Παπούτσια Air Jordan 1 Mid SE για μεγάλα παιδιά

Air Jordan 1 Mid SE
Παπούτσια για μεγάλα παιδιά
Αυτό το AJ1 είναι μια ανανεωμένη εκδοχή του πρώτου μοντέλου με την υπογραφή του Mike και μοντέρνες λεπτομέρειες. Τα υλικά κορυφαίας ποιότητας, η μαλακή αντικραδασμική προστασία και το κολάρο με επένδυση στον αστράγαλο προσφέρουν απόλυτη στήριξη και παραπέμπουν στο παπούτσι από το οποίο ξεκίνησαν όλα.
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Phantom/Gum Dark Brown/Infrared 23/Sail
- Στυλ: IO2063-001
Air Jordan 1 Mid SE
Αυτό το AJ1 είναι μια ανανεωμένη εκδοχή του πρώτου μοντέλου με την υπογραφή του Mike και μοντέρνες λεπτομέρειες. Τα υλικά κορυφαίας ποιότητας, η μαλακή αντικραδασμική προστασία και το κολάρο με επένδυση στον αστράγαλο προσφέρουν απόλυτη στήριξη και παραπέμπουν στο παπούτσι από το οποίο ξεκίνησαν όλα.
Πλεονεκτήματα
- Λείο μη αποψιλωμένο δέρμα για ανθεκτικότητα.
- Η τεχνολογία Nike Air απορροφά τις δυνάμεις πρόσκρουσης για αντικραδασμική προστασία σε κάθε βήμα.
Λεπτομέρειες προϊόντος
- Ενδιάμεση σόλα από αφρό
- Εξωτερική σόλα από καουτσούκ
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Phantom/Gum Dark Brown/Infrared 23/Sail
- Στυλ: IO2063-001
Αποστολή και επιστροφές
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
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Air Jordan 1 Mid SE