Παπούτσια Air Jordan 3 Retro για μεγάλα παιδιά

Ακρογωνιαίος λίθος της κληρονομιάς της Jordan, το AJ3 ήταν το πρώτο από τα παπούτσια του MJ που διέθετε το εμβληματικό elephant print. Δώσε κλασικό στιλ στη συλλογή των sneaker σου, ανανεωμένο με νέα χρώματα για μια μοντέρνα πινελιά.

Εμφανιζόμενο χρώμα: Pearl Pink/Pink Bloom/Pink Glow/Hyper Orange

Στυλ: II0599-600