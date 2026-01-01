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Παπούτσια Air Jordan 1 Mid SE για μεγάλα παιδιά - Phantom/Gum Dark Brown/Infrared 23/Sail

Air Jordan 1 Mid SE

Παπούτσια για μεγάλα παιδιά

114,99 €
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Αυτό το AJ1 είναι μια ανανεωμένη εκδοχή του πρώτου μοντέλου με την υπογραφή του Mike και μοντέρνες λεπτομέρειες. Τα υλικά κορυφαίας ποιότητας, η μαλακή αντικραδασμική προστασία και το κολάρο με επένδυση στον αστράγαλο προσφέρουν απόλυτη στήριξη και παραπέμπουν στο παπούτσι από το οποίο ξεκίνησαν όλα.


  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Phantom/Gum Dark Brown/Infrared 23/Sail
  • Στυλ: IO2063-001

Air Jordan 1 Mid SE

114,99 €

Αυτό το AJ1 είναι μια ανανεωμένη εκδοχή του πρώτου μοντέλου με την υπογραφή του Mike και μοντέρνες λεπτομέρειες. Τα υλικά κορυφαίας ποιότητας, η μαλακή αντικραδασμική προστασία και το κολάρο με επένδυση στον αστράγαλο προσφέρουν απόλυτη στήριξη και παραπέμπουν στο παπούτσι από το οποίο ξεκίνησαν όλα.

Πλεονεκτήματα

  • Λείο μη αποψιλωμένο δέρμα για ανθεκτικότητα.
  • Η τεχνολογία Nike Air απορροφά τις δυνάμεις πρόσκρουσης για αντικραδασμική προστασία σε κάθε βήμα.

Λεπτομέρειες προϊόντος

  • Ενδιάμεση σόλα από αφρό
  • Εξωτερική σόλα από καουτσούκ
  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Phantom/Gum Dark Brown/Infrared 23/Sail
  • Στυλ: IO2063-001

Αποστολή και επιστροφές

Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.

Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.

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    Παπούτσια Air Jordan 1 Mid SE για μεγάλα παιδιά

    Air Jordan 1 Mid SE

    114,99 €

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