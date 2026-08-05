Παπούτσια Air Jordan 1 Mid για μεγάλα παιδιά

Αυτή η εκδοχή του AJ1 ανανεώνει το πρώτο μοντέλο με την υπογραφή του Mike με έναν μοντέρνο συνδυασμό χρωμάτων. Τα υλικά κορυφαίας ποιότητας, η μαλακή αντικραδασμική προστασία και το κολάρο με επένδυση στον αστράγαλο προσφέρουν απόλυτη στήριξη και παραπέμπουν στο παπούτσι από το οποίο ξεκίνησαν όλα.

Εμφανιζόμενο χρώμα: Pink Gaze/Λευκό/Μαύρο

Στυλ: DQ8423-602