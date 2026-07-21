Παπούτσια Air Jordan 1 Low SE για μεγάλα παιδιά

Εμβληματικό στιλ που διαρκεί. Αυτό το AJ1 συνδυάζει μια σχεδίαση εμπνευσμένη από το ποδόσφαιρο με την κληρονομιά του αρχικού μοντέλου. Τα υλικά κορυφαίας ποιότητας και τα μεταλλιζέ φινιρίσματα θα σε κάνουν να νιώθεις σαν να βρίσκεσαι στην κορυφή όλη μέρα.

Εμφανιζόμενο χρώμα: Λευκό/Λευκό/Metallic Silver/Μαύρο

Στυλ: IR2310-100