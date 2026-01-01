Παπούτσια Air Jordan 1 Mid SE για μεγάλα παιδιά

Air Jordan 1 Mid SE
Παπούτσια για μεγάλα παιδιά
Εξαντλήθηκε:
Αυτό το προϊόν είναι προσωρινά μη διαθέσιμο
Αυτή η εκδοχή του AJ1 ανανεώνει το πρώτο μοντέλο με την υπογραφή του Mike με έναν μοντέρνο συνδυασμό χρωμάτων. Τα υλικά κορυφαίας ποιότητας, η μαλακή αντικραδασμική προστασία και το κολάρο με επένδυση στον αστράγαλο προσφέρουν απόλυτη στήριξη και παραπέμπουν στο παπούτσι από το οποίο ξεκίνησαν όλα.
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Game Royal/Barely Volt/Infrared 23/Pale Ivory
- Στυλ: II1258-400
Air Jordan 1 Mid SE
Αυτή η εκδοχή του AJ1 ανανεώνει το πρώτο μοντέλο με την υπογραφή του Mike με έναν μοντέρνο συνδυασμό χρωμάτων. Τα υλικά κορυφαίας ποιότητας, η μαλακή αντικραδασμική προστασία και το κολάρο με επένδυση στον αστράγαλο προσφέρουν απόλυτη στήριξη και παραπέμπουν στο παπούτσι από το οποίο ξεκίνησαν όλα.
Πλεονεκτήματα
- Το επάνω μέρος από δέρμα προσφέρει ανθεκτικότητα και σταθερή αίσθηση.
- Η ενσωματωμένη μονάδα αερόσολας Nike προσφέρει ανάλαφρη αντικραδασμική προστασία.
- Το καουτσούκ στην εξωτερική σόλα προσφέρει καθημερινή πρόσφυση.
Λεπτομέρειες προϊόντος
- Κολάρο μεσαίου προφίλ
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Game Royal/Barely Volt/Infrared 23/Pale Ivory
- Στυλ: II1258-400
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Air Jordan 1 Mid SE