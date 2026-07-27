Παπούτσια Air Jordan 1 Low SE για μεγάλα παιδιά

SepeedehS979715804
I got these for my 9 year old and he was very impressed with the colors. He loves the shine on the shoe.
Εμβληματικό στιλ που διαρκεί. Αυτό το AJ1 συνδυάζει την κλασική σχεδίαση του αρχικού μοντέλου με υλικά κορυφαίας ποιότητας για να μην σε σταματάει τίποτα όλη μέρα.
Air Jordan 1 Low SE
Εμβληματικό στιλ που διαρκεί. Αυτό το AJ1 συνδυάζει την κλασική σχεδίαση του αρχικού μοντέλου με υλικά κορυφαίας ποιότητας για να μην σε σταματάει τίποτα όλη μέρα.
Κόστος κανονικής παράδοσης 5 € για παραγγελίες κάτω από 99 € για μη μέλη Nike και κάτω από 50 € για μέλη Nike.
Δωρεάν επιστροφές εντός 30 ημερών, ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις.
5 αστέρια
SepeedehS979715804
I got these for my 9 year old and he was very impressed with the colors. He loves the shine on the shoe.
Air Jordan 1 Low SE