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Παπούτσια Air Jordan 1 Low SE για μεγάλα παιδιά - Λευκό/Λευκό/Metallic Silver/Μαύρο

Air Jordan 1 Low SE

Παπούτσια για μεγάλα παιδιά

Έκπτωση 30
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Εμβληματικό στιλ που διαρκεί. Αυτό το AJ1 συνδυάζει μια σχεδίαση εμπνευσμένη από το ποδόσφαιρο με την κληρονομιά του αρχικού μοντέλου. Τα υλικά κορυφαίας ποιότητας και τα μεταλλιζέ φινιρίσματα θα σε κάνουν να νιώθεις σαν να βρίσκεσαι στην κορυφή όλη μέρα.


  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Λευκό/Λευκό/Metallic Silver/Μαύρο
  • Στυλ: IR2310-100

Air Jordan 1 Low SE

Έκπτωση 30

Εμβληματικό στιλ που διαρκεί. Αυτό το AJ1 συνδυάζει μια σχεδίαση εμπνευσμένη από το ποδόσφαιρο με την κληρονομιά του αρχικού μοντέλου. Τα υλικά κορυφαίας ποιότητας και τα μεταλλιζέ φινιρίσματα θα σε κάνουν να νιώθεις σαν να βρίσκεσαι στην κορυφή όλη μέρα.

Πλεονεκτήματα

  • Επάνω μέρος από γνήσιο και συνθετικό δέρμα για ανθεκτικότητα και άνεση.
  • Μονάδα Nike Air στη φτέρνα για ανάλαφρη και ελαστική αντικραδασμική προστασία.
  • Εύκαμπτες αυλακώσεις στο μπροστινό μέρος της εξωτερικής σόλας
  • Εξωτερική σόλα από καουτσούκ για πρόσφυση σε διάφορες επιφάνειες.

Λεπτομέρειες προϊόντος

  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Λευκό/Λευκό/Metallic Silver/Μαύρο
  • Στυλ: IR2310-100

Αποστολή και επιστροφές

Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.

Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.

Κριτικές (2)

5 αστέρια

  • Aikaterini294589870

    Απίστευτο παπούτσι , πάρα πολύ άνετο, ίσως απ τα καλύτερα που έχω αγοράσει καιρό τώρα

  • Look Much Better Then The Picture

    jades927539722

    Amazing I Bought 2 Pairs The Big Thing On Top Is Removable Witch I Think It Looks So So Much Better Without Loving The Jordan Logo At The Back

Παπούτσια Air Jordan 1 Low SE για μεγάλα παιδιά

Air Jordan 1 Low SE

Έκπτωση 30

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