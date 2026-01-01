Παπούτσια Air Jordan 1 Low SE για μεγάλα παιδιά

Air Jordan 1 Low SE
Παπούτσια για μεγάλα παιδιά
Πάντα στη μόδα, πάντα μοντέρνο. Το Air Jordan 1 Low SE προσφέρει ένα κομμάτι από την ιστορία και την κληρονομιά της σειράς Jordan, για άνετη εφαρμογή όλη μέρα. Επιπλέον, χάρη σε μια ιδιαίτερη ετικέτα στη γλώσσα τιμάς τη δική σου ιστορία. Διάλεξε τα χρώματα σου και μετά βγες έξω με το εμβληματικό προφίλ που είναι φτιαγμένο με έναν συνδυασμό υλικών υψηλής ποιότητας και ενσωματωμένη μονάδα Air στη φτέρνα.
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Pure Platinum/Summit White/Μαύρο/Chile Red
- Στυλ: II1257-002
Air Jordan 1 Low SE
Πάντα στη μόδα, πάντα μοντέρνο. Το Air Jordan 1 Low SE προσφέρει ένα κομμάτι από την ιστορία και την κληρονομιά της σειράς Jordan, για άνετη εφαρμογή όλη μέρα. Επιπλέον, χάρη σε μια ιδιαίτερη ετικέτα στη γλώσσα τιμάς τη δική σου ιστορία. Διάλεξε τα χρώματα σου και μετά βγες έξω με το εμβληματικό προφίλ που είναι φτιαγμένο με έναν συνδυασμό υλικών υψηλής ποιότητας και ενσωματωμένη μονάδα Air στη φτέρνα.
Πλεονεκτήματα
- Το επάνω μέρος από δέρμα προσφέρει ανθεκτικότητα και σταθερή αίσθηση.
- Η ενσωματωμένη μονάδα αερόσολας Nike προσφέρει ανάλαφρη αντικραδασμική προστασία.
- Το καουτσούκ στην εξωτερική σόλα προσφέρει καθημερινή πρόσφυση.
Λεπτομέρειες προϊόντος
- Κολάρο χαμηλού προφίλ
- Δεν προορίζεται για χρήση ως μέσο ατομικής προστασίας (ΜΑΠ)
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Pure Platinum/Summit White/Μαύρο/Chile Red
- Στυλ: II1257-002
Αποστολή και επιστροφές
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
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Air Jordan 1 Low SE