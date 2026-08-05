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Παπούτσια Air Jordan 4 Retro για μεγάλα παιδιά - Μαύρο/Bright Mango/Barely Volt/Infrared 23

Air Jordan 4 Retro

Παπούτσια για μεγάλα παιδιά

159,99 €
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Τι είναι καλύτερο από ένα ολοκαίνουργιο ζευγάρι AJ4; Αν θες τη γνώμη μας, όχι και πολλά. Το βελούδινο nubuck δέρμα και το λείο δέρμα χαρίζουν κορυφαία εμφάνιση σε αυτά τα παπούτσια.


  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Bright Mango/Barely Volt/Infrared 23
  • Στυλ: II1271-001

Air Jordan 4 Retro

159,99 €

Τι είναι καλύτερο από ένα ολοκαίνουργιο ζευγάρι AJ4; Αν θες τη γνώμη μας, όχι και πολλά. Το βελούδινο nubuck δέρμα και το λείο δέρμα χαρίζουν κορυφαία εμφάνιση σε αυτά τα παπούτσια.

Πλεονεκτήματα

  • Το γνήσιο και το συνθετικό δέρμα συνδυάζονται με υποστρώματα από διχτυωτό υλικό σε μοτίβο πλέγματος για ανάγλυφη υφή, πολυδιάστατη εμφάνιση και κομψό στιλ.
  • Η μαλακή και άνετη αντικραδασμική προστασία Max Air προσφέρει ακριβώς την κατάλληλη στήριξη.
  • Οι καψουλιέρες που κινούνται ελεύθερα κοντά στον αστράγαλο σφίγγουν στο πόδι όταν δένεις τα κορδόνια για σταθερή αίσθηση.
  • Η εξωτερική σόλα από καουτσούκ με μοτίβο ψαροκόκαλο στο πέλμα δίνει ανθεκτική πρόσφυση.

Λεπτομέρειες προϊόντος

  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Bright Mango/Barely Volt/Infrared 23
  • Στυλ: II1271-001

Αποστολή και επιστροφές

Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.

Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.

Κριτικές (3)

5 αστέρια

  • Love them

    Amber220805258

    I love them they fit perfectly!! And are comfortable and not tight on my feet !!

  • TarshaT151282010

    I love them and have gotten a lot of compliments. I also like that when I order shoes it doesn't take long to ship

  • Retro 4

    Ironman B

    [This review was collected as part of a promotion.] Great shoe and unique color way………………………………………………!

    Το προϊόν παρελήφθη δωρεάν ή η κριτική υποβλήθηκε στο πλαίσιο συμμετοχής σε κλήρωση / προσφοράς δωρεάν προϊόντων ή για απόκτηση έκπτωσης.
    #productsprovidedbynike

Παπούτσια Air Jordan 4 Retro για μεγάλα παιδιά

Air Jordan 4 Retro

159,99 €

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