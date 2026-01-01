Παπούτσια Air Jordan 1 Mid SE για μεγάλα παιδιά

Air Jordan 1 Mid SE
Παπούτσια για μεγάλα παιδιά
Το AJ1 είναι ένα παπούτσι που ξεχωρίζει πάντα με το κορυφαίο στιλ του. Τα ανθεκτικά υλικά και τα νέα χρώματα ανανεώνουν ένα εμβληματικό μοντέλο, κρατώντας ζωντανή τη ρετρό μαγεία της Jordan. Η αντικραδασμική προστασία Nike Air φέρνει την άνεση που χρειάζεσαι στο τρέξιμο, στα άλματα και στο παιχνίδι.
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Chalk/True Blue/Kinetic Green/University Red
- Στυλ: IO2065-100
Air Jordan 1 Mid SE
Το AJ1 είναι ένα παπούτσι που ξεχωρίζει πάντα με το κορυφαίο στιλ του. Τα ανθεκτικά υλικά και τα νέα χρώματα ανανεώνουν ένα εμβληματικό μοντέλο, κρατώντας ζωντανή τη ρετρό μαγεία της Jordan. Η αντικραδασμική προστασία Nike Air φέρνει την άνεση που χρειάζεσαι στο τρέξιμο, στα άλματα και στο παιχνίδι.
Πλεονεκτήματα
- Το γνήσιο δέρμα συνδυάζει ανθεκτικότητα, σταθερό σχήμα και κορυφαία αίσθηση.
- Η τεχνολογία Nike Air απορροφά τις δυνάμεις πρόσκρουσης για αντικραδασμική προστασία σε κάθε βήμα.
- Η ενδιάμεση σόλα από απαλό αφρό προσδίδει ανάλαφρη αντικραδασμική προστασία.
- Η εξωτερική σόλα από καουτσούκ χαρίζει ανθεκτική πρόσφυση.
Λεπτομέρειες προϊόντος
- Κλασικά κορδόνια
- Ετικέτα Jumpman στη γλώσσα
- Λογότυπο Wings στο κολάρο
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Chalk/True Blue/Kinetic Green/University Red
- Στυλ: IO2065-100
Αποστολή και επιστροφές
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
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Air Jordan 1 Mid SE