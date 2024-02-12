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Παπούτσια Air Jordan 1 Low SE Craft για μεγάλα παιδιά - Dark Smoke Grey/Varsity Red/Μαύρο

Air Jordan 1 Low SE Craft

Παπούτσια για μεγάλα παιδιά

99,99 €
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Απόλυτο μαύρο! Αυτό το AJ1 συνδυάζει δέρμα, σουέντ και υφάσματα στο επάνω μέρος για εντυπωσιακό μονόχρωμο look. Η άνετη αντικραδασμική προστασία είναι ιδανική για τις εξερευνήσεις σου. Ανακάλυψε κάθε διασκεδαστική στιγμή που μπορείς να φανταστείς.


  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Dark Smoke Grey/Varsity Red/Μαύρο
  • Στυλ: FQ7757-001

Air Jordan 1 Low SE Craft

99,99 €

Απόλυτο μαύρο! Αυτό το AJ1 συνδυάζει δέρμα, σουέντ και υφάσματα στο επάνω μέρος για εντυπωσιακό μονόχρωμο look. Η άνετη αντικραδασμική προστασία είναι ιδανική για τις εξερευνήσεις σου. Ανακάλυψε κάθε διασκεδαστική στιγμή που μπορείς να φανταστείς.

Πλεονεκτήματα

  • Μονάδα Nike Air στη φτέρνα για ανάλαφρη αντικραδασμική προστασία υψηλής απόκρισης.
  • Εξωτερική σόλα από καουτσούκ για πρόσφυση σε διάφορες επιφάνειες.

Λεπτομέρειες προϊόντος

  • Λογότυπο Wings στη φτέρνα
  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Dark Smoke Grey/Varsity Red/Μαύρο
  • Στυλ: FQ7757-001

Αποστολή και επιστροφές

Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.

Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.

Κριτικές (2)

4 αστέρια

  • GabrielleJ825944930

    Creased up really bad after first wear on left shoe. I’m guessing it’s because there were different fabrics on each shoe at the top. Overall I like the style and color, just wish I could have gotten more than one decent wear.

  • Loving the black right sneaker

    Daisy521441947

    I’m going to give these 5 stars because they are super cute and comfortable. However be advise how the pairs are different, if you look at them closely you will see, the different shades of grey and black are flipped in each shoe. For my preference I prefer the right shoe rather than the left but everyone is different.

Παπούτσια Air Jordan 1 Low SE Craft για μεγάλα παιδιά

Air Jordan 1 Low SE Craft

99,99 €

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