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Παπούτσια Air Jordan 1 Low SE για μεγάλα παιδιά - Off Noir/University Red/Game Royal/Sail

Air Jordan 1 Low SE

Παπούτσια για μεγάλα παιδιά

99,99 €
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Εμπνευσμένο από το αρχικό μοντέλο που παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το 1985, το Air Jordan 1 Low διαθέτει τη λιτή, κλασική εμφάνιση που χαρακτηρίζει τη σειρά, σε συνδυασμό με μοντέρνο στιλ. Χάρη στην εμβληματική σχεδίαση που συνδυάζεται τέλεια με κάθε εφαρμογή, αυτά τα παπούτσια εξασφαλίζουν εκπληκτική εμφάνιση.


  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Off Noir/University Red/Game Royal/Sail
  • Στυλ: IR1142-001

Air Jordan 1 Low SE

99,99 €

Εμπνευσμένο από το αρχικό μοντέλο που παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το 1985, το Air Jordan 1 Low διαθέτει τη λιτή, κλασική εμφάνιση που χαρακτηρίζει τη σειρά, σε συνδυασμό με μοντέρνο στιλ. Χάρη στην εμβληματική σχεδίαση που συνδυάζεται τέλεια με κάθε εφαρμογή, αυτά τα παπούτσια εξασφαλίζουν εκπληκτική εμφάνιση.

Πλεονεκτήματα

  • Το γνήσιο δέρμα προσφέρει ανθεκτικότητα και σταθερή αίσθηση.
  • Οι διατρήσεις στα δάχτυλα ενισχύουν την κυκλοφορία του αέρα.
  • Η τεχνολογία Nike Air απορροφά τις δυνάμεις πρόσκρουσης για αντικραδασμική προστασία σε κάθε βήμα.
  • Η ενδιάμεση σόλα από απαλό αφρό προσδίδει ανάλαφρη αντικραδασμική προστασία.
  • Η εξωτερική σόλα από καουτσούκ χαρίζει ανθεκτική πρόσφυση.

Λεπτομέρειες προϊόντος

  • Κλασικά κορδόνια
  • Λογότυπο Wings στη φτέρνα
  • Σχέδιο Jumpman στη γλώσσα
  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Off Noir/University Red/Game Royal/Sail
  • Στυλ: IR1142-001

Αποστολή και επιστροφές

Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.

Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.

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    Παπούτσια Air Jordan 1 Low SE για μεγάλα παιδιά

    Air Jordan 1 Low SE

    99,99 €

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