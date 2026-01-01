Παπούτσια Air Jordan 1 Mid SE για μεγάλα παιδιά

Air Jordan 1 Mid SE
Παπούτσια για μεγάλα παιδιά
Το AJ1 χαρίζει εντυπωσιακό, διαχρονικό στιλ πάντα και παντού. Το δέρμα κορυφαίας ποιότητας στο επάνω μέρος εξασφαλίζει ανθεκτικότητα σε αυτό το sneaker. Οι μονάδες Nike Air στο πέλμα προσφέρουν κλασική αντικραδασμική προστασία, για άνετη αίσθηση σε κάθε βήμα. Το μόνο που μένει είναι να αποφασίσεις πού θα το φορέσεις.
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Opti Yellow/Silver
- Στυλ: IV6811-001
Air Jordan 1 Mid SE
Το AJ1 χαρίζει εντυπωσιακό, διαχρονικό στιλ πάντα και παντού. Το δέρμα κορυφαίας ποιότητας στο επάνω μέρος εξασφαλίζει ανθεκτικότητα σε αυτό το sneaker. Οι μονάδες Nike Air στο πέλμα προσφέρουν κλασική αντικραδασμική προστασία, για άνετη αίσθηση σε κάθε βήμα. Το μόνο που μένει είναι να αποφασίσεις πού θα το φορέσεις.
Πλεονεκτήματα
- Το γνήσιο και το συνθετικό δέρμα στο επάνω μέρος προσφέρουν μεγαλύτερη ανθεκτικότητα και σταθερή δομή.
- Η ενσωματωμένη μονάδα Nike Air απορροφά τις δυνάμεις πρόσκρουσης για αντικραδασμική προστασία σε κάθε βήμα.
- Το καουτσούκ στην εξωτερική σόλα εξασφαλίζει ανθεκτική πρόσφυση.
Λεπτομέρειες προϊόντος
- Κλασικά κορδόνια
- Λογότυπο Wings στο κολάρο
- Σχέδιο Jumpman στη γλώσσα
- Λεπτομέρειες ανακλαστικού σχεδίου
- Δεν προορίζεται για χρήση ως μέσο ατομικής προστασίας (ΜΑΠ)
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Opti Yellow/Silver
- Στυλ: IV6811-001
Αποστολή και επιστροφές
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
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Air Jordan 1 Mid SE