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Παπούτσια Air Jordan 1 Retro High OG για μεγάλα παιδιά - Μαύρο/Sail/Gum Medium Brown/University Red

Air Jordan 1 Retro High OG

Παπούτσια για μεγάλα παιδιά

139,99 €
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Το εμβληματικό Air Jordan 1, οικείο αλλά πάντα μοντέρνο, κυκλοφορεί σε νέα εκδοχή για τους σημερινούς λάτρεις των sneaker. Αυτή η εκδοχή Retro High OG διαθέτει όλα όσα χρειάζεσαι με δέρμα κορυφαίας ποιότητας, άνετη αντικραδασμική προστασία και κλασικές σχεδιαστικές λεπτομέρειες.


  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Sail/Gum Medium Brown/University Red
  • Στυλ: II9927-001

Air Jordan 1 Retro High OG

139,99 €

Το εμβληματικό Air Jordan 1, οικείο αλλά πάντα μοντέρνο, κυκλοφορεί σε νέα εκδοχή για τους σημερινούς λάτρεις των sneaker. Αυτή η εκδοχή Retro High OG διαθέτει όλα όσα χρειάζεσαι με δέρμα κορυφαίας ποιότητας, άνετη αντικραδασμική προστασία και κλασικές σχεδιαστικές λεπτομέρειες.

Πλεονεκτήματα

  • Η τεχνολογία Nike Air απορροφά τις δυνάμεις πρόσκρουσης για αντικραδασμική προστασία σε κάθε βήμα.
  • Το καουτσούκ στην εξωτερική σόλα προσφέρει καθημερινή πρόσφυση.

Λεπτομέρειες προϊόντος

  • Ψηλός γιακάς
  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Sail/Gum Medium Brown/University Red
  • Στυλ: II9927-001

Αποστολή και επιστροφές

Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.

Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.

Κριτικές (4)

4.8 αστέρια

  • Dope Shoe

    Shell1228

    Shoe was a perfect choice for my outfit to a concert

  • Sherida100545685

    This is probably one of the dopest pair of retros I have purchased. The white stitch is everything and more

  • Amazing

    TinaB322479715

    The Shoes look Amazing and feel Great. Best pair I’ve owned so far

Παπούτσια Air Jordan 1 Retro High OG για μεγάλα παιδιά

Air Jordan 1 Retro High OG

139,99 €

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