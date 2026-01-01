Παπούτσια Air Jordan 1 Mid SE για μεγάλα παιδιά

Το AJ1 είναι ένα παπούτσι που ξεχωρίζει πάντα με το κορυφαίο στιλ του. Τα ανθεκτικά υλικά και τα νέα χρώματα ανανεώνουν ένα εμβληματικό μοντέλο, κρατώντας ζωντανή τη ρετρό μαγεία της Jordan. Η αντικραδασμική προστασία Nike Air φέρνει την άνεση που χρειάζεσαι στο τρέξιμο, στα άλματα και στο παιχνίδι.

Εμφανιζόμενο χρώμα: Sweet Beet/Off Noir/Λευκό/Desert Pink

Στυλ: IO2066-600