παπούτσια Air Jordan 4 RM για μεγάλα παιδιά

Air Jordan 4 RM
Παπούτσια για μεγάλα παιδιά
Όταν παίζεις όλη μέρα χρειάζεσαι ένα παπούτσι που μπορεί να σε ακολουθήσει παντού. Με ειδική σχεδίαση για τη γεμάτη κίνηση καθημερινότητα των μικρών πρωταθλητών, αυτά τα παπούτσια επαναπροσδιορίζουν τα καλύτερα στοιχεία του AJ4 για απόλυτη άνεση και ανθεκτικότητα. Η μονάδα Max Air εξασφαλίζει αντικραδασμική προστασία σε κάθε βήμα. Επιπλέον, ορισμένα τμήματα του επάνω μέρους συνδυάζονται με το ανθεκτικό, εύκαμπτο κέλυφος που αγκαλιάζει το παπούτσι, για μεγαλύτερη ανθεκτικότητα στο καθημερινό σου παιχνίδι.
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Sail/Team Gold/Metallic Gold
- Στυλ: IM6033-010
Air Jordan 4 RM
Όταν παίζεις όλη μέρα χρειάζεσαι ένα παπούτσι που μπορεί να σε ακολουθήσει παντού. Με ειδική σχεδίαση για τη γεμάτη κίνηση καθημερινότητα των μικρών πρωταθλητών, αυτά τα παπούτσια επαναπροσδιορίζουν τα καλύτερα στοιχεία του AJ4 για απόλυτη άνεση και ανθεκτικότητα. Η μονάδα Max Air εξασφαλίζει αντικραδασμική προστασία σε κάθε βήμα. Επιπλέον, ορισμένα τμήματα του επάνω μέρους συνδυάζονται με το ανθεκτικό, εύκαμπτο κέλυφος που αγκαλιάζει το παπούτσι, για μεγαλύτερη ανθεκτικότητα στο καθημερινό σου παιχνίδι.
Πλεονεκτήματα
- Το γνήσιο και το συνθετικό δέρμα στο επάνω μέρος δίνουν ανθεκτικότητα και σταθερό σχήμα.
- Η μαλακή και άνετη αντικραδασμική προστασία Max Air δίνει ακριβώς την κατάλληλη στήριξη.
- Η εξωτερική σόλα από καουτσούκ δίνει ανθεκτική πρόσφυση.
Λεπτομέρειες προϊόντος
- Κλασικά κορδόνια
- Λογότυπο Nike Air στη φτέρνα
- Σχέδιο Jumpman στη γλώσσα και τη σόλα
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Sail/Team Gold/Metallic Gold
- Στυλ: IM6033-010
Αποστολή και επιστροφές
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
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Air Jordan 4 RM