Παπούτσια Air Jordan 1 Low SE για μεγάλα παιδιά

TracyG542038055
I love the shoes but the size was bigger than I usual. Overall I love them.
Πάτησε γερά στο έδαφος με αυτό το μοντέλο χαμηλού προφίλ σε ουδέτερες αποχρώσεις. Το λείο δέρμα και το απαλό σουέντ χαρίζουν πολυδιάστατο στιλ και υφή σε αυτά τα παπούτσια Jordan, για να τα συνδυάζεις εύκολα με τα ρούχα σου. Οι μονάδες Nike Air εξασφαλίζουν άνετη αντικραδασμική προστασία για να νιώθεις και να φαίνεσαι στα καλύτερά σου.
Air Jordan 1 Low SE
Πάτησε γερά στο έδαφος με αυτό το μοντέλο χαμηλού προφίλ σε ουδέτερες αποχρώσεις. Το λείο δέρμα και το απαλό σουέντ χαρίζουν πολυδιάστατο στιλ και υφή σε αυτά τα παπούτσια Jordan, για να τα συνδυάζεις εύκολα με τα ρούχα σου. Οι μονάδες Nike Air εξασφαλίζουν άνετη αντικραδασμική προστασία για να νιώθεις και να φαίνεσαι στα καλύτερά σου.
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
4.3 αστέρια
TracyG542038055
I love the shoes but the size was bigger than I usual. Overall I love them.
Super mooi 🤩
shimora
Perfect! Ook een super mooie dames Schoen 😍
Parfait
shirley
Taille normalement, n’écouter pas les avis
Air Jordan 1 Low SE