Παπούτσια Air Jordan 1 Low SE για μεγάλα παιδιά

Air Jordan 1 Low SE
Παπούτσια για μεγάλα παιδιά
Το AJ1 είναι ένα παπούτσι που ξεχωρίζει πάντα με το κορυφαίο στιλ του. Τα ανθεκτικά υλικά και τα νέα χρώματα ανανεώνουν ένα εμβληματικό μοντέλο, κρατώντας ζωντανή τη ρετρό μαγεία της Jordan. Η αντικραδασμική προστασία Nike Air φέρνει την άνεση που χρειάζεσαι στο τρέξιμο, στα άλματα και στο παιχνίδι.
- Εμφανιζόμενο χρώμα: True Blue/University Red/Kinetic Green/Μαύρο
- Στυλ: IO2062-400
Air Jordan 1 Low SE
Το AJ1 είναι ένα παπούτσι που ξεχωρίζει πάντα με το κορυφαίο στιλ του. Τα ανθεκτικά υλικά και τα νέα χρώματα ανανεώνουν ένα εμβληματικό μοντέλο, κρατώντας ζωντανή τη ρετρό μαγεία της Jordan. Η αντικραδασμική προστασία Nike Air φέρνει την άνεση που χρειάζεσαι στο τρέξιμο, στα άλματα και στο παιχνίδι.
Πλεονεκτήματα
- Το γνήσιο δέρμα προσφέρει ανθεκτικότητα και σταθερή αίσθηση.
- Οι διατρήσεις στα δάχτυλα ενισχύουν την κυκλοφορία του αέρα.
- Η τεχνολογία Nike Air απορροφά τις δυνάμεις πρόσκρουσης για αντικραδασμική προστασία σε κάθε βήμα.
- Η ενδιάμεση σόλα από απαλό αφρό προσδίδει ανάλαφρη αντικραδασμική προστασία.
- Η εξωτερική σόλα από καουτσούκ χαρίζει ανθεκτική πρόσφυση.
Λεπτομέρειες προϊόντος
- Κλασικά κορδόνια
- Λογότυπο Wings στη φτέρνα
- Σχέδιο Jumpman στη γλώσσα
- Εμφανιζόμενο χρώμα: True Blue/University Red/Kinetic Green/Μαύρο
- Στυλ: IO2062-400
Αποστολή και επιστροφές
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
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Air Jordan 1 Low SE