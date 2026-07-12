Παπούτσια Air Jordan 1 Low SE για μεγάλα παιδιά

Demechtrisf9e6603bf34c430cb8dc534b15959818
Love them. They were just as they appeared before purchase.
Εμβληματικό στιλ που διαρκεί. Αυτό το AJ1 συνδυάζει την κλασική σχεδίαση του αρχικού μοντέλου με υλικά κορυφαίας ποιότητας για να μην σε σταματάει τίποτα όλη μέρα.
Air Jordan 1 Low SE
Εμβληματικό στιλ που διαρκεί. Αυτό το AJ1 συνδυάζει την κλασική σχεδίαση του αρχικού μοντέλου με υλικά κορυφαίας ποιότητας για να μην σε σταματάει τίποτα όλη μέρα.
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
5 αστέρια
Demechtrisf9e6603bf34c430cb8dc534b15959818
Love them. They were just as they appeared before purchase.
Air Jordan 1 Low SE