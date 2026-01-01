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Παπούτσια Air Jordan 1 Low SE για μεγάλα παιδιά - Summit White/Light Arctic Pink/Silver

Air Jordan 1 Low SE

Παπούτσια για μεγάλα παιδιά

99,99 €
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Εμπνευσμένο από το αρχικό μοντέλο που παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το 1985, το Air Jordan 1 Low διαθέτει τη λιτή, κλασική εμφάνιση που χαρακτηρίζει τη σειρά, σε συνδυασμό με μοντέρνο στιλ. Χάρη στην εμβληματική σχεδίαση που συνδυάζεται τέλεια με κάθε εφαρμογή, αυτά τα παπούτσια εξασφαλίζουν εκπληκτική εμφάνιση.


  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Summit White/Light Arctic Pink/Silver
  • Στυλ: IV6787-100

Air Jordan 1 Low SE

99,99 €

Εμπνευσμένο από το αρχικό μοντέλο που παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το 1985, το Air Jordan 1 Low διαθέτει τη λιτή, κλασική εμφάνιση που χαρακτηρίζει τη σειρά, σε συνδυασμό με μοντέρνο στιλ. Χάρη στην εμβληματική σχεδίαση που συνδυάζεται τέλεια με κάθε εφαρμογή, αυτά τα παπούτσια εξασφαλίζουν εκπληκτική εμφάνιση.

Πλεονεκτήματα

  • Το επάνω μέρος από δέρμα προσφέρει ανθεκτικότητα και σταθερή αίσθηση.
  • Η ενσωματωμένη μονάδα αερόσολας Nike προσφέρει ανάλαφρη αντικραδασμική προστασία.
  • Το καουτσούκ στην εξωτερική σόλα προσφέρει καθημερινή πρόσφυση.

Λεπτομέρειες προϊόντος

  • Ενδιάμεση σόλα από αφρό
  • Κολάρο χαμηλού προφίλ
  • Λεπτομέρειες ανακλαστικού σχεδίου
  • Δεν προορίζεται για χρήση ως μέσο ατομικής προστασίας (ΜΑΠ)
  • Κλασικά κορδόνια
  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Summit White/Light Arctic Pink/Silver
  • Στυλ: IV6787-100

Αποστολή και επιστροφές

Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.

Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.

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    Παπούτσια Air Jordan 1 Low SE για μεγάλα παιδιά

    Air Jordan 1 Low SE

    99,99 €

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