Παπούτσια Air Jordan 1 Low SE για μεγάλα παιδιά

Air Jordan 1 Low SE
Παπούτσια για μεγάλα παιδιά
Εμπνευσμένο από το αρχικό μοντέλο που παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το 1985, το Air Jordan 1 Low διαθέτει τη λιτή, κλασική εμφάνιση που χαρακτηρίζει τη σειρά, σε συνδυασμό με μοντέρνο στιλ. Χάρη στην εμβληματική σχεδίαση που συνδυάζεται τέλεια με κάθε εφαρμογή, αυτά τα παπούτσια εξασφαλίζουν εκπληκτική εμφάνιση.
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Off Noir/University Red/Game Royal/Sail
- Στυλ: IR1142-001
Air Jordan 1 Low SE
Εμπνευσμένο από το αρχικό μοντέλο που παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το 1985, το Air Jordan 1 Low διαθέτει τη λιτή, κλασική εμφάνιση που χαρακτηρίζει τη σειρά, σε συνδυασμό με μοντέρνο στιλ. Χάρη στην εμβληματική σχεδίαση που συνδυάζεται τέλεια με κάθε εφαρμογή, αυτά τα παπούτσια εξασφαλίζουν εκπληκτική εμφάνιση.
Πλεονεκτήματα
- Το γνήσιο δέρμα προσφέρει ανθεκτικότητα και σταθερή αίσθηση.
- Οι διατρήσεις στα δάχτυλα ενισχύουν την κυκλοφορία του αέρα.
- Η τεχνολογία Nike Air απορροφά τις δυνάμεις πρόσκρουσης για αντικραδασμική προστασία σε κάθε βήμα.
- Η ενδιάμεση σόλα από απαλό αφρό προσδίδει ανάλαφρη αντικραδασμική προστασία.
- Η εξωτερική σόλα από καουτσούκ χαρίζει ανθεκτική πρόσφυση.
Λεπτομέρειες προϊόντος
- Κλασικά κορδόνια
- Λογότυπο Wings στη φτέρνα
- Σχέδιο Jumpman στη γλώσσα
- Εμφανιζόμενο χρώμα: Off Noir/University Red/Game Royal/Sail
- Στυλ: IR1142-001
Αποστολή και επιστροφές
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
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Air Jordan 1 Low SE