Παπούτσια Air Jordan 1 Mid για μεγάλα παιδιά

Air Jordan 1 Mid
Παπούτσια για μεγάλα παιδιά
Το AJ1 χαρίζει εντυπωσιακό, διαχρονικό στιλ πάντα και παντού. Το δέρμα κορυφαίας ποιότητας στο επάνω μέρος εξασφαλίζει ανθεκτικότητα σε αυτό το sneaker. Οι μονάδες Nike Air στο πέλμα προσφέρουν κλασική αντικραδασμική προστασία, για άνετη αίσθηση σε κάθε βήμα. Το μόνο που μένει είναι να αποφασίσεις πού θα το φορέσεις.
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Μαύρο/Λευκό
- Στυλ: IX3526-010
Air Jordan 1 Mid
Το AJ1 χαρίζει εντυπωσιακό, διαχρονικό στιλ πάντα και παντού. Το δέρμα κορυφαίας ποιότητας στο επάνω μέρος εξασφαλίζει ανθεκτικότητα σε αυτό το sneaker. Οι μονάδες Nike Air στο πέλμα προσφέρουν κλασική αντικραδασμική προστασία, για άνετη αίσθηση σε κάθε βήμα. Το μόνο που μένει είναι να αποφασίσεις πού θα το φορέσεις.
Πλεονεκτήματα
- Γνήσιο δέρμα και ύφασμα στο επάνω μέρος για αίσθηση στήριξης.
- Η ενσωματωμένη μονάδα αερόσολας Nike προσφέρει ανάλαφρη αντικραδασμική προστασία.
- Το καουτσούκ στην εξωτερική σόλα προσφέρει καθημερινή πρόσφυση.
Λεπτομέρειες προϊόντος
- Κολάρο μεσαίου προφίλ
- Λογότυπο Wings στο κολάρο
- Σχέδιο Jumpman στη γλώσσα
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Μαύρο/Λευκό
- Στυλ: IX3526-010
Αποστολή και επιστροφές
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
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Air Jordan 1 Mid