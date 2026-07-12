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Παπούτσια Air Jordan 1 Low SE για μεγάλα παιδιά - Off Noir/Λευκό/Desert Pink/Desert Pink

Air Jordan 1 Low SE

Παπούτσια για μεγάλα παιδιά

99,99 €
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Εμβληματικό στιλ που διαρκεί. Αυτό το AJ1 συνδυάζει την κλασική σχεδίαση του αρχικού μοντέλου με υλικά κορυφαίας ποιότητας για να μην σε σταματάει τίποτα όλη μέρα.


  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Off Noir/Λευκό/Desert Pink/Desert Pink
  • Στυλ: IO2067-001

Air Jordan 1 Low SE

99,99 €

Εμβληματικό στιλ που διαρκεί. Αυτό το AJ1 συνδυάζει την κλασική σχεδίαση του αρχικού μοντέλου με υλικά κορυφαίας ποιότητας για να μην σε σταματάει τίποτα όλη μέρα.

Πλεονεκτήματα

  • Το γνήσιο και συνθετικό δέρμα χαρίζει ανθεκτικότητα και σταθερή δομή.
  • Η τεχνολογία Nike Air απορροφά τις δυνάμεις πρόσκρουσης για αντικραδασμική προστασία σε κάθε βήμα.
  • Η ενδιάμεση σόλα από απαλό αφρό προσδίδει ανάλαφρη αντικραδασμική προστασία.
  • Η εξωτερική σόλα από καουτσούκ χαρίζει ανθεκτική πρόσφυση.

Λεπτομέρειες προϊόντος

  • Κλασικά κορδόνια
  • Λογότυπο Wings στη φτέρνα
  • Σχέδιο Jumpman στη γλώσσα
  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Off Noir/Λευκό/Desert Pink/Desert Pink
  • Στυλ: IO2067-001

Αποστολή και επιστροφές

Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.

Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.

Κριτικές (1)

5 αστέρια

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    Love them. They were just as they appeared before purchase.

Παπούτσια Air Jordan 1 Low SE για μεγάλα παιδιά

Air Jordan 1 Low SE

99,99 €

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