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Παπούτσια Air Jordan 1 Low SE για μεγάλα παιδιά - Off White/Soft Pearl/Light Smoke Grey

Air Jordan 1 Low SE

Παπούτσια για μεγάλα παιδιά

99,99 €
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Εμβληματικό στιλ που διαρκεί. Αυτό το AJ1 συνδυάζει την κλασική σχεδίαση του αρχικού μοντέλου με υλικά κορυφαίας ποιότητας για να μην σε σταματάει τίποτα όλη μέρα.


  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Off White/Soft Pearl/Light Smoke Grey
  • Στυλ: IO2060-100

Air Jordan 1 Low SE

99,99 €

Εμβληματικό στιλ που διαρκεί. Αυτό το AJ1 συνδυάζει την κλασική σχεδίαση του αρχικού μοντέλου με υλικά κορυφαίας ποιότητας για να μην σε σταματάει τίποτα όλη μέρα.

Πλεονεκτήματα

  • Μονάδα Nike Air στη φτέρνα για ανάλαφρη και ελαστική αντικραδασμική προστασία.
  • Εύκαμπτες αυλακώσεις στο μπροστινό μέρος της εξωτερικής σόλας
  • Εξωτερική σόλα από καουτσούκ για πρόσφυση σε διάφορες επιφάνειες.

Λεπτομέρειες προϊόντος

  • Χαμηλό κολάρο
  • Κλασικά κορδόνια
  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Off White/Soft Pearl/Light Smoke Grey
  • Στυλ: IO2060-100

Αποστολή και επιστροφές

Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.

Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.

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    Παπούτσια Air Jordan 1 Low SE για μεγάλα παιδιά

    Air Jordan 1 Low SE

    99,99 €

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