Παπούτσια Air Jordan 1 Mid SE για μεγάλα παιδιά

Αυτό το AJ1 είναι μια ανανεωμένη εκδοχή του πρώτου μοντέλου με την υπογραφή του Mike και μοντέρνες λεπτομέρειες. Τα υλικά κορυφαίας ποιότητας, η μαλακή αντικραδασμική προστασία και το κολάρο με επένδυση στον αστράγαλο προσφέρουν απόλυτη στήριξη και παραπέμπουν στο παπούτσι από το οποίο ξεκίνησαν όλα.

Εμφανιζόμενο χρώμα: Phantom/Gum Dark Brown/Infrared 23/Sail

Στυλ: IO2063-001