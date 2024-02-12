Παπούτσια Air Jordan 1 Low SE Craft για μεγάλα παιδιά

GabrielleJ825944930
Creased up really bad after first wear on left shoe. I’m guessing it’s because there were different fabrics on each shoe at the top. Overall I like the style and color, just wish I could have gotten more than one decent wear.
Απόλυτο μαύρο! Αυτό το AJ1 συνδυάζει δέρμα, σουέντ και υφάσματα στο επάνω μέρος για εντυπωσιακό μονόχρωμο look. Η άνετη αντικραδασμική προστασία είναι ιδανική για τις εξερευνήσεις σου. Ανακάλυψε κάθε διασκεδαστική στιγμή που μπορείς να φανταστείς.
Air Jordan 1 Low SE Craft
Απόλυτο μαύρο! Αυτό το AJ1 συνδυάζει δέρμα, σουέντ και υφάσματα στο επάνω μέρος για εντυπωσιακό μονόχρωμο look. Η άνετη αντικραδασμική προστασία είναι ιδανική για τις εξερευνήσεις σου. Ανακάλυψε κάθε διασκεδαστική στιγμή που μπορείς να φανταστείς.
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
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4 αστέρια
GabrielleJ825944930
Creased up really bad after first wear on left shoe. I’m guessing it’s because there were different fabrics on each shoe at the top. Overall I like the style and color, just wish I could have gotten more than one decent wear.
Loving the black right sneaker
Daisy521441947
I’m going to give these 5 stars because they are super cute and comfortable. However be advise how the pairs are different, if you look at them closely you will see, the different shades of grey and black are flipped in each shoe. For my preference I prefer the right shoe rather than the left but everyone is different.
Air Jordan 1 Low SE Craft