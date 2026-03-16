Παπούτσια Air Jordan 1 Mid SE για μεγάλα παιδιά

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Kev
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Αυτή η εκδοχή του AJ1 ανανεώνει το πρώτο μοντέλο με την υπογραφή του Mike με έναν μοντέρνο συνδυασμό χρωμάτων. Τα υλικά κορυφαίας ποιότητας, η μαλακή αντικραδασμική προστασία και το κολάρο με επένδυση στον αστράγαλο προσφέρουν απόλυτη στήριξη και παραπέμπουν στο παπούτσι από το οποίο ξεκίνησαν όλα.
Air Jordan 1 Mid SE
Αυτή η εκδοχή του AJ1 ανανεώνει το πρώτο μοντέλο με την υπογραφή του Mike με έναν μοντέρνο συνδυασμό χρωμάτων. Τα υλικά κορυφαίας ποιότητας, η μαλακή αντικραδασμική προστασία και το κολάρο με επένδυση στον αστράγαλο προσφέρουν απόλυτη στήριξη και παραπέμπουν στο παπούτσι από το οποίο ξεκίνησαν όλα.
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
5 αστέρια
Fast delivery
Kev
Cant complain about anything
Air Jordan 1 Mid SE