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Παπούτσια Air Jordan 1 Mid SE για μεγάλα παιδιά - Game Royal/Barely Volt/Infrared 23/Pale Ivory

Air Jordan 1 Mid SE

Παπούτσια για μεγάλα παιδιά

Έκπτωση 30

Εξαντλήθηκε:

Αυτό το προϊόν είναι προσωρινά μη διαθέσιμο

Αυτή η εκδοχή του AJ1 ανανεώνει το πρώτο μοντέλο με την υπογραφή του Mike με έναν μοντέρνο συνδυασμό χρωμάτων. Τα υλικά κορυφαίας ποιότητας, η μαλακή αντικραδασμική προστασία και το κολάρο με επένδυση στον αστράγαλο προσφέρουν απόλυτη στήριξη και παραπέμπουν στο παπούτσι από το οποίο ξεκίνησαν όλα.


  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Game Royal/Barely Volt/Infrared 23/Pale Ivory
  • Στυλ: II1258-400

Air Jordan 1 Mid SE

Έκπτωση 30

Αυτή η εκδοχή του AJ1 ανανεώνει το πρώτο μοντέλο με την υπογραφή του Mike με έναν μοντέρνο συνδυασμό χρωμάτων. Τα υλικά κορυφαίας ποιότητας, η μαλακή αντικραδασμική προστασία και το κολάρο με επένδυση στον αστράγαλο προσφέρουν απόλυτη στήριξη και παραπέμπουν στο παπούτσι από το οποίο ξεκίνησαν όλα.

Πλεονεκτήματα

  • Το επάνω μέρος από δέρμα προσφέρει ανθεκτικότητα και σταθερή αίσθηση.
  • Η ενσωματωμένη μονάδα αερόσολας Nike προσφέρει ανάλαφρη αντικραδασμική προστασία.
  • Το καουτσούκ στην εξωτερική σόλα προσφέρει καθημερινή πρόσφυση.

Λεπτομέρειες προϊόντος

  • Κολάρο μεσαίου προφίλ
  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Game Royal/Barely Volt/Infrared 23/Pale Ivory
  • Στυλ: II1258-400

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    Παπούτσια Air Jordan 1 Mid SE για μεγάλα παιδιά

    Air Jordan 1 Mid SE

    Έκπτωση 30

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