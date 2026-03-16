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Παπούτσια Air Jordan 1 Mid SE για μεγάλα παιδιά - Μαύρο/Light Wild Mango/Muslin/Olive Grey

Air Jordan 1 Mid SE

Παπούτσια για μεγάλα παιδιά

Έκπτωση 30
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Αυτή η εκδοχή του AJ1 ανανεώνει το πρώτο μοντέλο με την υπογραφή του Mike με έναν μοντέρνο συνδυασμό χρωμάτων. Τα υλικά κορυφαίας ποιότητας, η μαλακή αντικραδασμική προστασία και το κολάρο με επένδυση στον αστράγαλο προσφέρουν απόλυτη στήριξη και παραπέμπουν στο παπούτσι από το οποίο ξεκίνησαν όλα.


  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Light Wild Mango/Muslin/Olive Grey
  • Στυλ: IB7053-002

Air Jordan 1 Mid SE

Έκπτωση 30

Αυτή η εκδοχή του AJ1 ανανεώνει το πρώτο μοντέλο με την υπογραφή του Mike με έναν μοντέρνο συνδυασμό χρωμάτων. Τα υλικά κορυφαίας ποιότητας, η μαλακή αντικραδασμική προστασία και το κολάρο με επένδυση στον αστράγαλο προσφέρουν απόλυτη στήριξη και παραπέμπουν στο παπούτσι από το οποίο ξεκίνησαν όλα.

Πλεονεκτήματα

  • Η τεχνολογία Nike Air απορροφά τις δυνάμεις πρόσκρουσης για αντικραδασμική προστασία σε κάθε βήμα.
  • Το επάνω μέρος από δέρμα προσφέρει ανθεκτικότητα και σταθερή αίσθηση.
  • Η ενσωματωμένη μονάδα αερόσολας Nike προσφέρει ανάλαφρη αντικραδασμική προστασία.
  • Το καουτσούκ στην εξωτερική σόλα προσφέρει καθημερινή πρόσφυση.

Λεπτομέρειες προϊόντος

  • Λογότυπο Wings στο κολάρο
  • Σχέδιο Jumpman στη γλώσσα
  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Light Wild Mango/Muslin/Olive Grey
  • Στυλ: IB7053-002

Αποστολή και επιστροφές

Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.

Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.

Κριτικές (1)

5 αστέρια

  • Fast delivery

    Kev

    Cant complain about anything

Παπούτσια Air Jordan 1 Mid SE για μεγάλα παιδιά

Air Jordan 1 Mid SE

Έκπτωση 30

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