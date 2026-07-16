 
εικόνα 1 από 8
Παπούτσια Air Jordan 1 Mid SE για μεγάλα παιδιά - Μαύρο/Sail/Pinksicle/University Gold

Air Jordan 1 Mid SE

Παπούτσια για μεγάλα παιδιά

Έκπτωση 30
Επιλογή μεγέθουςΟδηγός μεγεθών

Αυτή η εκδοχή του AJ1 ανανεώνει το πρώτο μοντέλο με την υπογραφή του Mike με έναν μοντέρνο συνδυασμό χρωμάτων. Τα υλικά κορυφαίας ποιότητας, η μαλακή αντικραδασμική προστασία και το κολάρο με επένδυση στον αστράγαλο προσφέρουν απόλυτη στήριξη και παραπέμπουν στο παπούτσι από το οποίο ξεκίνησαν όλα.


  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Sail/Pinksicle/University Gold
  • Στυλ: II1254-001

Air Jordan 1 Mid SE

Έκπτωση 30

Αυτή η εκδοχή του AJ1 ανανεώνει το πρώτο μοντέλο με την υπογραφή του Mike με έναν μοντέρνο συνδυασμό χρωμάτων. Τα υλικά κορυφαίας ποιότητας, η μαλακή αντικραδασμική προστασία και το κολάρο με επένδυση στον αστράγαλο προσφέρουν απόλυτη στήριξη και παραπέμπουν στο παπούτσι από το οποίο ξεκίνησαν όλα.

Πλεονεκτήματα

  • Κατασκευή κορυφαίας ποιότητας για άνεση και εμβληματική εμφάνιση.
  • Ενσωματωμένη μονάδα αερόσολας στη φτέρνα για μαλακή αντικραδασμική προστασία.

Λεπτομέρειες προϊόντος

  • Κλασικά κορδόνια
  • Κατασκευή με σόλα μεγάλου πάχους
  • Επένδυση στο κολάρο
  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Sail/Pinksicle/University Gold
  • Στυλ: II1254-001

Αποστολή και επιστροφές

Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.

Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.

Κριτικές (1)

5 αστέρια

  • IoanaA717822917

    Im pleased with may purchase im happy with the quality and the quick on line dispatch

Παπούτσια Air Jordan 1 Mid SE για μεγάλα παιδιά

Air Jordan 1 Mid SE

Έκπτωση 30

Ολοκλήρωσε το look