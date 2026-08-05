Παπούτσια Air Jordan 4 Retro για μεγάλα παιδιά

Τι είναι καλύτερο από ένα ολοκαίνουργιο ζευγάρι AJ4; Αν θες τη γνώμη μας, όχι και πολλά. Το βελούδινο nubuck δέρμα και το λείο δέρμα χαρίζουν κορυφαία εμφάνιση σε αυτά τα παπούτσια.

Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Bright Mango/Barely Volt/Infrared 23

Στυλ: II1271-001