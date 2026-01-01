Παπούτσια Air Jordan 1 Low SE για μεγάλα παιδιά

Εμβληματικό στιλ που διαρκεί. Αυτό το AJ1 συνδυάζει την κλασική σχεδίαση του αρχικού μοντέλου με υλικά κορυφαίας ποιότητας για να μην σε σταματάει τίποτα όλη μέρα.

Εμφανιζόμενο χρώμα: Off White/Soft Pearl/Light Smoke Grey

Στυλ: IO2060-100