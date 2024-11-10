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Παπούτσια Air Jordan 1 Low SE για μεγάλα παιδιά - Legend Light Brown/Sail/Neutral Grey/Archaeo Brown

Air Jordan 1 Low SE

Παπούτσια για μεγάλα παιδιά

99,99 €
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Πάτησε γερά στο έδαφος με αυτό το μοντέλο χαμηλού προφίλ σε ουδέτερες αποχρώσεις. Το λείο δέρμα και το απαλό σουέντ χαρίζουν πολυδιάστατο στιλ και υφή σε αυτά τα παπούτσια Jordan, για να τα συνδυάζεις εύκολα με τα ρούχα σου. Οι μονάδες Nike Air εξασφαλίζουν άνετη αντικραδασμική προστασία για να νιώθεις και να φαίνεσαι στα καλύτερά σου.


  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Legend Light Brown/Sail/Neutral Grey/Archaeo Brown
  • Στυλ: HF1863-200

Air Jordan 1 Low SE

99,99 €

Πάτησε γερά στο έδαφος με αυτό το μοντέλο χαμηλού προφίλ σε ουδέτερες αποχρώσεις. Το λείο δέρμα και το απαλό σουέντ χαρίζουν πολυδιάστατο στιλ και υφή σε αυτά τα παπούτσια Jordan, για να τα συνδυάζεις εύκολα με τα ρούχα σου. Οι μονάδες Nike Air εξασφαλίζουν άνετη αντικραδασμική προστασία για να νιώθεις και να φαίνεσαι στα καλύτερά σου.

Πλεονεκτήματα

  • Το δέρμα κορυφαίας εξασφαλίζει μεγαλύτερη ανθεκτικότητα και σταθερότητα στο επάνω μέρος.
  • Η ενδιάμεση σόλα από αφρό προσφέρει ανάλαφρη αντικραδασμική προστασία.
  • Η ενσωματωμένη μονάδα Nike Air στη φτέρνα προσφέρει μαλακή αντικραδασμική προστασία.

Λεπτομέρειες προϊόντος

  • Κατασκευή με σόλα μεγάλου πάχους
  • Κεντημένο λογότυπο Jumpman
  • Λογότυπο Wings στη φτέρνα
  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Legend Light Brown/Sail/Neutral Grey/Archaeo Brown
  • Στυλ: HF1863-200

Αποστολή και επιστροφές

Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.

Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.

Κριτικές (6)

4.3 αστέρια

  • TracyG542038055

    I love the shoes but the size was bigger than I usual. Overall I love them.

  • Super mooi 🤩

    shimora

    Perfect! Ook een super mooie dames Schoen 😍

  • Parfait

    shirley

    Taille normalement, n’écouter pas les avis

Παπούτσια Air Jordan 1 Low SE για μεγάλα παιδιά

Air Jordan 1 Low SE

99,99 €

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