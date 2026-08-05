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Παπούτσια Air Jordan 1 Mid για μεγάλα παιδιά - Pink Gaze/Λευκό/Μαύρο

Air Jordan 1 Mid

Παπούτσια για μεγάλα παιδιά

Έκπτωση 30
Pink Gaze/Λευκό/Μαύρο
Μαύρο/Aura/Squadron Blue/Μαύρο
Summit White/Infrared 23/Neutral Grey/Μαύρο
Obsidian/Λευκό/Dark Powder Blue
Violet Mist/Barely Grape/Λευκό
University Blue/Λευκό/Sail/Midnight Navy
Μαύρο/Λευκό/University Red
Pink Foam/China Rose/Λευκό/Pink Foam
Μαύρο/Palomino/University Red/Phantom
True Blue/Varsity Red/Μαύρο/Summit White
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Αυτή η εκδοχή του AJ1 ανανεώνει το πρώτο μοντέλο με την υπογραφή του Mike με έναν μοντέρνο συνδυασμό χρωμάτων. Τα υλικά κορυφαίας ποιότητας, η μαλακή αντικραδασμική προστασία και το κολάρο με επένδυση στον αστράγαλο προσφέρουν απόλυτη στήριξη και παραπέμπουν στο παπούτσι από το οποίο ξεκίνησαν όλα.


  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Pink Gaze/Λευκό/Μαύρο
  • Στυλ: DQ8423-602

Air Jordan 1 Mid

Έκπτωση 30

Αυτή η εκδοχή του AJ1 ανανεώνει το πρώτο μοντέλο με την υπογραφή του Mike με έναν μοντέρνο συνδυασμό χρωμάτων. Τα υλικά κορυφαίας ποιότητας, η μαλακή αντικραδασμική προστασία και το κολάρο με επένδυση στον αστράγαλο προσφέρουν απόλυτη στήριξη και παραπέμπουν στο παπούτσι από το οποίο ξεκίνησαν όλα.

Πλεονεκτήματα

  • Κατασκευή κορυφαίας ποιότητας για άνεση και εμβληματική εμφάνιση.
  • Ενσωματωμένη μονάδα αερόσολας στη φτέρνα για μαλακή αντικραδασμική προστασία.

Λεπτομέρειες προϊόντος

  • Κλασικά κορδόνια
  • Κατασκευή με σόλα μεγάλου πάχους
  • Επένδυση στο κολάρο
  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Pink Gaze/Λευκό/Μαύρο
  • Στυλ: DQ8423-602

Αποστολή και επιστροφές

Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.

Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.

Κριτικές (753)

4.8 αστέρια

  • Love them

    Ventor781717325

    They good in love there a can’t get nothing like them

  • Perfect school shoes

    Mother of 5

    [This review was collected as part of a promotion.] Peferct and comfortable school shoes . Highly recommend.

    Το προϊόν παρελήφθη δωρεάν ή η κριτική υποβλήθηκε στο πλαίσιο συμμετοχής σε κλήρωση / προσφοράς δωρεάν προϊόντων ή για απόκτηση έκπτωσης.
    #productsprovidedbynike

  • I ABSOLUTELY LOVE THESE!!!!

    TaiY

    [This review was collected as part of a promotion.] I love these! They are better in person. They are classic and classy! I feel like a lady, woman and cute in them! I went to ATL and gott many positive comments. A great buy!

    Το προϊόν παρελήφθη δωρεάν ή η κριτική υποβλήθηκε στο πλαίσιο συμμετοχής σε κλήρωση / προσφοράς δωρεάν προϊόντων ή για απόκτηση έκπτωσης.
    #productsprovidedbynike

Παπούτσια Air Jordan 1 Mid για μεγάλα παιδιά

Air Jordan 1 Mid

Έκπτωση 30

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