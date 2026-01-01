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Παπούτσια Air Jordan 1 Mid SE για μεγάλα παιδιά - Μαύρο/Μαύρο/Tough Red

Air Jordan 1 Mid SE

Παπούτσια για μεγάλα παιδιά

114,99 €
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Με έμπνευση από το αρχικό AJ1, αυτή η έκδοση μεσαίου ύψους διατηρεί το εμβληματικό στιλ που αγαπάς, ενώ τα επιλεγμένα χρώματα και το προσεγμένο δέρμα χαρίζουν ξεχωριστή ταυτότητα.


  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Μαύρο/Tough Red
  • Στυλ: IX3528-010

Air Jordan 1 Mid SE

114,99 €

Με έμπνευση από το αρχικό AJ1, αυτή η έκδοση μεσαίου ύψους διατηρεί το εμβληματικό στιλ που αγαπάς, ενώ τα επιλεγμένα χρώματα και το προσεγμένο δέρμα χαρίζουν ξεχωριστή ταυτότητα.

Πλεονεκτήματα

  • Γνήσιο δέρμα και ύφασμα στο επάνω μέρος για αίσθηση στήριξης.
  • Η ενσωματωμένη μονάδα αερόσολας Nike προσφέρει ανάλαφρη αντικραδασμική προστασία.
  • Το καουτσούκ στην εξωτερική σόλα προσφέρει καθημερινή πρόσφυση.

Λεπτομέρειες προϊόντος

  • Κολάρο μεσαίου προφίλ
  • Λογότυπο Wings στο κολάρο
  • Σχέδιο Jumpman στη γλώσσα
  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Μαύρο/Tough Red
  • Στυλ: IX3528-010

Αποστολή και επιστροφές

Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.

Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.

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    Παπούτσια Air Jordan 1 Mid SE για μεγάλα παιδιά

    Air Jordan 1 Mid SE

    114,99 €

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