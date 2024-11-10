Παπούτσια Air Jordan 1 Low SE για μεγάλα παιδιά

Πάτησε γερά στο έδαφος με αυτό το μοντέλο χαμηλού προφίλ σε ουδέτερες αποχρώσεις. Το λείο δέρμα και το απαλό σουέντ χαρίζουν πολυδιάστατο στιλ και υφή σε αυτά τα παπούτσια Jordan, για να τα συνδυάζεις εύκολα με τα ρούχα σου. Οι μονάδες Nike Air εξασφαλίζουν άνετη αντικραδασμική προστασία για να νιώθεις και να φαίνεσαι στα καλύτερά σου.

Εμφανιζόμενο χρώμα: Legend Light Brown/Sail/Neutral Grey/Archaeo Brown

Στυλ: HF1863-200