Παπούτσια Air Jordan 1 Retro High OG για μεγάλα παιδιά

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Το εμβληματικό Air Jordan 1, οικείο αλλά πάντα μοντέρνο, κυκλοφορεί σε νέα εκδοχή για τους σημερινούς λάτρεις των sneaker. Αυτή η εκδοχή Retro High OG διαθέτει όλα όσα χρειάζεσαι με δέρμα κορυφαίας ποιότητας, άνετη αντικραδασμική προστασία και κλασικές σχεδιαστικές λεπτομέρειες.