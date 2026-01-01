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Παπούτσια Air Jordan 1 Low SE για μεγάλα παιδιά - Pure Platinum/Summit White/Μαύρο/Chile Red

Air Jordan 1 Low SE

Παπούτσια για μεγάλα παιδιά

Έκπτωση 20
Pure Platinum/Summit White/Μαύρο/Chile Red
Μαύρο/Iron Grey/Λευκό/Iced Carmine
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Πάντα στη μόδα, πάντα μοντέρνο. Το Air Jordan 1 Low SE προσφέρει ένα κομμάτι από την ιστορία και την κληρονομιά της σειράς Jordan, για άνετη εφαρμογή όλη μέρα. Επιπλέον, χάρη σε μια ιδιαίτερη ετικέτα στη γλώσσα τιμάς τη δική σου ιστορία. Διάλεξε τα χρώματα σου και μετά βγες έξω με το εμβληματικό προφίλ που είναι φτιαγμένο με έναν συνδυασμό υλικών υψηλής ποιότητας και ενσωματωμένη μονάδα Air στη φτέρνα.


  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Pure Platinum/Summit White/Μαύρο/Chile Red
  • Στυλ: II1257-002

Air Jordan 1 Low SE

Έκπτωση 20

Πάντα στη μόδα, πάντα μοντέρνο. Το Air Jordan 1 Low SE προσφέρει ένα κομμάτι από την ιστορία και την κληρονομιά της σειράς Jordan, για άνετη εφαρμογή όλη μέρα. Επιπλέον, χάρη σε μια ιδιαίτερη ετικέτα στη γλώσσα τιμάς τη δική σου ιστορία. Διάλεξε τα χρώματα σου και μετά βγες έξω με το εμβληματικό προφίλ που είναι φτιαγμένο με έναν συνδυασμό υλικών υψηλής ποιότητας και ενσωματωμένη μονάδα Air στη φτέρνα.

Πλεονεκτήματα

  • Το επάνω μέρος από δέρμα προσφέρει ανθεκτικότητα και σταθερή αίσθηση.
  • Η ενσωματωμένη μονάδα αερόσολας Nike προσφέρει ανάλαφρη αντικραδασμική προστασία.
  • Το καουτσούκ στην εξωτερική σόλα προσφέρει καθημερινή πρόσφυση.

Λεπτομέρειες προϊόντος

  • Κολάρο χαμηλού προφίλ
  • Δεν προορίζεται για χρήση ως μέσο ατομικής προστασίας (ΜΑΠ)
  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Pure Platinum/Summit White/Μαύρο/Chile Red
  • Στυλ: II1257-002

Αποστολή και επιστροφές

Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.

Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.

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    Παπούτσια Air Jordan 1 Low SE για μεγάλα παιδιά

    Air Jordan 1 Low SE

    Έκπτωση 20