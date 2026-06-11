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Παπούτσια Air Jordan 3 Retro για μεγάλα παιδιά - Pearl Pink/Pink Bloom/Pink Glow/Hyper Orange

Air Jordan 3 Retro

Παπούτσια για μεγάλα παιδιά

149,99 €
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Ακρογωνιαίος λίθος της κληρονομιάς της Jordan, το AJ3 ήταν το πρώτο από τα παπούτσια του MJ που διέθετε το εμβληματικό elephant print. Δώσε κλασικό στιλ στη συλλογή των sneaker σου, ανανεωμένο με νέα χρώματα για μια μοντέρνα πινελιά.


  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Pearl Pink/Pink Bloom/Pink Glow/Hyper Orange
  • Στυλ: II0599-600

Air Jordan 3 Retro

149,99 €

Ακρογωνιαίος λίθος της κληρονομιάς της Jordan, το AJ3 ήταν το πρώτο από τα παπούτσια του MJ που διέθετε το εμβληματικό elephant print. Δώσε κλασικό στιλ στη συλλογή των sneaker σου, ανανεωμένο με νέα χρώματα για μια μοντέρνα πινελιά.

Πλεονεκτήματα

  • Το άνετο κολάρο έχει απαλή υφή γύρω από τον αστράγαλο.
  • Εύκαμπτη ενδιάμεση σόλα από αφρό για εξαιρετική στήριξη.
  • Εξωτερική σόλα από συμπαγές καουτσούκ για πρόσφυση στα κατάλληλα σημεία.
  • Το elephant print διακοσμεί το δέρμα υψηλής ποιότητας.
  • Η τεχνολογία Nike Air απορροφά τις δυνάμεις πρόσκρουσης για αντικραδασμική προστασία σε κάθε βήμα.

Λεπτομέρειες προϊόντος

  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Pearl Pink/Pink Bloom/Pink Glow/Hyper Orange
  • Στυλ: II0599-600

Αποστολή και επιστροφές

Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.

Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.

Κριτικές (4)

5 αστέρια

  • LOVE THESE!

    Jasmyn_Hill

    got these for myself!!! they are sooo cute !

  • Good birthday gift shoe

    Kye482807420

    I got these for my fiancé cousin and she loved instantly went and put a outfit together for the park to where

  • rita873919242

    A very nice shoe and comfortable

Παπούτσια Air Jordan 3 Retro για μεγάλα παιδιά

Air Jordan 3 Retro

149,99 €

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