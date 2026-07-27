 
εικόνα 1 από 10
Παπούτσια Air Jordan 1 Low SE για μεγάλα παιδιά - Game Royal/Μαύρο/Μαύρο/Bright Mango

Air Jordan 1 Low SE

Παπούτσια για μεγάλα παιδιά

Έκπτωση 30
Επιλογή μεγέθουςΟδηγός μεγεθών

Εμβληματικό στιλ που διαρκεί. Αυτό το AJ1 συνδυάζει την κλασική σχεδίαση του αρχικού μοντέλου με υλικά κορυφαίας ποιότητας για να μην σε σταματάει τίποτα όλη μέρα.


  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Game Royal/Μαύρο/Μαύρο/Bright Mango
  • Στυλ: II1249-400

Air Jordan 1 Low SE

Έκπτωση 30

Εμβληματικό στιλ που διαρκεί. Αυτό το AJ1 συνδυάζει την κλασική σχεδίαση του αρχικού μοντέλου με υλικά κορυφαίας ποιότητας για να μην σε σταματάει τίποτα όλη μέρα.

Πλεονεκτήματα

  • Το επάνω μέρος από δέρμα προσφέρει ανθεκτικότητα και σταθερή αίσθηση.
  • Η ενσωματωμένη μονάδα αερόσολας Nike προσφέρει ανάλαφρη αντικραδασμική προστασία.
  • Το καουτσούκ στην εξωτερική σόλα προσφέρει καθημερινή πρόσφυση.

Λεπτομέρειες προϊόντος

  • Εμφανιζόμενο χρώμα: Game Royal/Μαύρο/Μαύρο/Bright Mango
  • Στυλ: II1249-400

Αποστολή και επιστροφές

Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.

Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.

Κριτικές (1)

5 αστέρια

  • SepeedehS979715804

    I got these for my 9 year old and he was very impressed with the colors. He loves the shine on the shoe.

Παπούτσια Air Jordan 1 Low SE για μεγάλα παιδιά

Air Jordan 1 Low SE

Έκπτωση 30

Ολοκλήρωσε το look