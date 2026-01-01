Παπούτσια Air Jordan 1 Mid για μεγάλα παιδιά

Με έμπνευση από το αρχικό AJ1, αυτή η έκδοση μεσαίου ύψους διατηρεί το εμβληματικό στιλ που αγαπάς, ενώ τα επιλεγμένα χρώματα και το προσεγμένο δέρμα χαρίζουν ξεχωριστή ταυτότητα.

Εμφανιζόμενο χρώμα: Obsidian/Λευκό/Grey Fog/Obsidian

Στυλ: IV6050-451