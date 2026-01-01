Παπούτσια Air Jordan 1 Mid για μεγάλα παιδιά

Το AJ1 χαρίζει εντυπωσιακό, διαχρονικό στιλ πάντα και παντού. Το δέρμα κορυφαίας ποιότητας στο επάνω μέρος εξασφαλίζει ανθεκτικότητα σε αυτό το sneaker. Οι μονάδες Nike Air στο πέλμα προσφέρουν κλασική αντικραδασμική προστασία, για άνετη αίσθηση σε κάθε βήμα. Το μόνο που μένει είναι να αποφασίσεις πού θα το φορέσεις.

Εμφανιζόμενο χρώμα: Μαύρο/Μαύρο/Λευκό

Στυλ: IX3526-010