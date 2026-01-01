Παπούτσια Air Jordan 1 Low SE για μεγάλα παιδιά

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Air Jordan 1 Low SE
Παπούτσια για μεγάλα παιδιά
99,99 €
Εμβληματικό στιλ που διαρκεί. Αυτό το AJ1 συνδυάζει την κλασική σχεδίαση του αρχικού μοντέλου με υλικά κορυφαίας ποιότητας για να μην σε σταματάει τίποτα όλη μέρα.
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Off White/Soft Pearl/Light Smoke Grey
- Στυλ: IO2060-100
Air Jordan 1 Low SE
99,99 €
Εμβληματικό στιλ που διαρκεί. Αυτό το AJ1 συνδυάζει την κλασική σχεδίαση του αρχικού μοντέλου με υλικά κορυφαίας ποιότητας για να μην σε σταματάει τίποτα όλη μέρα.
Πλεονεκτήματα
- Μονάδα Nike Air στη φτέρνα για ανάλαφρη και ελαστική αντικραδασμική προστασία.
- Εύκαμπτες αυλακώσεις στο μπροστινό μέρος της εξωτερικής σόλας
- Εξωτερική σόλα από καουτσούκ για πρόσφυση σε διάφορες επιφάνειες.
Λεπτομέρειες προϊόντος
- Χαμηλό κολάρο
- Κλασικά κορδόνια
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Off White/Soft Pearl/Light Smoke Grey
- Στυλ: IO2060-100
Αποστολή και επιστροφές
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
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Air Jordan 1 Low SE
99,99 €